娛樂／捍衛戰士2 空戰打動阿湯哥拍續集

為了拍出IMAX的完美質感，片中戰機內擺了六台攝影機，可以從各個角度拍出更細膩的樣貌。（取材自IMDb）

睽違36年，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）總算帶來「捍衛戰士」（Top Gun）續作「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），但他其實曾揚言絕不會再拍這部成名作的續集，沒想到多年後卻決定回歸，導演約瑟夫柯金斯基（Joseph Kosinski）提到，自己從小就是「捍衛戰士」的超級粉絲，多年來花了很大力氣說服阿湯哥 才終於達成。

情感／呆頭鵝兒子的傳承

「捍衛戰士：獨行俠」導演認為，續集的故事主軸應該要是「獨行俠」與已故戰友「呆頭鵝」兒子的傳承。（取材自IMDb）

即便湯姆克魯斯年輕時曾說「捍衛戰士」宣傳美軍的右翼電影，不願再度演出，但是製片傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）、首集導演東尼史考特（Tony Scott）多年以來都想促成這個計畫，而當東尼史考特因病離世，沒人提及「捍衛戰士2」拍攝計畫，是約瑟夫柯金斯基接續演東尼史考特努力完成這計畫，向湯姆克魯斯解釋劇本重點，外加宣導這集會有遠勝上一集的視覺特效，才終於打動阿湯哥。

約瑟夫柯金斯基曾在2013年與阿湯哥合作「遺落戰境」（Oblivion），雙方合作愉快，不過約瑟夫柯金斯基最想拍的一直是「捍衛戰士2」，「我認為故事主軸應該要是『獨行俠』與已故戰友『呆頭鵝』兒子的傳承，那會是這部電影的情感核心」。

約瑟夫柯金斯基提到，他與傑瑞布魯克海默於2018年特別飛往巴黎，當時湯姆克魯斯正在拍「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible – Fallout）的其中一場動作戲，湯姆克魯斯與他們聊了整整半小時，這個概念讓他非常興奮，認為這完全就是等待多年的續集故事。

但湯姆克魯斯對於如何拍出更新更酷炫的空戰場面仍有疑慮，約瑟夫柯金斯基則強調「絕對會讓觀眾有坐在戰鬥機駕駛艙內飛行的爽快感」，他們甚至特地運用全新科技，重金買下研發初始，名為「 Rialto」的新型索尼攝影 機，這款攝影機能拍出IMAX的完美質感，能放在戰鬥機內，讓觀眾透過這些攝影機，一探戰機外的遼闊景觀，「我們在一台戰機內擺了六台攝影機，可以從各個角度拍出更細膩的樣貌」。

女飛官莫妮卡巴巴羅在「捍衛戰士：獨行俠」眾綠叢中一點紅。（取材自IMDb）

真實／演員親駕F-18戰機

湯姆克魯斯前陣子表示，多年來為了不破壞經典，本來不打算拍攝續集，「直到我們有一個很棒的故事，再加上科技已經可以追上我想達到的目標，我們覺得是時候更深入戰鬥機飛行員的嶄新故事了」。

湯姆克魯斯也提到，既然要拍，就一定得來真的，為了拍攝該片，劇組更特地與海軍學校密切合作，研究如何真實拍攝戰鬥機飛行，「若真要拍，就要親自駕駛F-18戰機」，為所有演員設計更全面性的飛行訓練。

女主角珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）接受ETOnline專訪時也盛讚湯姆克魯斯，「拍攝前，我的劇本根本沒有要飛的戲，連在停機坪的戲都沒有，直到有一天湯姆克魯斯問我有沒有特效飛行或在戰鬥機拍戲的經驗，就直接開飛機帶我飛上天，他真的是最不可思議的飛行駕駛，感覺實在太神奇了」。

續集／比首集要角還要老

珍妮佛康納莉（後）盛讚湯姆克魯斯是最不可思議的飛行駕駛。（取材自IMDb）

36年前，「捍衛戰士」穩坐北美年度票房冠軍，除了湯姆克魯斯順利晉升全球知名紅星，扮演他死對頭的方基墨（Val Kilmer），幾年之後也爬上一線大牌的位置。飾演阿湯哥不幸早逝飛行搭檔「呆頭鵝」的安東尼愛德華（Anthony Edwards），雖沒在電影圈大紅大紫，卻因擔任熱門影集「急診室的春天」（ER）第一男主角成了電視圈最高薪的天王之一。接棒安東尼愛德華飾演阿湯哥的飛行新搭檔的提姆羅賓斯（Tim Robbins），日後成為編導演全才的實力派影帝。

上述幾位在演出「悍衛戰士」時，都是2字頭的青年，「捍衛戰士：獨行俠」的新一代飛官，包括飾演安東尼愛德華角色的兒子長大成人版本的麥爾斯泰勒（Miles Teller）、和麥爾斯泰勒的角色在片中有競爭感覺的葛倫鮑威爾（Glen Powell）、眾綠叢中一點紅的女飛官莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）等，都已是3字頭的輕熟男女，反倒比首集眾前輩要「老」一些。（取材自聯合新聞網）

當年在片中扮演湯姆克魯斯死對頭的方基墨（左），幾年之後也爬上一線大牌位置。（取材自IMDb）