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旅遊／沙林納斯史坦貝克中心 認識文學泰斗

立青
1998年開幕的「國家史丹貝克中心」位於沙林納斯，紀念舉世文學泰斗約翰‧史坦貝克。（圖皆由作者提供）
1998年開幕的「國家史丹貝克中心」位於沙林納斯，紀念舉世文學泰斗約翰‧史坦貝克。（圖皆由作者提供）

由舊金山南下101公路，約120哩就可到達沙林納斯，城區不算大，Main Street到底，就可見到一座規模宏大、設計新穎的建築物，那就是1998年開幕的「國家史坦貝克中心」。美國政府為舉世文學泰斗約翰‧史坦貝克，在家鄉留下紀念館，進入寬廣的大廳後，右邊的廂廳是介紹沙林納斯風土人情的展示會場，左邊的廂廳就是紀念館主體。

與愛犬同遊 寫就名著

潔白大理石打造的史坦貝克先生坐姿塑像，作思考狀迎面而立，身旁停放著他的愛車「老福特」，車況保持很好，好像加了油就能馬上啟動。他曾帶著愛犬查理環遊美國，依地圖判斷是自加州1號公路北上到西雅圖，折返到加州紅木森林區、大峽谷，向東至五大湖區，再到緬因州鱈魚角；轉南向新英格蘭，循阿帕拉契山脈經美國中西部大平原、南方七州到紐奧良，再沿墨西哥灣接上現在的10號公路回到加州。此行對他影響甚鉅，因而寫了一本著名小說「與查理同遊：尋找美國」。

環美旅行地圖。（圖皆由作者提供）
環美旅行地圖。（圖皆由作者提供）

史坦貝克誕生於一個白人中產家庭，父親是縣財務長，母親是學校老師。他的學習良好，曾就讀史丹福大學；興趣廣泛，海洋生物、爵士樂、政治哲學、歷史、神祕事物都有涉獵，他曾說過「人類自由探索是世界上最有價值的事物」。展示館也陳列他當年的書房和使用過的電話，以及馬廄和鐵匠工坊。

沙林納斯山谷有50哩漫長肥沃的土地，生產大量的農作物和水果，他在小說「伊甸園東」就對家鄉風土人情有非常深刻的描述，為小說提供強有力的背景，日後拍成電影，由當紅男星詹姆斯‧狄恩主演。

史坦貝克塑像。（圖皆由作者提供）
史坦貝克塑像。（圖皆由作者提供）

薄餅、魚罐頭 都成題材

史坦貝克也對「原住民」墨西哥人有就近的瞭解，甚至出海繞行墨西哥柯帝士海灣和下加利福尼亞半島，進行實地勘察。他積累了風土人情的心得，1935年出版小說「薄餅坪」，榮獲加州「聯邦俱樂部」金牌，並於1942年拍成電影，由史賓賽‧屈賽主演。薄餅是墨西哥民間常見小吃，以此為書名，相當本土化。

68號公路向西到底是蒙特雷半島，地形特殊離岸不遠就是海底斷層，深海淺海的水產生物都有。海產豐富帶來漁業的興隆，也帶來財富，當地興建罐頭工廠，加工沙丁魚外銷全美，是當年規模盛大的食品工業。當年還是青年的史坦貝克也投入工廠工作，同時為他提供小說「罐頭廠街」最主要的素材。如今「罐頭工廠街」還在，只是變成觀光區，多間餐廳、酒店、藝品店充斥著叫賣聲。

對華人友好 紀念館立蠟像

展示館入口的角落有一尊華人蠟像，穿著合宜的西服和潔亮的皮鞋，在外表給予相當的尊重。據說這是史坦貝克的好友，平日經常有往來，才有此殊榮。史坦貝克對華人的印象是友好的，作品中的華人角色也是正面的，例如「罐頭廠街」 裡慷慨大方的雜貨店老闆，和「伊甸園東」裡忠實勤快的男僕，都表達出華人有禮教的一面。

