我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

醫藥／疫情下久坐不動 結石容易復發

黃惠群
久坐、憋尿、不運動，容易導致結石。（本報資料照片）
久坐、憋尿、不運動，容易導致結石。（本報資料照片）

夏天是結石好發的季節，像腎結石、輸尿管結石、膀胱結石等尿路結石問題很容易發作或復發。台灣書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，結石患者增加，與氣溫升高、疫情下久坐不動有關。

一名40多歲男性工程師曾患結石，疫情期間居家辦公，常久坐、憋尿、不運動，導致結石再次發作，引起劇烈腰痛，吃止痛藥也沒有效果，忍痛兩周就醫檢查發現1公分結石，經兩次體外震波碎石術，才排出結石。

腎臟、輸尿管、膀胱、尿道是人體代謝水分的必經之路，當其中任何一處出現沉積性的結晶體，堵塞管道，就發生尿路結石。

卡在輸尿管 解尿痛且血尿

不同位置結石，即腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石，症狀也有差異。台北振興醫院泌尿外科主治醫師楊景偉說，腎結石患者不太有疼痛感，除非病況惡化至發炎程度。

當結石掉入輸尿管，卡在輸尿管的結石發作，會出現血尿、解尿疼痛、腎臟水腫、發燒、惡心、嘔吐等症狀，若結石在上段輸尿管則易引起腰痛，發生在中段是腹痛，結石在下段會下腹痛。

膀胱結石通常好發於攝護腺肥大、脊椎開過刀、脊神經受損、臥床、使用導尿管尿等長期解尿困難的族群，當結石正好卡在膀胱和尿道連接處，可能有排尿困難、中斷等症狀。有尿道結石者，尿道疼痛、血尿症狀更明顯，且會排尿不順、尿流變細等。

反覆泌尿道感染 應速就醫

楊景偉表示，為避免結石卡在泌尿道內，造成反覆性泌尿道感染，甚至引起腎臟衰竭及敗血性休克等，一旦有腰痛、下腹痛、血尿等症狀，就必須要盡速就醫檢查診斷以及治療。

如果腎結石直徑大於2.5公分、輸尿管結石大於0.5公分、膀胱結石大於1公分，會使用經皮穿腎取石、內視鏡等手術治療，較小的結石則以體外震波碎石術為主；尿道結石通常症狀嚴重，會直接使用內視鏡治療，立即取出結石。

少憋尿適度運動 定期追蹤

尿路結石復發率高達五至八成，杜元博表示，預防結石發生或避免復發，除定期追蹤，平常要少憋尿、保持適度運動，更要多喝水，每日至少攝取2500㏄的水，少喝啤酒、濃茶、濃咖啡等；也要少吃或避免一次吃太多草酸、鈣質或尿酸含量高的食物，如豆腐、牛奶、紅肉、菠菜、豆芽菜等、沙丁魚等。

疫情 手術 咖啡

上一則

醫藥／打MMR疫苗可治病毒疣 須防副作用

下一則

養生／醫師養生之道 飲食清淡多走路、保持好心情

延伸閱讀

20年挺過5癌症 開刀數十次 他怎麼做到的？

20年挺過5癌症 開刀數十次 他怎麼做到的？
馬蹄腎泌尿道結石難排「石」 合併手術終結困擾

馬蹄腎泌尿道結石難排「石」 合併手術終結困擾
醫藥／長期憋尿 當心尿路感染

醫藥／長期憋尿 當心尿路感染
醫藥／8泌尿問題別忍 快就醫

醫藥／8泌尿問題別忍 快就醫

熱門新聞

王惠汶 唐詩三首 (甲骨文-中堂-135X69cm)

封面故事／紐約慈善義賣展 台灣5位女書法家 揮毫獻愛心

2022-06-12 11:06
非裔購屋族面對的市場障礙更多。（路透）

大仁說財經／房市火熱 非裔買屋卻居劣勢

2022-06-12 02:09
詹秀蓉在疫情期間埋首抄寫藥師經，為民眾祈福。詹秀蓉提供

封面故事 / 紐約「以墨結緣」慈善義賣展 詹秀蓉 書法公益40年

2022-06-12 02:30
莫肇生勤於寫生，遍遊中國名山大川。莫肇生提供

封面故事／紐約慈善義賣展 莫肇生、莫里加父子 畫心中嶺南山水

2022-06-12 02:27
菁英女性們選擇投入母職的「主動付出」，是否完全能與「犧牲自我」畫上等號？其中的兩難困境，外人難以理解。(取自IMDb)

美國現象／菁英媽媽育兒困境 重返職場難

2022-06-12 02:23
泰國最著名的名勝還是皇宮和廟宇，圖為黎明寺的夜景。（圖皆由作者提供）

旅遊／曼谷「疫」外之旅 22天逛寺廟遊夜市

2022-06-12 02:02

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見