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養生／醫師養生之道 飲食清淡多走路、保持好心情

潘欣中
黃健榮醫師(中)表示，保養身體除了多走路、飲食清淡，也要保持愉悅好心情。(記者潘欣中／攝影)
黃健榮醫師(中)表示，保養身體除了多走路、飲食清淡，也要保持愉悅好心情。(記者潘欣中／攝影)

66歲的台灣恆春基督教醫院院長黃健榮，平時工作忙碌，經常笑臉迎人，爬階梯不喘、思考靈活、邏輯清晰，健檢報告沒紅字，談起養生祕訣，「沒有特別，就是飲食清淡、多走路，重要的是保持正面、愉悅好心情，醫師傳播快樂，病人也會快樂。」黃健榮笑說。

黃健榮25年前到恆基服務時，因醫師少，同時兼顧內科門診和急診，接任院長後，除了處理繁雜的行政事務，也輪值夜班，曾經1個月值20天夜班，10多年前一次持續值夜班太勞累，突然心律不整快休克，因沒有其他醫師可幫忙，硬撐著身子教導護士為自己急救，還好度過危機。

「年輕時忙於工作，熬夜加班體力尚能應付，進入中壯年，不能再逞強了，保養很重要。」在鬼門關前走了一回，為不讓遠在加拿大的妻兒擔憂，自此改變不忌口的飲食習慣，力行少油少鹽、不吃油炸和加工食品，選購時令新鮮蔬果，一有空就快走或爬樓梯，最重要的是保持愉悅的好心情。

「人要活就要動，但要選擇適合自己年齡的運動。」黃健榮大學時期曾是桌球校隊，當了醫師後鮮少再碰，他笑說，現在的膝蓋狀況不適合激烈的球類運動及爬太陡的山，就以走路當運動，能走樓梯就不搭電梯，有空就做伸展操。

隻身在台工作的黃健榮，最期待的娛樂是教會團契活動，可活絡人際互動，建立社交網路，安定身心靈。他說，信仰讓他的心靈有了寄託且篤定，「醫師有好心情好精神，才能好好照顧每個病人。」

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