史坦貝克華籍友人塑像。（圖皆由作者提供）
史坦貝克華籍友人塑像。（圖皆由作者提供）

30年代的美國經歷經濟大蕭條，帶給史坦貝克強烈的震撼，百業衰敗又偏逢乾旱天災，東岸和中西部產生了大量的遊民，湧向富足的加州，人口增加、物資缺乏、就業機會不足、本地和遊民的矛盾日增，多重因素造成加州社會緊張。有敏銳眼光的他，抱著悲天憫人的感受，寫出不朽名作「憤怒的葡萄」，此作品因具歷史性，獲得普立茲文學獎，日後成為美國高中大學必讀讀物；1940年被導演約翰‧福特搬上銀幕，由亨利‧方達主演。

「憤怒的葡萄」電影海報。（圖皆由作者提供）
「憤怒的葡萄」電影海報。（圖皆由作者提供）

另一本名著「人鼠之間」描述兩個流浪漢，其中一人還是弱智，在大蕭條時期尋找工作的悲劇故事，寫下移民工人的生活，被譽為自然主義文學代表，於1962獲得諾貝爾文學獎，也被許多學校定位必讀教材。書中出現「人和老鼠的命運，時常被扭曲」的名句，曾因「語言褻瀆、帶攻擊性，並有種族主義傾向」而被視為禁書；1992被拍成電影，由蓋瑞‧辛尼茲、約翰‧馬克維奇主演。

「人鼠之間」電影海報。（圖皆由作者提供）
「人鼠之間」電影海報。（圖皆由作者提供）

二戰採訪戰地 作品反戰

二次大戰期間，史坦貝克任職「紐約先鋒報」戰地記者，採訪歐洲各國人民，遭受納粹德國的毒害。他同時完成小說「月落」，以北歐某小城為背景，描寫小城受到德軍「閃電戰」侵略後，全城人民抵抗侵略者的動人情景，給予受壓迫的人民無限同情，給予當年進行反侵略戰爭的世界人民極大鼓舞。

二戰時擔任戰地記者的約翰•.史坦貝克（左）。（圖皆由作者提供）
二戰時擔任戰地記者的約翰•.史坦貝克（左）。（圖皆由作者提供）

史坦貝克的十七部作品，包括「人鼠之間」、「憤怒的葡萄」、「珍珠」、「伊甸園東」等都被搬上電影銀幕。他的電影劇本「救生艇」則由希區考克執導，也得到1954年奧斯卡金像獎最佳劇本獎提名。

二戰結束後，史坦貝克到蘇聯訪問，展開長期觀察，對社會主義的成功和全國團結抵抗納粹德國侵略的精神，表示讚賞，回國後寫下了「俄羅斯的旅程」大加宣傳。越戰爆發後，他曾會晤美國詹森總統，建議撤兵越南未果，反戰態度轉為激進，引起聯邦調查局（FBI）的關切，好在諾貝爾獎的光環讓他平安度過困境。

紀念館內有三處光碟機，放映史坦貝克作品改編的電影，對於處身在「金剛狼」、「星際大戰」時代的年輕觀眾，有些格格不入。

史坦貝克早年當過農場工頭、畫家、建築工人，從事寫作後，成為大蕭條時代受難者的代言人，小說多帶有批判性，並不受鄉親歡迎。他晚年生活在紐約，健康狀況不良，患有肺癌、腎病、風濕、腿疾、背痛和中風等疾病，於1968年12月20日逝世，安葬於加州家族墓園。

約翰•.史坦貝克接受「諾貝爾文學獎」。（圖皆由作者提供）
約翰•.史坦貝克接受「諾貝爾文學獎」。（圖皆由作者提供）

史坦貝克一生有27本著作，其中17本拍成電影，個人的榮譽得獎無數，重要的包括加州聯邦俱樂部金牌作家、普立茲獎、諾貝爾獎、美國自由勳章、新聞界自由勳章等。

諾貝爾文學獎給他的贈言如下：「寫實而富有想像力的作品，結合了同情的幽默和敏銳的社會感知。」（For his realistic and imaginative writings, combining as they do sympathetic humour and keen social perception.）

離開紀念中心，附近有不少懷舊的餐廳，當然也有蹭熱度的墨西哥薄餅店。

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