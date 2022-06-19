地產投資 / 出價多一塊錢 搶下豪宅

這棟房子大多用橡木和落地大片玻璃建築，造型獨特。圖皆由作者提供

台積電創辦人張忠謀在自傳中提到，當年他因為福特汽車公司不願意多付一塊錢年薪，而決定轉往另一家半導體公司，後來自創台積電並將其發展成世界級的企業；由此可見，一塊錢雖然看起來微小，但在重要時刻卻能發揮關鍵性的作用。

我在洛杉磯曾有一棟房產，雖然不能稱作豪宅，但當年也是用七位數的價格購得，它位於洛杉磯精華好區，環境安全清幽，市內綠樹成蔭，而且學區優良，交通位置適中，是許多購屋者心中的首選之地。

房屋週圍綠樹成蔭，冬暖夏涼。

周圍鄰居 都是豪門巨戶

周圍鄰居也幾乎都是豪門巨戶，就拿後面的鄰居來說吧，我們兩家後院緊臨，從圍牆間隙看過去，只能隔著一片綠油油的大草坪遙望位在巨樹環繞中的白色雙層巨宅；彼此雖然住的只有一牆之隔，卻從來沒有打過照面，直到有一年冬天颳大風，鄰居後院一棵大樹的樹枝倒下來，把我們圍牆壓壞了，才有機會去拜訪這位鄰居。

記得那天我穿著整齊，徒步繞過街角走到鄰居家門口，按了門鈴之後，對講機傳來一位女性詢問的聲音，説明來意之後，對方請我稍候，不久一位穿著黑衣白圍裙制服的女侍穿過前院長長的走道，打開厚重的大門帶我進入。隨她進入正屋後，一位穿著西服的男士出來，自我介紹是管家，他問明事由後，要我將修理圍牆的費用收據交給他，他們會完全負責，原本以為需要費時交涉的事，沒想到幾分鐘就解決了，後來我收到一張支票，只記得支票上付款人的姓氏是白（White)， 但還是沒見到主人本尊。

房屋的右側也是一座豪宅，有維多利亞風格的外觀，占地約兩英畝，花木扶疏，景緻優美。有一天在屋外散步，見到有一群人在看這棟待售的房子，負責銷售的房地產 經紀人悄悄告訴我，有興趣的買家是主演「與狼共舞」（Dances with the Wolves) 的好萊塢電影 明星凱文科斯納 (Kevin Costner)，他本人也在人群中。可惜，後來不知什麼原因他沒有買成那棟房子，也就無緣和大明星作鄰居了。

這裡的街道旁不能隨便停車，住戶如要在家開大型派對，都需要雇用「代客泊車」（Valet Parking) 公司代客停車，所以每當看到鄰居家門口有穿制服的人員在幫人停車時，就知道那家人要宴請賓客了。

屋內每間房間望出窗外，都有一個特殊景觀。

自家住宅 設計多次獲獎

我的房子在周圍豪宅林立中顯得並不起眼，但也有其獨特之處。它是由著名的建築師漢斯曼（Donald Hensman) 所設計，他用珍貴的橡木和落地的大型玻璃窗作為房屋的主體，而不是用一般的混凝土和石膏板，室內設計融合古典和現代風格，寛闊的空間和良好的採光是其特色，從屋內每間房間看出窗外都有獨特的景觀；戶外的林園設計出自名家凱瑟琳佛格森（Kathleen Ferguson) 的手筆，她將房屋四周分別規劃為不同植物區，有熱帶雨林、亞洲竹林、日本石園、沙漠植物岩石及美洲花卉等，坐在屋內就能欣賞不同的景色，如置身於植物園中，再加上巨樹環繞，住在屋內猶如四季如春，冬暖夏涼，感覺十分舒服。這棟房屋由於獨特的設計和風格，曾多次獲得美國建築界頒發的「AIA」（American Institute Architects)大獎，也曾被許多建築和室內設計雜誌介紹過。

