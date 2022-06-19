我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

醫藥／晚睡+壓力+高醣類食物 青春痘不易解

許政榆
運動員活動量大，再加上比賽壓力、睡眠不足，容易有痘痘問題。圖為中華隊奧運桌球選手林昀儒。（中央社）
運動員活動量大，再加上比賽壓力、睡眠不足，容易有痘痘問題。圖為中華隊奧運桌球選手林昀儒。（中央社）

運動員臉上常可見不少青春痘，台灣書田診所皮膚科主任蔡長祐表示，青春期是青春痘的好發年紀，而運動員因活動量大、流汗出油狀況嚴重，若再加上比賽壓力、睡眠不足情況，更容易有痘痘問題。

蔡長祐指出，青少年在中學年紀容易開始長痘痘，先從額頭、鼻子、下巴等T字較油部位出現，不過也跟每個人膚質有關，有先天生中乾性，過了青春期皮膚狀況會比較穩定，但若油性肌膚者，即便二、三十歲還是有機會長痘痘，只能透過加強清潔、飲食調整、改變生活作息，減少青春痘發生或惡化。

蔡長祐表示，運動員爭取表現需要強大肌耐力，會補充高蛋白等高醣類食物，民眾瘋健身，不少人重訓搭配喝乳清蛋白，臨床上觀察到民眾喝高蛋白，一、兩個月後臉部或身體部位長痘痘，因乳清蛋白為奶類濃縮製品，如同牛奶、優格、起司、甜點也是高醣類飲食，吃了容易長痘痘，若不是運動選手，一般民眾可改攝取植物性蛋白，以豆類萃取內容物替代。

台灣新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，運動員流汗後除了用毛巾外，建議清水或溫和洗面乳清洗，可減少痘痘生成。有些成年人因為壓力、生活作息不規律長痘痘，若晚睡腎上腺素會很活躍，刺激男性賀爾蒙更多，毛孔分泌旺盛，就算補眠也無法修正，建議晚上11點就要睡覺，不要凌晨2、3點才睡。

唐豪悅表示，近期防疫戴口罩，許多人出現「口罩痘」，因長時間累積油脂、毛細孔堵塞，讓痘痘更加惡化，建議中午吃完飯後，可簡單用清水洗臉，或是沒人時稍微透氣，若痘痘情況嚴重，建議就醫治療。

唐豪悅提醒，像很多小朋友早熟，10多歲就出現粉刺、痘痘，但家長不願意帶孩子到皮膚科就醫，怕醫生會開抗生素或類固醇。她表示，若發現問題早期治療，醫師通常不會開到抗生素藥物，但常見是就診已變「大爛痘」，可能還會留下凹洞、痘疤，逼得醫師不得不開重藥，建議早期發現早期治療外，也不要亂擦藥或自行調藥，建議固定回診追蹤，「痘痘沒有治不好，別等到嚴重才來」。

運動員 口罩 健身

上一則

醫藥短波／蕁麻疹來無影去無蹤 找出惡化因子

下一則

醫藥短波／中風無法預見 無症狀更常發生

延伸閱讀

中國選手變美國申奧大使 谷愛凌挨批「兩頭吃」

中國選手變美國申奧大使 谷愛凌挨批「兩頭吃」
不滿FBI消極處理性侵案 拜爾絲等90名體操選手求償10億

不滿FBI消極處理性侵案 拜爾絲等90名體操選手求償10億
關穎珊登上奧運名人堂 菲爾普斯一同入列

關穎珊登上奧運名人堂 菲爾普斯一同入列
華裔滑冰女將關穎珊進奧運名人堂 菲爾普斯也入列

華裔滑冰女將關穎珊進奧運名人堂 菲爾普斯也入列

熱門新聞

王惠汶 唐詩三首 (甲骨文-中堂-135X69cm)

封面故事／紐約慈善義賣展 台灣5位女書法家 揮毫獻愛心

2022-06-12 11:06
非裔購屋族面對的市場障礙更多。（路透）

大仁說財經／房市火熱 非裔買屋卻居劣勢

2022-06-12 02:09
詹秀蓉在疫情期間埋首抄寫藥師經，為民眾祈福。詹秀蓉提供

封面故事 / 紐約「以墨結緣」慈善義賣展 詹秀蓉 書法公益40年

2022-06-12 02:30
莫肇生勤於寫生，遍遊中國名山大川。莫肇生提供

封面故事／紐約慈善義賣展 莫肇生、莫里加父子 畫心中嶺南山水

2022-06-12 02:27
菁英女性們選擇投入母職的「主動付出」，是否完全能與「犧牲自我」畫上等號？其中的兩難困境，外人難以理解。(取自IMDb)

美國現象／菁英媽媽育兒困境 重返職場難

2022-06-12 02:23
泰國最著名的名勝還是皇宮和廟宇，圖為黎明寺的夜景。（圖皆由作者提供）

旅遊／曼谷「疫」外之旅 22天逛寺廟遊夜市

2022-06-12 02:02

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見