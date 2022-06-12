旅遊／曼谷「疫」外之旅 22天逛寺廟遊夜市

泰國最著名的名勝還是皇宮和廟宇，圖為黎明寺的夜景。（圖皆由作者提供）

香港 新冠肺炎第五波爆發時，我剛來美國探望女兒們。港府突然實施禁飛令，令我無法直接從美國飛回香港，只能先到另一國家，「沖刷」掉在美的紀錄後，方可啟程。

Test N Go 逗留城市22天

起初聽說新加坡是最好的途徑，其實行不通。後來泰國 宣布從2月1日起施行「測試和出發」（Test N Go）策略，我和太太立即申請。但因太太疫苗證上的名字與護照不同，不獲接受，我只好孤身飛曼谷；原定逗留14天，不料航班一再被取消，結果待了22天。

Test N Go只須第一和第五天留在酒店隔離，其餘日子可以自由活動。酒店位於蘇坤蔚區（Suhkumvit），好朋友的家就在附近，給了我不少幫忙和便利。

水上市場的水果船。（圖皆由作者提供）

次日，好友即帶我去參觀曼谷的水上市場。從昭披耶河畔出發，沿岸除了見到許多簡陋小屋和高尚別墅外，更有餐廳村、生果村和藝術村等。有人把這些水村形容為東方威尼斯，我卻認為這獨特的景致無可比擬。

我對曼谷毫無認識，見過朋友後，覺得無需過於謹慎，便決定自己隨意逛逛，盡可能不打擾朋友和他的司機。

曼谷的交通堵塞舉世聞名，雖然Taxi、三輪電單車、空中列車（BTS）、地鐵（MRT）、巴士等什麼都有，但BTS/MRT最適合我等不會說泰語的過客。此外還有幾個碼頭，可坐小渡輪過河，每次只收4泰銖（約12美分），便宜到難以置信；我入住的五星級酒店，亦僅收80美元一晚，市面冷清得可怕。

商場奢華 陳列勞斯萊斯

豪華而龐大的曼谷商場，舉世無匹，但我要買的不是名牌，而是T恤和短褲；這次美國冬季之旅，萬萬想不到會被迫飛到炎熱的曼谷。當然，商場也是祭五臟廟的好去處，附近的EmQuartier除了有Gourmet Market ，更有Helix大廈，一條寬大的螺旋坡道，由六樓直通九樓，有數十間餐館任君選擇。可惜疫情 之下，人多的店家不敢進，無人的又怕不好吃，每次都是忐忑不安地挑家有兩、三桌客人的店面試試。

沿著EmQuartier旁的BTS線，可到達曼谷第二和第三大商場Central World與Siam Paragon。其中，Siam Paragon是我所見過歐美、日韓、香港等大商場中，最華麗的一座，是世界各大名牌的集中地，連勞斯萊斯都有陳列室。Central World附近的Central Embassy也非常高檔，門前全是名車，也是Park Hyatt酒店的所在地。

但規模最大、最具特色的，還是耗資15億美元建成、位於昭披耶河西岸的Iconsiam。入口整層裝飾成水上市場和大食街，有許多獨一無二、售賣紀念品的小商店。樓上除了是名牌的展銷場和餐廳，河畔還有大廣場及多層陽台，入夜後有噴泉雷射音樂表演。玩夠了，又可免費坐船返回東岸的BTS車站。

臥佛寺夜色中的高塔。（圖皆由作者提供）

廟宇遍布 臥佛寺最知名

當然，泰國最著名的名勝還是皇宮和廟宇，單是曼谷市內便有約400間寺廟。如果你只能去一間，一定要選歷史比皇宮更悠久的臥佛寺（Wat Pho），市民免費，外國人收費也不貴。

臥佛寺占地極廣，有如一座小城堡，四座十多層樓高的大塔非常宏偉，走近細看，其斑斕奪目的塔面，竟是用無數寶石拼砌出來的圖案，精緻而瑰麗，令人嘆為觀止。但可能因為疫情的緣故，觀者寥寥，踏足其間，彷彿成為「國王與我」中的Anna，心頭不由一凜。