孩子們還小的時候，帶他們到山上露營，他們對我説，為什麼要開這麼久的車，費時費力到山上露營，不如就在自家後院露營感覺更好。想想也有道理，何必捨近求遠，因此我們周末有時就在後院紮營，晚上仰望星空，聆聽蟲鳴鳥語，樂趣不減；有時候在營帳中睡到清晨覺得寒冷，便起身回到屋裡繼續補眠，比在野外露營更舒服。這段在家露營的活動，成為我和孩子們共同的美好回憶。

孩子們上大學之後，我興起了賣房子的念頭，一方面孩子們離家後房子顯得太空盪冷清，另外這棟房子保養維護不易，每年修剪一次院內四周的大樹就要花費不貲；此外，每周兩次的修剪花草工作也不是一般園丁能勝任。有一次計劃在家宴客，前一晚正好颳大風，一棵大樹的樹幹折斷，懸在車道的半空中，搖搖欲墜，臨時也找不到工人清除，為了安全只好緊急通知客人，把餐會取消；還有，家裡的用具損壞，由於當初設計時用的都是特別的配件，壞了也不容易找到零件替換，如隨便更換又和房子的格調不同。譬如有一次廁所的抽水馬桶漏水，由於是歐洲品牌，光是等待零件就費時數月，種種室內維修的問題也造成生活上許多不便。

賣屋的主意既定，便找了一位熟悉好萊塢市場的房地產經紀人，將這棟房子上市待售，我沒有舉辦一般的「開放參觀」（Open House)活動，只開放一天給房地產經紀人參觀，幾天內收到十幾份報價單（Offer)，幾乎每份報價單都附有潛在買家附上的信，內容是他們非常喜歡這棟房子，希望能買到它。

室內寬闊，採光良好是其特色。

三家競標 名製片人搶下

有一天，我的房地產經紀打電話給我，語氣興奮地說，好萊塢一位名製片人看中了我的房子，打算出價購買，由於我不常看電影，所以並沒聽過他的名字，經紀人很詫異地問，那你看過這些電影嗎？我才驚覺到這位買家的雄厚實力， 他製作的影集不只紅遍美國，也在全世界許多國家熱映，經紀人並說，他本人要帶太太再來看一次我的房子。

在我們約好的日子，這位製作人帶了太太和其他十幾個人出現，有他的秘書、經理和律師、財務顧問等，他本人非常親切隨和，當我帶領他參觀房子四周時，他對我說，這房子譲他精神放鬆，心情開朗，有助於產生更多靈感，而他太太也很喜歡廚房的設計，因為她是一位專業的廚藝老師。他表示將全部用現金付款，並另外囑咐我，如他買下這棟房子，千萬不能和別人透露他住在這裡，我好奇地問他為什麼，他半開玩笑表示，因為這屋子的信箱太小了，裝不下粉絲們的來信。

經過幾輪競價後，最後只剩下三位買主，除了這位好萊塢製片人之外，另外兩位其中一位是一家礦廠的老闆和一對醫生夫婦，他們之間又展開加價競爭，不久之後醫生夫婦退出競爭，只剩這位好萊塢製片人和礦業大亨僵持不下；就在兩人不斷三、五萬往上加價時，那位礦業大亨突然一次往上加了三十萬元，準備讓對方知難而退，當房地產經紀人把這個加碼三十萬的報價告訴好萊塢製片人時，這位製片人用堅定的語氣告訴經紀人說：「請你轉告對方，我很喜歡這棟房子，不論他出多少錢，我都會再多加一塊錢，這個房子我買定了！」當經紀人把這句話告訴礦業大亨時，礦業大亨搖搖頭，苦笑的說：「我服輸了，讓給他吧！」

就這樣，我的房子順利過戶給這位好萊塢製片人，每當回想起這段往事，就覺得如同人生一樣，不要認為自己渺小，因為小小的一塊錢也能在關鍵時刻發揮很大的作用。