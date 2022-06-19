城市傳真／維吉尼亞州亞歷山卓老城 酒館傳奇

蓋茲比酒館博物館(Gadsby's Tavern Museum)正門。(圖皆為作者提供)

日前，趁著新冠疫情 稍減，我和妻第三度來到蓋茲比酒館博物館 ，不同於前兩次的走馬觀花，這回除了再度仔細地參觀博物館，買了一本介紹蓋茲比酒館「Image of America Gadsby's Tavern」的書，還特地留在這間酒館餐廳吃午餐。

雖然蓋茲比酒館(Gadsby's Tavern)不是維吉尼亞州亞歷山卓老城(Old Town Alexandria)的第一家酒館，也不是唯一的酒館，卻是幾乎被原汁原味保留下來的殖民地時期酒館。酒館斷斷續續開了200多年，有不少名人的足跡，國父喬治華盛頓常來吃飯，也是老城中最神祕的鬼屋，當然會有很多故事。但由於不在最熱鬧的國王大道上，它是老城中常常被遊客忽略的一個景點。

酒館(Tavern)是一種早年美洲殖民地或更早英格蘭人們聚集的酒吧，大家可以一起喝酒精飲料，並提供烤肉和奶酪等簡單食物的營業場所，後來有些酒館提供宗教會議、貿易站、郵局便利店和旅客住宿，甚至是臨時法庭。而客棧(Inn)也是指有酒館執照的旅館 ，現在的英文「tavern」和「inn」，已經變成同義字。

蓋茲比酒館博物館內的蓋茲比油畫。(圖皆為作者提供)

★殖民時期 美東第8大城

1608年夏天，英國探險家約翰史密斯(John Smith)第一次航行至波托馬克河，曾來過此地。為了紀念最早的古城大地主菲利普亞歷山大二世(Philip Alexander II)，1746年，他在現在的杜克街以南，擁有一個占地500英畝的大莊園，1779年老城被命名為亞歷山卓。1791年，喬治華盛頓在建首都時，將維州大部分阿靈頓郡包括亞歷山卓，畫入完美菱形的哥倫比亞特區，到了1846年又歸還給維州，其中鄰近港區的一部分，如今被稱為「亞歷山卓老城」。

殖民地時期的亞歷山卓老城，曾經名列美東第八大城，繁忙的港區，停滿了往返歐美的客貨船隻，老城擠滿麵粉、菸草、棉花、葡萄酒和糖的各種商店和倉庫林立，也是北美第一條南北「高速」公路—喬治國王大道(King George's Highway)的中心點，如同北邊的波士頓和南端的南卡的查爾斯頓(Charleston)一樣，市中心都有一條國王大道，它與後來的美國1號國道中段路線大致重疊。

當年的港口擠滿各式船隻，陸路南下北上的馬車貨車，也絡繹不絕在此進行交易，所以老城中有不少旅店，提供往來人馬的食宿和休閒娛樂場所。在美國南北戰爭前的數十年間，亞歷山卓港甚至曾經是美國最大的黑奴貿易市場所在地。一戰前後，老城南媏的瓊斯角有一間8000多員工的大造船場。二戰前後，又有一家大型的海軍魚雷製造工廠，占據老城的市中心。

如今走在在發思古幽情的老城區裡，觀光客參觀歷史悠久的聯排屋、藝術畫廊、骨董店、博物館和餐館，或是走在風光明媚的河邊鵝卵石步道，或乾淨整齊的老城紅磚人行道時，很難想像早年古城曾經的烏煙瘴氣。

蓋茲比酒館餐廳正門。(圖皆為作者提供)

★蓋茲比酒館 曾是高級會所

蓋茲比酒館是位於亞歷山卓老城的N. Royal和Cameron街拐角處，但它並不是這塊土地上最早的酒館。1749年至1752年間，一家名為Mason's Ordinary的酒館在此地做生意。1782年馬里蘭人約翰懷斯(John Wise)買下這塊地，並建造了現在的喬治亞風格的兩棟紅磚樓，1785年至1792年開了一間城市酒館(City Tavern)兼賣咖啡。1796年英國人蓋茲比(Gadsby)租下城市酒館，並將隔壁三層紅磚樓改為有14個房間的城市旅館(City Hotel)，並不惜重金打造，強調這裡是舉辦婚禮、派對和宴會的地方，一樓是高級餐廳，二樓是大宴會廳也是舞廳，三樓是高檔酒店，成為當時老城最高級的聚會場所，也是英文俗話說的「水坑」(Watering Hole)。1808年，搬到馬里蘭州巴爾的摩，但此地仍一直經營酒館和旅館，直到內戰期間。

