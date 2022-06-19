旅遊╱近探火山 漫遊夏威夷大島

夏威夷多陽光又多雨的天氣，無論在海邊或是高山，時常可以看到美麗的彩虹。所以夏威夷的汽車牌照以彩虹為背景。(作者提供)

本預定今年元宵節飛往台灣探望親友，因為航空公司取消班機，於是決定用早先買好的國內機票，先飛往洛杉磯再赴夏威夷大島旅行。在洛杉磯大兒子家住一晚，看超級盃足球賽，享受南加的美食，第二天一早飛往夏威夷大島。

大島面積占群島六成

夏威夷大島位於夏威夷群島東南端，面積大約1萬平方公里，是夏威夷群島加起來的總面積60%以上，但還是只有台灣的三分之一的大小，我們慢慢地遊它一個星期， 經驗類似南台灣的艶陽、沙灘，和花東地區的海岸線，彌補未能如期成行的台灣之旅。

飛往大島之前，在洛杉磯國際機場 通過安檢後，配合夏威夷州 的規定先到航空公司的客服中心去驗證事先在網上申請好的Safe Travel QR code，領取手環配戴在右手才登上飛機(夏威夷州政府官宣3月25日取消規定）。當天不到50個乘客，機艙內顯得空蕩蕩，在疫情期間和其他內陸航線全滿的飛機相比較，心情感到無比輕鬆。

飛機在太平洋上飛行了5個多小時，期間遇到一小段亂流，終於抵達大島西岸Kona機場。

夏威夷大島東北部Waipi’o valley Lookout拍攝的一景，懸崖緊鄰大海，有如台灣東岸的清水斷崖。(作者提供)

望著藍天白雲，感受陣陣海風，深深的吸口清新的空氣，迎接夏威夷的陽光、空氣和水。在機場辦了租車，沿著西邊的海岸線往南開，平坦的公路，兩旁鮮花夾道，順利抵達住宿兩晚的Belle Vue Kona-Hawaii。這家位在Captain Cook小鎮的民宿坐臥在山頂上，我們住房的陽台面對果園，遠眺Kealakekua Bay，清晨享受著鳥語花香，品嘗主人自家果園的酪梨、芭蕉、橘子和咖啡 ，喚起記憶中的台灣香甜芭蕉和坦尚尼亞農家自家烘焙的濃醇咖啡。我們參觀一處咖啡園Green Well Coffee tour，瞭解咖啡製程，才知道大島以Kona的咖啡有名，而夏威夷州咖啡產量排行第一卻是在Kauai島。

夏威夷大島西岸Pu'uhonua O Hōnaunau National Historical Park 國家歷史古蹟公園。(作者提供)

我們遊走Kona附近的幾個海灘公園，Kukio Beach，Makalewena Beach，Kamakahonu Beach，和Kahalu’u Beach Park。順便在網紅的夏威夷蓋飯餐廳Da Poke Shack 點了Spicy Ahi Poke 和 Shoyu Poke，還有在Shaka Tacoz吃了當地人推薦的fish taco，並參觀歷史古蹟Kaloko-Honokōhau National Historical Park，留下深刻印象。

夏威夷大島火山國家公園。從東邊的望景台遠觀Kilauea山下的Hale Ma’uma’u Volcano Crater。(作者提供)

第二天一早，開往東南部火山國家公園。途中，我們繞道去看看美國最南端的領土Ka Lae，這裡的位置比佛羅里達的Key West還更南500英里。一眼望去少有人跡，但仍有少許住家散居在這寬廣的地區，飼養牛羊，過著寧靜的生活。

為了避開人潮，早晚都可以去國家公園近距離看火山，我們選擇在離公園入口不遠的地方住兩晚上。國家公園附近住宿選擇不多，Volcano Village Estate庭園設計相當優美，好似置身於森林公園，因為夜晚華氏只有50度(攝氏10度)，加上多雨潮濕，因此床鋪可以調溫，並且房內備有手提的暖器和除濕機。回憶起小時候的冬天用竹炭小火烘乾衣服，有時候不小心衣服、襪子就留有竹籃的印記，現在的生活還是比較方便的。

我們先在火山公園的Jaggar Museum observation deck附近遠望火山，當時只能用肉眼捕捉到一小點紅火的岩漿噴出，但幾秒後就再也沒看到。後來走到Kīlauea Overlook，才看到遠處熊熊紅光。

