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封面故事／早理財 讓金彈打到人生終點

梁良

當年來美時就聽到這樣一句話，社安金和醫療保險是在美退休老人的生命，務必充分注意，萬萬不可粗心大意。美國有很好的退休福利制度，工作到退休年齡就可以享受此福利。所以當我工作到60歲左右，就慢慢開始規畫自己的退休計畫。

養老首先要安排好金錢，也就是有多少金彈一直可以打至人生的最終，同時，也要保持自己衣食無憂，可以享受美好的夕陽風景。

社安局網站上可以查看有關自己完全退休(full retirement) 時，每月可領取社安金的數目，我工作的公司對符合條件的退休員工每月發放退休金。所以我退休後每月有公司退休金和社安金，同時從工作開始，公司就提供401k或IRA退休基金，自己存一定比率公司也放入同樣的比率。如果能選擇較好的股票和基金，多少年的長期投資如滾雪球一般越滾越大，到退休時已有一筆不小的數目。

完全退休後在金錢提取上首先面臨兩個問題。1，每年需交多少個人所得稅？401k或IRA到規定年齡不提，將面臨最高比率50%的罰款。2，何時領取社安金？按近年報稅稅率，收入在4萬多至8萬6左右稅率是12%；8萬6至16萬多是22%；收入更高稅也更高…有了這些數據，就要開始好好計算自己退休財富了。

你不理財，財不理你。退休前後化時間規畫自己的財務和稅務，天天動腦不但是工作而且能防腦僵化。剛退休時年紀尚輕可以動腦，但一旦上了歲數後，老眼昏化加上人老懶散，那麼大批自己辛苦賺的銀兩可能要進山姆大叔的口袋裡了，因此要趁早規畫，等年齡上升後就可以按步就班了。總之一切為自己，將一生辛苦積蓄盡可能少交稅，多用於自己。

退休規畫錢雖重要，醫、住、行也是保障退休生活不可缺少的重要部分。當在華人圈裡關注此類資訊似乎不多，希望通過有關平台看到更多資訊以便參考，為愉快的退休生活做準備。

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