旅遊╱近探火山 漫遊夏威夷大島
本預定今年元宵節飛往台灣探望親友，因為航空公司取消班機，於是決定用早先買好的國內機票，先飛往洛杉磯再赴夏威夷大島旅行。在洛杉磯大兒子家住一晚，看超級盃足球賽，享受南加的美食，第二天一早飛往夏威夷大島。
大島面積占群島六成
夏威夷大島位於夏威夷群島東南端，面積大約1萬平方公里，是夏威夷群島加起來的總面積60%以上，但還是只有台灣的三分之一的大小，我們慢慢地遊它一個星期， 經驗類似南台灣的艶陽、沙灘，和花東地區的海岸線，彌補未能如期成行的台灣之旅。
飛往大島之前，在洛杉磯國際機場通過安檢後，配合夏威夷州的規定先到航空公司的客服中心去驗證事先在網上申請好的Safe Travel QR code，領取手環配戴在右手才登上飛機(夏威夷州政府官宣3月25日取消規定）。當天不到50個乘客，機艙內顯得空蕩蕩，在疫情期間和其他內陸航線全滿的飛機相比較，心情感到無比輕鬆。
飛機在太平洋上飛行了5個多小時，期間遇到一小段亂流，終於抵達大島西岸Kona機場。
望著藍天白雲，感受陣陣海風，深深的吸口清新的空氣，迎接夏威夷的陽光、空氣和水。在機場辦了租車，沿著西邊的海岸線往南開，平坦的公路，兩旁鮮花夾道，順利抵達住宿兩晚的Belle Vue Kona-Hawaii。這家位在Captain Cook小鎮的民宿坐臥在山頂上，我們住房的陽台面對果園，遠眺Kealakekua Bay，清晨享受著鳥語花香，品嘗主人自家果園的酪梨、芭蕉、橘子和咖啡，喚起記憶中的台灣香甜芭蕉和坦尚尼亞農家自家烘焙的濃醇咖啡。我們參觀一處咖啡園Green Well Coffee tour，瞭解咖啡製程，才知道大島以Kona的咖啡有名，而夏威夷州咖啡產量排行第一卻是在Kauai島。
我們遊走Kona附近的幾個海灘公園，Kukio Beach，Makalewena Beach，Kamakahonu Beach，和Kahalu’u Beach Park。順便在網紅的夏威夷蓋飯餐廳Da Poke Shack 點了Spicy Ahi Poke 和 Shoyu Poke，還有在Shaka Tacoz吃了當地人推薦的fish taco，並參觀歷史古蹟Kaloko-Honokōhau National Historical Park，留下深刻印象。
第二天一早，開往東南部火山國家公園。途中，我們繞道去看看美國最南端的領土Ka Lae，這裡的位置比佛羅里達的Key West還更南500英里。一眼望去少有人跡，但仍有少許住家散居在這寬廣的地區，飼養牛羊，過著寧靜的生活。
為了避開人潮，早晚都可以去國家公園近距離看火山，我們選擇在離公園入口不遠的地方住兩晚上。國家公園附近住宿選擇不多，Volcano Village Estate庭園設計相當優美，好似置身於森林公園，因為夜晚華氏只有50度(攝氏10度)，加上多雨潮濕，因此床鋪可以調溫，並且房內備有手提的暖器和除濕機。回憶起小時候的冬天用竹炭小火烘乾衣服，有時候不小心衣服、襪子就留有竹籃的印記，現在的生活還是比較方便的。
我們先在火山公園的Jaggar Museum observation deck附近遠望火山，當時只能用肉眼捕捉到一小點紅火的岩漿噴出，但幾秒後就再也沒看到。後來走到Kīlauea Overlook，才看到遠處熊熊紅光。
火山岩漿滾滾流動
去年9月國家公園內的火山經歷一次大規模的爆發，現在雖然已經平息了，但是仍然能夠看得見岩漿滾滾流動，在天黑時更是明顯。有些攝影愛好的遊客架設高端的攝影器材拍攝，不惜分享鏡頭畫面給其他的遊客，其中的影象就如同在紀錄影片上一般，令人驚嘆。