蓋茲比酒館改為城市旅館時期的房間。(圖皆為作者提供)

由於喬治華盛頓的維農山莊(Mount Vernon)就在不遠處，歷史記錄著他曾多次到蓋茲比酒館喝酒用餐，1797年和1798年還在這酒館慶祝他的生日。1799年，他在小酒館的台階上對軍隊進行了最後一次檢閱，並下達了他最後的命令。1801年，湯瑪斯傑弗遜(Thomas Jefferson)在宴會廳舉行他的就職宴會。酒館的其他著名顧客包括約翰亞當斯(John Adams)、詹姆斯麥迪遜(James Madison)和詹姆斯門羅(James Monroe)。1824年，法國拉法葉侯爵(Marquis de Lafayette)訪問美國期間，也曾在城市小酒館參加慶祝活動。

20世紀之初，這座曾經是老城最好的蓋茲比酒館建築，已年久失修。曾經作為政治晚宴、盛大舞會和精心策畫的公共事務場地，被改成為零售商店和出租公寓。1917年，紐約市大都會藝術博物館買走宴會廳中的木製品古物，將它們搬到紐約。1963年此地被宣布為國家歷史地標，經過大規模翻修後，用原始木製品重建了宴會廳，1976年開放成為蓋茲比酒館博物館(Gadsby's Tavern Museum)，以紀念這位美國早期的酒館界傳奇人物。

蓋茲比酒館內的餐廳大廳。(圖皆為作者提供)

★招牌烤鴨 喬治華盛頓最愛

蓋茲比酒館的復古餐廳有兩間用餐室，穿著殖民時期服裝的服務生，讓我們在比較小的用餐室坐下，我們坐在古老木製酒吧的旁邊，當時只有我們這一桌，我們吃到一半時才又來了兩桌。

「以前喬治華盛頓也來這喝酒吃飯。」一位操著羅馬尼亞口音的服務生忙進忙出，很熱心地介紹這家餐廳，還說：「你們也可以到另外一邊的大廳拍照。」

另一邊比較大的用餐室是保留給有預約的客人，相對比較有一點裝飾，但因為疫情的關係，座位安排比較寛，牆上掛著幾幅歷史故事的油畫，仍然顯得有一點單調。

我點了一道菜單上的招牌菜，也是唯一寫著「喬治華盛頓最愛」的烤鴨，配著傳統口味的玉米布丁餅、甜點，服務生還熱心推薦了一瓶古城釀造的「見鬼」(Helled)啤酒。

菜上來之後，我笑著問服務生：「喬治華盛頓牙齒不好(註)，請問你覺得可以吃這種烤鴨嗎？」

他點點頭回答：「我知道他的牙齒不好，可能啃不動烤鴨，但這道菜是遵照當時流行的方法烹煮，一定也是他喜歡的口味，還滿好吃的，不過玉米布丁餅和甜點可真是他的最愛。」

由於美東的大西洋海岸一帶，得天獨厚，水草豐美，成群的水鳥、雁鴨及候鳥成群，從原住民到殖民地時期，鳥類都是先民餐桌上最常見的肉食，一直到現在，還有少數餐廳打著野禽料理的招牌。

「城市酒館之死」的鬼屋解說之旅。(圖皆為作者提供)

★首任總統 口中僅有一顆牙

儘管喬治華盛頓身為軍事將領、開國元勳和美國第一任總統，但他自稱是一個品味簡單的人，無論走到哪裡，都吃類似的飯菜。由於牙齒的問題，當選第一任總統時，他的口中只有一顆牙齒，所以他吃的東西一定有所限制。

正是這個原因，他日常最喜歡吃一種Hoecakes的煎餅，那是用玉米和印度黃油製成的糕點煎餅，煎餅被切成薄片並塗上黃油和蜂蜜，幾乎不用咬就可以吞下去。夫人瑪莎也常一種叫做大蛋糕(Big cake)的甜點，或是蘋果派、布丁等，也都是鬆軟可口。他也愛奶酪、果凍和冰淇淋，經常喝一些啤酒和進口的葡萄酒。

