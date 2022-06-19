封面故事／精打細算 終有回報

人到中年，職場家庭格外繁忙，偶爾遇到波折困擾便盼望退休，可是我退休得起嗎？於是沿襲華人勤儉的傳統，一分錢掰成兩半花，精打細算，盡量多存錢。銀行存款漸漸增長，自以為成績可佳，直到某日，在公共圖書館的書架上看到個人理財的書，連讀了幾本，體悟到為了退休後衣食無憂，活得隨心所欲，需要做長遠財務規畫，銀行儲蓄以外，還需要考慮稅收、動產與不動產、退休金計畫等 。

首先參加了享有稅收優惠的僱主退休金計畫（401K/403B）和個人退休金帳戶（IRA），奢侈品牌可以不買，但必須存入年限最高金額，幾十年下來，積少成多。同時，繼續銀行儲蓄，有100存100，有50存50，還買了些基金和儲蓄債券。無論金額大小，貴在堅持和把握好投資風險。我比較保守，從購買的投資產品可見一斑，回報可能低一些，卻不至於因為股市動盪而心悸失眠。退休的財務準備，開始得越早越好，時間加利滾利，資金會不斷上升，如1994年500美元買的國債券，現在價值是1531美元。總之，本金多，利息也多，退休後可以拿出利息貼補額外開支，如旅行、維修、購置大件物品、醫療等。

其次是購買住房，倘若資源有限，不一定一步到位，依自己能力，有多少錢買多少房。第一次買房，我剛工作兩年，收入較低，只買得起一房的小公寓，之後換成了二房，幾年後又換成四房的獨立屋。分步走，房貸壓力不大，可以享受生活的其他樂趣。每次買房，都注意房子的地段，一來居住環境較好，二來換房時脫手快。考慮到退休後收入將減低，十多年前還清了房貸，開始享受無債一身輕的生活。

無債務讓手頭多了不少現金，正逢房市低迷，趕緊投資了兩處出租房，託仲介管理，每月交納10%的租金作為管理費。管理費花得很值得，審查租客、收租漲租、維修清理均由仲介打理。有次樓上公寓的洗碗機漏了一夜水，出租公寓水漫金山，天花板、牆壁、地板浸在水裡，全部要換。仲介聯繫了保險公司和社區物業，監督工程進展，把公寓修葺一新，全然不用我們操心。

退休的前一年，我記了半年的帳，記下每筆支出，從而更清楚日常開支。與此同時，也查清了每月社保金和退休金數目，預算了退休後的稅收、保險（包括醫療保險）、公用事業費等。令人欣慰，退休後無需改變生活方式，也能保持收支平衡。

不少人退休後，選擇去生活費用較低或離子女較近的地方居住。 有朋友搬去內華達州，房價較低，且免交個人收入州稅；亦有同事搬去兒孫所在的華盛頓州；另有鄰居因喜歡南加州的乾熱氣候而搬遷。我們則決定留在灣區小鎮，小鎮得天獨厚，依山傍水，風景美麗，氣候宜人，旅遊業發達，還集中了數所大學。周邊餐館林立，隨時能嘗到各國美食；商業街區多，購物方便；大學常舉辦各類活動，文化氣息濃厚；更重要的是，舊朋老友在此地，醫療資源也豐富。

我在職場50年，工作穩定，從未失業過一天，工作成了習慣，不免擔憂自己能否適應退休。幸虧外子早幾年退休，成了研究「標本」。他退休後，埋頭嗜好，日落之後日出之前，收聽各國短波廣播，經常跟自詡為「化石」群有同樣愛好的老先生互通資訊，你聽到了不丹，我聽到了新幾內亞。嗜好讓他動腦筋，生活有規律，社交頻繁，且富有成就感，從而退休後每天快樂無比。由於疫情，退休前我在家辦公兩年，無意中成了退休「過渡期」，有機會關注到自己的興趣和愛好。兩個多月前，我終於退休了，多年的退休規畫得到了回報，退休後無憂無慮，一如童年，好奇和謙卑引導我不斷探索多彩的人生和奇妙的世界。