觀賞完火山奇景，沿著園內Chain of Craters Rd公路往南一直到海邊，途中有些步道供人觀賞不同年代火山爆發之後的熔岩遺跡。現今浴火重生，不少花草在黑岩縫中開展爭艶、隱約還聽得到蟲鳴鳥叫。我們巧遇兩隻夏威夷鵝(Ne Ne)在停車場行走，不畏生人。夏威夷鵝屬於濒危動物之一。它頸部的花紋很特殊，附近生長的小紅果是他們的主食，為了保護他們的食物來源，公園內都有明顯的標誌，提醒遊客不要摘取那些小紅果。
大島可供游泳和衝浪的沙灘和其他島嶼比起不算多，在大島南邊Punalu’u Black，是其中最為知名的景點，遊客不少。隨手抓了一把沙放在手掌上，看著一顆顆黑色晶瑩的沙粒閃閃發亮，不禁想到台灣宜蘭黑沙灘，沙質較細有些不同。
到達東部大城Hilo，我們喜歡這個城保留舊夏威夷的原有的風貌，好似回到三十年前去檀香山的感覺。近郊有彩虹瀑布Rainbow Falls，和夏威夷第一大瀑布Akaka Falls和Kulaniapia瀑布。
Hilo市中心有一處規模不小的農夫市場，可以買到各式各樣的水果蔬菜，我們買到類似台灣的䆁迦，其大無比，有五磅多重，吃起來口味酸甜肉質綿密鬆軟。
Hilo市裡濱海的公園相當獨特，濃濃的日本風味，獨具一格。再往Hilo北邊大約七英里靠海的熱帶雨林植物園(Hawai’i Tropical Bioreserve & Garden)，園內不但可以欣賞不同的熱帶植物花草，還可走到岸邊觀看海浪拍打岩岸的景色，值得一遊。
在離Hilo北邊12英里的Mahabad House Country Inn住宿兩晚。這裡四周環境安靜，房間乾淨寬敞，格局布置簡單高雅，後院陽台外綠油油的草地和香蕉園，再遠望就是一片大海。坐在陽台的涼椅上，欣賞日出，享受田園的清晨。前院的果園任住客們隨意採擷，我們摘到了龍眼、橘子、檸檬還有芭蕉。龍眼有台灣品種的兩倍大，皮厚，甜度稍減，我們非常滿意這家的住宿環境和服務。
隔天離開Hilo往西回到Kona，到在網路上很多人都建議去島上唯一一家的Costco，外觀和店內的擺設和本土的Costco大同小異，但是仍然可以發現不少夏威夷特色的物品，是買纪念品和加油的理想地方。島上還有許許多多不同的大小超市和販賣商店，貨品也頗有特色，我喜歡逛逛便利商店，買點小東西，回味起小時候經常光顧的台灣家巷口的雜貨店，當地人也是去買零食、早餐之類的東西。
從Costco到我們返家前最後一天住的度假酒店Kahola Resort Hilton只有二十分鐘車程。酒店設備齊全，有些房間有兩間臥房，兩套衛浴，加上客廳餐廳廚房洗衣機和陽台，適合兩家結伴同遊，節省開銷。
慢步調可做充電之旅
大島慢步調的氛圍很適合做為充電的旅遊地點，疫情期間不用過多考慮隔離、核酸檢測的限制，消費也不像其他島嶼昂貴，並且可以享受田園之樂。而喜歡衝浪、散步在綿延的白沙灘或者是美食的遊客，不妨考慮去歐胡島、毛伊島。
大島有兩處知名的景點，中部的Mauna Kea天文台，和東北角的Waipi’o Valley，因為路況險峻，規定只有四輪驅動的車輛才能進出，假如想要探訪這些景點，租車時一定要選擇四輪驅動，或參加在地的旅遊團。
周刊旅遊歡迎投稿
1.投稿電郵：[email protected]
2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。
3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。
上一則
星座／6月19日至6月25日 雙子充滿朝氣 巨蟹戀愛加溫
下一則
FB留言