除了四座大塔，還有數十座小塔和數百個佛像，到處金碧輝煌，熠熠生輝。最壯觀是那座身長超過150呎的金臥佛，站在旁邊，會感受到自己的渺小。臨走前我還在這裡做了按摩，原來臥佛寺是泰國傳統醫學和泰式按摩的少林寺。

150多呎長的臥佛。（圖皆由作者提供）

臥佛寺對面街有多條小徑，可通往昭披耶河畔，河的對岸就是曼谷另一地標黎明寺（Wat Arun）。當太陽落到寺中200多呎高的大塔背後時，河上那絢麗的倒影美極了，此時到巷尾泰國餐館的天台來杯美酒，會以為自己身處巴黎塞納河畔浪漫的Café呢！

黎明寺最大的特色，是寺的中央有座比臥佛寺更高、四方皆有險峻石梯可上塔中部的大塔，而塔的四周又被四座較小的塔包圍著，氣勢無比恢弘。此外還有段鮮為人知的歷史：寺的入口附近有座神廟，廟前守著兩座佛教傳說中的夜叉鬼神像，原是著名玉佛的舊址，而寺旁則是舊皇宮的位置。

守護神廟的夜叉鬼神。（圖皆由作者提供）

皇宮宏偉 玉佛寺佛像莊嚴

次日，我專程去遊覽皇宮。

皇宮是所有旅遊景點收費最貴的「廟宇」，外國人收500泰銖（15美元），但值回票價。皇宮內的玉佛寺（Wat Phra Kaew）是焦點，有被泰國人視為最神聖的佛像，其實只有2呎多高，但坐在高台上，顯得異常莊嚴。

玉佛寺的泰國最神聖佛像。（圖皆由作者提供）

玉佛寺外的建築物也是金光閃閃，加上眾多的石塔、金塔、金像、壁畫和紅紅綠綠的裝飾，既宏偉又精緻，可說目不暇給，美不勝收。

此外還有幾個景點值得一遊。在國王新居附近的大理石廟（Wat Benchamabophit），全用義大利進口的大理石建造，極致輝煌。位於小山上的金山寺（Wat Saket），登上344級石梯抵達寺頂後，可360度飽覽曼谷的全景。

離它不遠處是擁有37個金塔尖的鐵寺（Wat Ratchanatdaram），每一塔尖代表佛教受啟示前需做的一種德行。

最令人大開眼界的，是唐人街旁的金佛廟（Wat Traimit）。約十呎高的金佛，是世上最大的實心金佛，重達5.5噸，市值超過3億美元。據說佛像幾百年來一直被石灰泥和顏色玻璃包著，至1955年搬運到新廟時，意外摔破一角，才發現是實心全金的。

泰國皇宮。（圖皆由作者提供）

唐人街熱鬧 卻聽不到中文

曼谷唐人街是全球最大最有活力的唐人街之一，遠遠就看見滿天紅燈籠和霓虹燈，熱鬧非凡。很特別的是，這裡完全聽不見中文。我問一名餐館老闆為何如此，他說大多華僑已是數代移民，在家裡都說泰文，並大多改了泰國姓。

大街上擠滿了人，勝似昔日香港的彌敦道。不過行業不多，主要是經營金鋪、魚翅鋪和大排檔。特別是金鋪，據說沒有任何地方比這裡更密集，街上的大霓虹招牌幾乎都是他們的。

霓虹燈下的中國城。（圖皆由作者提供）

晚上金鋪收市後，更加人山人海，不論大街小巷，都變成了大食會派對。很像70年代香港的大排檔街，爐具、食材、台凳都擺在街邊，廚師們不停地揮舞著鍋鏟、婦女們敏捷地沖洗著碗盤、饕客們有滋有味地吃出滿頭大汗…疫情下尚且如此熱鬧，可想而知往日何等興旺。

當然，傳統、高檔、著名的魚翅、燕窩，飯店也不缺，如「中國城銀都魚翅酒家」等，但價錢不下於香港的福臨門；我也沒有忘記來曼谷的目的，於是找家有食堂又比較便宜的魚翅飯店，聊以解饞。誰知魚翅和小菜，還是在路邊煮好後端進來的，吃了這頓魚翅飯，就到這22天「繞行沖刷」的尾聲了。

喜憂夾雜，得失參半，算是疫情中一場意料之外的際遇吧。