自中世紀起的歐洲，因為水不乾淨，而啤酒經過發酵，細菌都被酒精消滅了，所以歐洲和北美殖民地的貴族，也都有愛喝低酒精度小啤酒(Small beer)的習慣。

冰淇淋在18世紀是奢侈食品，只有富人才能享用。因為製作冰淇淋，市場又沒有人賣牛奶，所以需要養一頭牛；還要有從冬天河中切割並儲存在冰庫中的冰，以及鹽和糖等進口產品，要花費時間和精力製作，並保存冰淇淋，所以很少有人能負擔得起。

維農山莊在波托馬克河邊，魚產豐富，所以魚也是他最喜歡的食物之一，晚餐桌上常見波托馬克河上釣來的烤鱸魚、水煮鱒魚、或醃鯡魚等等。

但根據紀錄，有一次華盛頓問他的廚子：「今天買了什麼魚？」廚子說：「一條非常好的鰣魚，我知道閣下特別喜歡這種魚，很幸運能在市場上買到這條魚，而且是本季的第一條。」華盛頓回答說：「價格…價格，先生？」廚子說：「三美元。」這個價錢激怒了華盛頓，他命令廚子，「把魚拿走，我永遠不要被人說我的飯桌是奢華和奢侈的典範。」

看完這個小故事後，也不要指望總統先生的餐桌上會有太精緻的美食，我們去這家餐廳吃飯，吃的也是一種對歷史的憧憬和幻想。

★「見鬼」啤酒 舉杯致意女幽靈

如果一個老城沒有鬼故事，就缺少了深度，而西方的鬼比較不會害人，更多的是對古屋的眷戀；尤其是在萬聖節前後，不妨到古城夜遊，讓當地的導遊為您介紹這個鬼故事，一個仍眷戀在蓋茲比酒館博物館不肯離去的女鬼。

蓋茲比酒館的地主約翰·懷斯於1815年去世後，這兩棟建築在不同的人手中，仍然分別經營著旅館、律師事務所和拍賣行。1816年，一名未曾留下名字的年輕美麗女子，與男子乘船從加勒比海抵達亞歷山卓。據 DCGhosts.com的報導，他們可能是夫妻，要住進8號房，但進門時不小心撞到了門框，將數字撞歪，形成一個無限符號，所以注定了這個令人毛骨悚然的傳說。

他們的穿著看起來像是有錢人，但當時女子已經病得很重，男子請來醫生替她看病，卻拒絕透露自己和她的姓名。三周後，於1816年10月14日，這位女士去世了。男子借錢買了一塊墓碑，將女子葬在杜克街附近的聖保羅公墓。石碑上刻著「女性陌生人」(Female Stranger)和一首詩。

男人沒有支付葬禮的花費，就偷偷離開了古城，直到今天，都沒有人知道他們到底是誰。許多人認為他們是一對私奔的情侶，也有些人認為她是音樂劇漢密爾頓(Hamilton)中亞倫·伯爾(Aaron Burr)的女兒西奧多西婭·伯爾(Theodosia Burr)；更荒謬的是，有人認為是同時代的拿破崙一世和他的祕密情人，為躲避眾人耳目來到美洲。

之後，傳說經常有人在派對的舞廳中，看到一個幽靈般的女人身影，她凝視著8號房，當有人試圖與她交談，她就消失在空氣中。有時，會從無人的8號房間聽到哭聲，而且經常出現蠟燭的光影四處飄動。

多年來，幽靈的傳說也成為蓋茲比酒館博物館很好的賣點，在萬聖節幽靈出沒的季節，舉辦各種活動如「城市酒館之死」的鬼屋解說之旅，並與當地的港口釀酒公司合作，釀出一種命名為「見鬼」 的啤酒，來呼應女陌生人的幽靈。

將來如果有機會到蓋茲比酒館博物館參觀時，最好留在蓋茲比酒館餐廳吃一頓飯，除了可以發思古之幽情外，不要忘了還要點一瓶「見鬼」啤酒，舉杯向「女性陌生人」的幽靈致意。

註：〈是誰殺了華盛頓?〉刊登在2018年5月20日世界周刊第1783期《時代故事》專欄。