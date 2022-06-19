星座／6月19日至6月25日 雙子充滿朝氣 巨蟹戀愛加溫

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

學會自我調節是你本周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的人和事本周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本周你最需要關心的對象，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

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