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嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

封面故事／不揮霍 閒雲野鶴20年

紅菱

原本規畫滿65歲才退休，但疫情一開始，工作單位關閉一個半月，我在家避疫，只需偶爾缐上開會。我發現和已經退休的先生24小時生活在一起，並沒有預想的不適應，也驚訝自己工作了30多年會喜歡居家生活。於是在接獲通知得返回工作崗位後，隨即提出退休申請，在64歲2個月正式結束工作生涯。

退休之前我們早已有規畫，原則上是保持退休前原有的生活方式，多旅行看看這個世界。我們一向是把大部分的錢放在共同基金上，退休之後也不想再花太多的時間去累積財富，只是確定銀行帳戶內有未來兩年需要的花費，還有共同基金固定收入(fixed income)部分有另外三年的預算總額。根據經驗，評估在沒有房貸、車貸、借款的情況下，我們可動用的資產只要不奢侈、不揮霍，足夠應付未來20年的閒雲野鶴的生活。

退休前我們就常常國內外自助旅行，但很多時候尤其是小孩子還小時，我們都精打細算，退休後只想把願望清單上比較需要體力的地方先走走，但吃和住不再妥協，如此才能繼續走更長遠的路。

由於疫情的關係，我們過去兩年的旅行計畫被迫做修正，今年下半年如果可能的話，6月初由台灣返美休息一個月，7月初去冰島自助行一星期，月中在Reykjavík上船去格陵蘭島15天。9月去瑞士、義大利坐火車旅行三個星期，10月飛去杜拜…11月感恩節和孩子們一起度假之後，再去日本然後飛到香港上郵輪，去越南、泰國，在新加坡待上一星期再返家。

旅行多了，發現不曾體會過的東西越來越少，但即使是舊地重遊，我們還是可以找到不同的體驗，這也是為什麼我們繼續不停的旅行。尤其是疫情造成世界的變化，我們更珍惜現有的一切，努力的生活。

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