火山岩漿滾滾流動

去年9月國家公園內的火山經歷一次大規模的爆發，現在雖然已經平息了，但是仍然能夠看得見岩漿滾滾流動，在天黑時更是明顯。有些攝影愛好的遊客架設高端的攝影器材拍攝，不惜分享鏡頭畫面給其他的遊客，其中的影象就如同在紀錄影片上一般，令人驚嘆。

火山國家公園Chain of Craters Rd公路往南直通大海的觀光路線。沿路可以看到許多標誌說明歷年火山爆發熔岩流經的遺跡。(作者提供)

觀賞完火山奇景，沿著園內Chain of Craters Rd公路往南一直到海邊，途中有些步道供人觀賞不同年代火山爆發之後的熔岩遺跡。現今浴火重生，不少花草在黑岩縫中開展爭艶、隱約還聽得到蟲鳴鳥叫。我們巧遇兩隻夏威夷鵝(Ne Ne)在停車場行走，不畏生人。夏威夷鵝屬於濒危動物之一。它頸部的花紋很特殊，附近生長的小紅果是他們的主食，為了保護他們的食物來源，公園內都有明顯的標誌，提醒遊客不要摘取那些小紅果。

大島可供游泳和衝浪的沙灘和其他島嶼比起不算多，在大島南邊Punalu’u Black，是其中最為知名的景點，遊客不少。隨手抓了一把沙放在手掌上，看著一顆顆黑色晶瑩的沙粒閃閃發亮，不禁想到台灣宜蘭黑沙灘，沙質較細有些不同。

Hilo市往北20英里的州立公園Akaka Falls State Park，是夏威夷州最高的一道瀑布。(作者提供)

到達東部大城Hilo，我們喜歡這個城保留舊夏威夷的原有的風貌，好似回到三十年前去檀香山的感覺。近郊有彩虹瀑布Rainbow Falls，和夏威夷第一大瀑布Akaka Falls和Kulaniapia瀑布。

Hilo市中心有一處規模不小的農夫市場，可以買到各式各樣的水果蔬菜，我們買到類似台灣的䆁迦，其大無比，有五磅多重，吃起來口味酸甜肉質綿密鬆軟。

Hilo市裡濱海的公園相當獨特，濃濃的日本風味，獨具一格。再往Hilo北邊大約七英里靠海的熱帶雨林植物園(Hawai’i Tropical Bioreserve & Garden)，園內不但可以欣賞不同的熱帶植物花草，還可走到岸邊觀看海浪拍打岩岸的景色，值得一遊。

Hilo市靠海的公園Liliuokalani Garden。充滿日本風味的庭園設計。(作者提供)

在離Hilo北邊12英里的Mahabad House Country Inn住宿兩晚。這裡四周環境安靜，房間乾淨寬敞，格局布置簡單高雅，後院陽台外綠油油的草地和香蕉園，再遠望就是一片大海。坐在陽台的涼椅上，欣賞日出，享受田園的清晨。前院的果園任住客們隨意採擷，我們摘到了龍眼、橘子、檸檬還有芭蕉。龍眼有台灣品種的兩倍大，皮厚，甜度稍減，我們非常滿意這家的住宿環境和服務。

隔天離開Hilo往西回到Kona，到在網路上很多人都建議去島上唯一一家的Costco，外觀和店內的擺設和本土的Costco大同小異，但是仍然可以發現不少夏威夷特色的物品，是買纪念品和加油的理想地方。島上還有許許多多不同的大小超市和販賣商店，貨品也頗有特色，我喜歡逛逛便利商店，買點小東西，回味起小時候經常光顧的台灣家巷口的雜貨店，當地人也是去買零食、早餐之類的東西。

從Costco到我們返家前最後一天住的度假酒店Kahola Resort Hilton只有二十分鐘車程。酒店設備齊全，有些房間有兩間臥房，兩套衛浴，加上客廳餐廳廚房洗衣機和陽台，適合兩家結伴同遊，節省開銷。

慢步調可做充電之旅

大島慢步調的氛圍很適合做為充電的旅遊地點，疫情期間不用過多考慮隔離、核酸檢測的限制，消費也不像其他島嶼昂貴，並且可以享受田園之樂。而喜歡衝浪、散步在綿延的白沙灘或者是美食的遊客，不妨考慮去歐胡島、毛伊島。

大島有兩處知名的景點，中部的Mauna Kea天文台，和東北角的Waipi’o Valley，因為路況險峻，規定只有四輪驅動的車輛才能進出，假如想要探訪這些景點，租車時一定要選擇四輪驅動，或參加在地的旅遊團。

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