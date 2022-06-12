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料理功夫／蛤蜊蝦仁釜飯

草田維
蛤蜊蝦仁釜飯
蛤蜊蝦仁釜飯

新鮮的clam（蛤蜊）拿來做斧飯，再適合不過了。蒸蛤蜊流出的湯汁和白米一起燉煮，讓每一顆米粒吸收了滿滿的海味，能讓品嚐的人大大滿足哦。

材料：

白米4杯、蛤蜊30顆、蝦仁8-12隻、洋蔥適量、綠蔥兩根。

調味料：

米酒1/2茶匙、鹽適量、1/4茶匙太白粉。

蛤蜊
蛤蜊

作法：

1.蛤蜊用刷子刷洗乾淨，大火蒸至全部開口，取出放涼備用。

2.蒸蛤蜊會有湯汁流出，可拿來煮白飯。4杯的米需要4杯的水，蛤蜊高湯可能只有2杯，就再加2杯的水，入電鍋，煮成飯。

3.蝦子洗淨後去腸泥，用紙巾擦乾，以米酒、鹽、太白粉拌勻，放入冰箱醃15分鐘以上。

4.熱鍋加食用油，入洋蔥炒香，待洋蔥稍軟，加入綠蔥和蝦仁拌炒。蝦仁熟了以後，將蝦仁和洋蔥盛出，放在盤子裡。

5.把煮好的飯加入炒鍋中拌一拌，讓米飯吸收鍋裡的湯汁，並以鹽調味。

6.最後把蛤蜊、蝦仁、洋蔥放入鍋中拌勻即成。

小叮嚀：

1.蛤蜊再怎麼刷洗，蒸出來的湯汁難免還是會有細小沙子，撈取時要小心避開沉在鍋底的沙子。

2.家中若有其他海鮮和蔬菜，例如干貝、花枝、紅蘿蔔、小黃瓜、玉米、芹菜等亦可加入，增加營養和纖維。

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