移民信箱／工作許可證 可延期至540天

美國移民政策已准許工作許可證延期。圖為移民服務局曾為來自不同國家的民眾舉辦戶外入籍儀式。（本報資料照片）

過去一段時間，美國的移民政策發生一些變化，值得有關人士關注。這些變化包括工作許可證的延期、移民局 實行一個案件處理新的時間系統、杜耶爾備忘錄也許給處在遞解出境程序中的人帶來希望。

★臨時規則 自動延長期限

根據「臨時延長工作許可證和某些延期申請者文件的自動延長期限」的臨時規則，移民局現在為等待處理或新申請延期符合180天延期的人給予540天的延期。由於各種原因無法在合理的時間內裁定許多工作許可證續簽的請求，移民局採取這樣一個自動延期的政策。這個規則減少了審理引發了許多訴訟，並可以避免當事人和家庭因沒有工作許可證而失去工作。美國公民 及移民服務局說，它不會發放新的I-797C收據，但表示根據該規則，180天延期的收據以及即將到期的工作許可證將獲得最多540天的延期日。

這對於填寫I-9表的雇主來說應該更好，因為5月4日的E-Verify通知要求他們更新員工I-9表的第2部分，以反映臨時規則提供的增加延長期。這個自動延期的主要資格要求是，續簽申請人根據即將到期的工作許可證以相同的工作許可類別及時提交延期申請，並且他們的工作許可證申請符合某些類別，最常見的類別是難民A-3卡、庇護者A-5卡、獲准暫緩遞解出境者遣返C-8卡、等待調整身分的申請人C-9卡、暫停驅逐或取消遣返的申請人C-10卡，以及符合條件的H-4配偶的C-26卡。

★在線案件 有新處理系統

目前，美國移民局正在執行一個新的在線案件處理時間系統，而該系統從表面上看，比之前公布的處理時間表更具吸引力且不那麼複雜混亂。新的系統要求信息搜索者先選表格，再選表格類別，然後點擊處理案件的移民辦公室或服務中心，最後再點擊獲取處理的時間。新系統的最大差異之一是，現在只有一個處理時間數字，代表這特定類別案件80%的處理時間。

例如，加州服務中心處理一個親屬移民兄弟姊妹類別的F-4案件﹐其案件處理時間是136.5個月到177.5個月，而本周則是138.5個月。另一個改進的功能是，可以查詢你的申請是否已超過審理的時間。以不久前一個F-4案為例，如果這份F-4的申請是在2007年7月28日之前提交的案件，輸入收據日期，假設2011年10月19日，然後點擊按鈕，得到的回覆是「案例正在正常處理中」、「你最早可以提交查詢問題的時間是2026年10月15日」以及「在此日期之前﹐請不要聯繫我們」。

由於美國公民及移民服務局處理時間緩慢，已經造成了許多問題，特別是移民簽證。例如，美國的申請人死亡後，對於那些希望與他們團聚的海外親屬通常是沒有移民希望，即使想以人道主義重新恢復申請的這種渠道，但只能是那些已獲得批准的案件。有的申請人因為搬家而錯過了移民局發出的結案信件通知，錯失時機，最後喪失機會。

★杜耶爾備忘錄 被遞解者新希望

移民和海關執法局(ICE)首席法律顧問杜耶爾(Kerry E. Doyle）於2022年4月4日發布的備忘錄，改變了政府在移民案件中使用的起訴裁量權（PD）的狀況。據估計，積極地使用此起訴裁量權指南，將使移民法院的170萬件積壓案件中剔除約70萬個案件。執法局的律師應優先處理下面這三個領域的案件，如對國家安全有威脅、對公共安全有威脅和對邊境 安全有威脅。而對其他案件，他們將使用起訴裁量權來決定處理案情的方式，如「提交上庭通知（NTA）；以不受理、行政結案或繼續訴訟的方式處理案件；對問題、解除或保金作出規定；或進行上訴」。

對邊境安全有威脅的範圍，國土安全局將那些從事嚴重移民福利欺詐的人包括在內，即該欺詐威脅移民系統的完整性，如已被刑事起訴的欺詐行為，包括假結婚或故意使用、持有或接收偽造、仿造、更改或虛假的移民文件，導致庇護申請的欺詐行為；無法豁免的嚴重欺詐行為，如在成為美國公民時的虛假陳述聲明；欺詐多人，如文件偽造者，試圖規避移民法的行為。

該備忘錄還給已經結案的案件並有最終遞解出境令的人帶來了一些希望，因為他們以前沒有或幾乎沒有重新開庭的機會。該備忘錄明確指出，起訴裁量權的重點將放在正在進行審理中的案件上，而不是非進行審理（inactive）的案件。根據紐約市首席法律顧問辦公室剛剛發布的說明，這些非進行審理案件的優先級較低。然而，備忘錄語言中仍帶有一些希望，即政府律師可以加入聯合重新申請的動議，允許非優先的案件繼續在移民法庭之外以申請永久或臨時解除的方式進行。如果這種解除方式之前沒有考慮過，也可在移民法庭中獲得解除。

杜耶爾備忘錄將如何在聯合重新開案中發揮作用還有待觀察。但我們估計，有機會重新開案的案件可能是那些沒有重大障礙的簡單案件。