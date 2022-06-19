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醫藥／長者嗆咳 小心吸入性肺炎 恐威脅生命

詹鼎正／台灣新竹台大分院副院長暨老年醫學部主治醫師
老人家喝水或吃東西，常因吞嚥功能退化而發生嗆咳，要留意避免引起吸入性肺炎。（Getty Images）
老人家喝水或吃東西，常因吞嚥功能退化而發生嗆咳，要留意避免引起吸入性肺炎。（Getty Images）

在邁入高齡社會之際，「吸入性肺炎」是威脅老人家生命的常見危險因子。所謂吸入性肺炎，是指因為嗆咳，使得食物、嘔吐物或嘴巴的分泌物等，在吞嚥過程因神經或肌肉不協調，會厭軟骨沒有關閉完全，誤跑到氣管而導致的肺炎。

一般在喝水或飲食的過程中，因嗆咳致使水或食物錯跑到氣管時，不一定都會造成肺炎。正常人一有異物進入氣管，就會藉由咳嗽反應將異物排出，但年長者由於吞嚥功能退化及咳嗽反射能力下降，若有異物進入氣管後較難藉由咳嗽排除。

有些長者因吞嚥功能不佳，一旦食物誤跑到氣管，沿著氣管進入肺部時，就會把人體口腔中的細菌帶入，造成感染而導致肺炎，或是因為吸入酸性食物或胃部分泌物造成化學性灼傷。

要如何預防老人吸入性肺炎？首先，可先確認其吞嚥功能是否正常，透過吞嚥攝影檢查，確認為神經、食道或是咽喉的問題。其次，可尋求復健部的語言及吞嚥治療師，進行相關的衛教和訓練，包含保持口腔清潔、進食時要坐正、少說話、進食後勿立即躺下、吃飯要小口，同時下巴要往下讓食道呈現直線狀，避免喝液體食物，改吃稠狀物，以免容易發生嗆咳。

治療時，可先從家屬的闡述來辨別是否為吸入性肺炎，例如：病人喝牛奶時嗆到，導致發燒等症狀。對於容易嗆咳的病人，臨床上可能會建議幫他置放鼻胃管，以避免發生吸入性肺炎，但不建議為病人置放鼻胃管來作為預防吸入性肺炎的工具。

因為這類病人可能連吞口水都會嗆到，因此，建議由語言治療師協助把病人的吞嚥功能調整復原，還有包含餵食的準則和其他注意事項，也可以請教語言治療師，以減少吸入性肺炎發生。

此外，也要跟家屬建立共識，對於容易嗆咳的老人家，一旦咳嗽發燒，要立即送醫院，因為老人家得到肺炎的機率比別人高，也因為經常反覆肺炎，導致對某些抗生素已產生抗藥性，在一般門診使用一線抗生素治療效果有限，所以建議直接送急診醫治。

如果病人得到肺炎次數太頻繁時，病人及家屬可與醫師討論相關DNR（Do-Not-Resuscitate不施行心肺復甦術）議題，讓病人與家屬提早做好後續的因應措施。

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