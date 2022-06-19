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醫藥短波／蕁麻疹來無影去無蹤 找出惡化因子

顔世蓮

蕁麻疹又稱風疹塊，是常見的皮膚病，幾乎每三人中就有一人曾經有過皮膚搔癢，伴隨著出現形狀和大小不一的風團，發紅或是皮膚色，抓也不是，不抓也不行，嚴重者還會突發意外身死。

現在是蕁麻疹的高發季嗎？

其實蕁麻疹與季節的關係不大，一年四季都可能發生。

蕁麻疹是怎麼一回事呢？

從患者發病的機理上來看，可能因為刺激了免疫系統引起的所謂的過敏反應。也有因為一些物理、微生物感染，完全不通過免疫系統的途徑而發生的。

蕁麻疹代表免疫力低嗎？

蕁麻疹代表著免疫功能IgE球蛋白分泌失衡，導致分泌大量組胺炎性介質，產生傷害自體的反應，而不是免疫功能降低。

蕁麻疹誘發因素是什麼？

雖然這是常見的皮膚病，但是病因非常複雜，約70%的患者，特別是慢性蕁麻疹找不到確切原因。

一般常見的原因有二種：

1. 外來因素：包括常見的食物和食品添加料、藥物，還有一些微生物、寄生蟲感染，另外還有吸入的粉塵蟎、甲醛等。還有一些物理因素，比如溫度冷熱變化、日光照射、外來對皮膚的摩擦和壓力等等。

2. 內在因素：指一些精神方面如緊張、抑鬱、情緒波動。還有一些慢性疾病如甲狀腺昂奮、糖尿病、腎病、結締組織病以及免疫功能失衡等。

為什麼蕁麻疹會反覆發作？

一般來說蕁麻疹發作時間不定，急性者有些持續幾分鐘就消退了，慢性者每天反覆發作，六個月不止。主要因為蕁麻疹的病因非常複雜，很難找到確切病因或者是存在多個病因，才會導致蕁麻疹的反覆發作。

目前蕁麻疹並沒有治癒的方法，在預防方面應該從病因開始，盡量找到可疑的誘發因素，盡量避免，才能有效地預防。

糖尿病 免疫力 過敏

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