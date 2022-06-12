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料理功夫／蘋果西打燒肉

劉若華
蘋果西打燒肉
蘋果西打燒肉

不少人在煮紅燒豬肉時會加入可樂，除了助上色、增加濃郁香氣，一方面利用飲料中的碳酸讓肉質軟化。因家中有蘋果西打，於是打了它的主意。蘋果西打甜度雖然低於可樂，氣泡較少，但是口味較清爽，出鍋的燒肉除了軟爛清甜，還有一種柔和的芬芳香氣。

材料：

五花肉960公克、蔥2根、薑4片、蘋果西打1罐、老抽2大匙、米酒3大匙、糖1大匙、八角3顆、鹽少許、蔥1/3根。

作法：

1.煮一鍋水汆燙五花肉去除血渣，沖淨後瀝乾切塊；2根蔥切段；1/3根蔥切絲。

2.炒鍋熱少量油，以中大火將五花肉翻炒至微黃。

3.丟入蔥段和薑片炒香。

4.倒入蘋果西打、老抽、米酒，再加入糖與八角，煮滾時轉小火燜燒50分鐘至肉軟爛。

5.加入少量的鹽提味，翻拌均勻後關火，盛盤，撒上蔥絲。

小叮嚀：

1.五花肉先經汆燙，不僅可去除腥臭味和血渣，使成品品相乾淨清爽，也可去除多餘的油脂。

2.燒肉的過程須注意，除了火不可大，還須不時翻拌，以免豬皮的膠質黏鍋、焦底。

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