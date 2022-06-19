娛樂／搞怪少女怪奇比莉 學著與「妥瑞症」共存

怪奇比莉以龐克裝扮出席紐約大都會博物館慈善晚宴。（路透）

搞怪少女「怪奇比莉」（Billie Eilish）5月底受訪時坦言，深受妥瑞症（Tourette Syndrome）所苦，妥瑞症症狀的重複動作讓她「筋疲力盡」。妥瑞症患者樂見當紅歌手公開談論這種罕見的神經系統失調疾病，讓更多人認識並了解妥瑞症患者在社會上承受的壓力、異樣眼光與不平等對待，盼引起更多人關注妥瑞症議題。

應對症狀 她用創作訴說

怪奇比莉是全球樂壇討論度最高的歌手之一，她不僅引領時尚潮流，也在音樂創作方面獲得最高榮耀的肯定，成為葛萊美獎（Grammy Award）與奧斯卡獎 （Oscar）雙料得主。

然而，她自述必須學習與妥瑞症和平共處，這種疾病的確診患者會突然出現短暫且無意義的重複性動作（motor tic）或聲音（verbal tic）；患者無法控制這些動作或聲音，例如聳肩、眨眼睛、顏面抽搐或大叫等，這些症狀往往從孩提時期就開始出現。

怪奇比莉(左)不僅引領時尚潮流，也在音樂創作方面獲得最高榮耀的肯定，成為葛萊美獎與奧斯卡獎雙料得主。（美聯社）

現年20歲的怪奇比莉甚至為了妥瑞症創作了一首歌叫作「壞蛋」（Bad Guy），透過歌詞傾訴她應對妥瑞症症狀的過程。

怪奇比莉之前就曾公開她深受妥瑞症所苦，但當時她並沒有深入多談，直到5月底應邀出席脫口秀主持人大衛萊特曼（David Letterman）的節目時，才願意敞開心房，與世人分享她應對妥瑞症的經驗。

怪奇比莉在影劇串流平台「網飛」（Netflix）影集「My Guest Needs No Introduction」第四季節目首映之際，接受萊特曼訪問。她告訴萊特曼說：「我其實很喜歡回答妥瑞症相關問題，因為這非常、非常有趣，但我也常常為妥瑞症所困擾，我搞不懂它。」

怪奇比莉透露，她11歲的時候被診斷出罹患妥瑞症，成長過程經歷許多無法控制的妥瑞症行為。

怪奇比莉（左）曾在接受「艾倫秀」訪談時，輕描淡寫地透露她確診罹患妥瑞症。（取材自YouTube）

聯邦疾病防治中心 （CDC ）指出，妥瑞症平均在幼童3歲到9歲期間發病。CDC數據包含確診和未確診妥瑞症兒童研究估計，全美每162名幼童中，就有一人罹患妥瑞症，幼童確診率相當於0.6%。

CDC目前可取得的最新研究顯示，2016年到2019年間，家長通報的病例顯示每333名3歲到17歲的美國青少年或兒童，就有一人罹患妥瑞症，此年齡層的確診率相當於0.3%，若以這段期間的3歲到17歲人口推算，等同17萬4000名青少年深受其害。

面對抽搐 她早習以為常

怪奇比莉在「我的來賓無須介紹」節目中談到，她對於自己的妥瑞症抽搐症狀早已習以為常。她說：「我每天都一直在做這些動作，例如我會前後擺動耳朵、挑眉、讓顎骨髂髂作響、伸展手臂肌肉等。」

「這些事情都是你從來不會留意的動作，如果你只是跟我對話，可能不會察覺任何異狀，但因為我一直在做這些動作，所以我其實很累。」怪奇比莉透露：「如果拍攝並觀察我很長一段時間，人們就會看出端倪，並發現很多抽搐動作，而我筋疲力盡。」

怪奇比莉坦言，她不喜歡人們發現她做出妥瑞症抽搐行為的反應。她說：「最常見的反應就是對方會笑，因為他們覺得我好像試圖在搞笑，但我其實覺得深受冒犯。」

怪奇比莉（右）在「我的來賓無須介紹」節目中談到，對於妥瑞症抽搐症狀早已習以為常。（取材自YouTube）

怪奇比莉曾表示，「部分事情」會導致症狀加劇會更頻繁發生。曾有粉絲剪輯怪奇比莉出現妥瑞症抽搐行為的影片合輯，搭配她演唱2021年特務電影「007：生死交戰」（No Time to Die）音樂放上影音分享平台YouTube，影片可見她不段聳肩、眨眼、仰望天空等。對此，怪奇比莉在臉書（Facebook）旗下的Instagram平台上，語重心長的表示這些影片的笑點「很低級」（low-key funny）。

影片廣為流傳後，怪奇比莉不得不公開談論妥瑞症議題。怪奇比莉2018年11月曾表示，「我樂意把這件事情說清楚，這樣一來大家就不會再開玩笑，那就是，我患有妥瑞症。」

怪奇比莉接著說：「我曾在網路上提及此事，但沒人當一回事，我也不希望人們提到妥瑞症時，就想到我。」

2019年春季，怪奇比莉推出致敬哥哥菲尼亞斯（Finneas）的單曲「我曾可望的一切」（Everything I Wanted）之際，接受「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）邀請上節目訪談時，曾輕描淡寫地透露她確診罹患妥瑞症，以及她如何在生活中應對妥瑞症的抽搐症狀。

怪奇比莉當時表示，她很少公開談論妥瑞症，是因為「我不想讓妥瑞症成為定義我的一種方式」，但她很慶可以為廣大患者發聲。她說：「我知道我的許多粉絲也深受這個疾病所困擾，這讓我對於說出這件事更寬心，甚至與部分粉絲形成某種連結。」

怪奇比莉坦言，不喜歡人們發現她做出妥瑞症抽搐行為的反應。圖為她參加艾比路音樂攝影獎的系列照片之一。（路透）

擁抱罕病 她選擇當朋友

怪奇比莉此次接受萊特曼訪問時表示，她有時候專注於某些事情時，根本就不會發生抽搐的行為。她說：「當我在表演，聚精會神唱歌和寫歌的時候，不會出現妥瑞症的抽搐現象。此外，當我在騎馬的時候，也不會出現抽搐行為。」

「我的來賓無須介紹」主持人萊特曼詢問怪奇比莉說，是否痛恨（damn）她的妥瑞症症狀。怪奇比莉回答說：「以前會，但現在不會了。這就好比，我覺得這是我的一部分，我跟它交朋友，和平共處。所以，我現在感覺很棒，也很有自信能處理得當。」

其他患者 期盼理解包容

現年29歲的妥瑞症患者特里納畢比（Terrina Bibb）21歲開始出現妥瑞症的抽搐症狀，歷經多次神經科醫生檢查，才在24歲時被鑑定罹患妥瑞症；畢比的情況與大部分妥瑞症患者相比，其實相對很晚。

畢比回憶過去令他印象深刻的發病情況說道，2021年有一次在餐廳出現「非常嚴重的抽搐症狀」，周遭顧客與服務生目不轉睛地盯著她看。

畢比說：「旁觀者的行為很不禮貌，而我也很沮喪，很多人問我為什麼一直聒噪不停，我也希望我沒有這麼做，但有些事情超乎我的控制。」

畢比表示，她希望大眾可以正常的對待她及所有妥瑞症患者。她說：「我不排斥被當作機會教育的教材，但我不希望別人認為『粗魯地回應妥瑞症患者』是正常的事。」