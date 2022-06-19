醫藥短波／中風無法預見 無症狀更常發生

在美國每年新增加80萬的中風 患者，其中13萬人死亡，而倖存者常常需要永久性的改變生活方式。

中風是心臟問題嗎？

雖然中風和心血管風險有關，但是中風發生在大腦中，而不是心臟中。中風是由於腦部血管阻塞後爆裂，使得腦細胞失去氧氣和養分而受傷死亡，直接間接影響到腦細胞所控制的各種人體神經性功能。

中風應該無法預見？

中風的確是無法預見，不過最常見的致病因素包括高血壓 、吸菸、高膽固醇、肥胖 、糖尿病、心律失常或者是頭頸部的創傷。減少或消除這些風險因素，可以降低一個人中風的機率。

中風只發生在老人？

年齡的確是中風的重要因素之一，根據調查，55歲以後每10年中風風險會增加一倍。但是34%的中風患者是在年齡65歲以下。

所有中風都有症狀？

並非所有的中風都出現症狀，根據過去的研究發現，無症狀的中風比有症狀的中風更常見。80歲以上的老人，有四分之一發生沒有症狀的中風。

中風症狀很難識別？

典型的症狀可以由英文四個字母來代表，就是FAST。F代表下垂、臉麻木、嘴歪；A代表手臂無力、抬起飄移；S代表口齒不清、言語困難；T代表打電話911。其它還有行走困難、頭暈、失去平衡和協調以及頭痛等。