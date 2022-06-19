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每周一書／圖解中國App商業模式

本報訊

在人手一支智慧手機的現在，人們重度依賴手機裡的App提供的食衣住行育樂服務。在這股移動經濟熱潮之下，所有企業，不分傳產或科技業，都想藉由手機App建立網路商業基地，把客戶黏在自己的平台；也因此，研發App為各公司首要目標，開發App成為當今顯學。

在此基礎上，中國的App經濟最受全球矚目，有些App不僅在中國火紅，連矽谷也借鏡。原因是，中國數位手機普及率高、App環境成熟、應用多元且靈活，幾乎每天都有創新、便捷的App和線上服務推出。即使不在中國，為了抓住數位化商機，也必須了解這些熱門App商業模式的優點，在未來開發自家App時能抓住趨勢、優先卡位。

本書作者王沁出生於中國陝西，2010年赴日就讀慶應義塾大學商學院，求學期間即自行創業，經營將日本遊戲和動畫等內容推廣到全球的資訊公司。大學畢業後，經營公司的同時，王沁曾在Recruit Holdings任職，負責許多主要品牌的客戶關係管理、經營企畫等業務；現任華和結控股執行長，自家公司現也著手開發App。

王沁在《圖解中國App商業模式》一書中挑選了九大類共60個中國最受歡迎、功能在全球也領先的App，以簡潔的圖像、易於理解方式解析其商業模式，包括緣起、解決哪些問題（功能）、資金來源、大事記、介面、行銷手法等。還包括與中國網路業務相關的專欄，例如主要科技公司、無現金支付以及許多獨角獸公司的解析。

本書是數位轉型時代，商業人士必修的App大補帖，除了是App開發者、企業經理人、創業者、行銷、投資者、產品經理、工程師的工具書，非資訊背景的讀者亦可學習吸收，非常實用。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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