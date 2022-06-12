稅務漫談／防銷毀 宜申報電子稅表

國稅局因積壓未處理的納稅申報表而受到抨擊。（Getty Images）

去年，國稅局 因銷毀了大約3000萬份紙質信息申報表（information return）以應對其積壓問題。5月9日，負責稅務管理的財政部監察長（TIGTA）發布了一份關於處理公司稅申報表的報告，指出國稅局在2021年3月因其無法處理，故決定銷毀數百萬份紙質信息申報表。國稅局通常使用 1099-MISC 表格等信息申報表來驗證納稅人提交的所得稅申報表的準確性，此銷毀事件受到國會和美國註冊會計師協會的批評。業內人士建議，為了加快處理程序和避免被銷毀，應該申報電子文件。

不過，國稅局官員解釋說，一旦納稅年度結束，由於系統限制，無論如何都無法再處理信息申報表。而處理資訊申報表的系統已進行程序更新，為下一個歸檔季節做準備。國稅局在最近獲得國會直接授權後，已採取措施雇用數千名員工來幫助處理申報表。但是關於大規模銷毀紙質文件的新報告，無論國稅局是否不再需要它們，都引起人們的恐慌。

5月13日，眾議院籌款監督小組委員會主席、新澤西州 民主黨眾議員巴斯克雷（Bill Pascrell）呼籲立即解雇11 月結束任期的國稅局長雷蒂格（Rettig）。巴斯克雷在一份聲明中說：「銷毀未處理文書只是國稅局長懶散態度的最新例證，使得公眾對我們兩級稅收制度的信心下降。」

納稅人不會受罰

許多稅務和會計專業人士得知他們提交的數百萬份信息申報表被國稅局銷毀了，儘管國稅局稱保留了以電子方式提交的表格和文件，但也表示不滿。美國註冊會計師協會（AICPA）稅務副總裁表示，「國稅局管理層決定銷毀資訊申報表文件，引發了有關國稅局決策和風險評估過程的許多問題」。幾個月來，AICPA已敦促國稅局實施具體建議，以幫助他們更快地減少積壓並為納稅人提供幫助，其中一些與疫情 時期的罰款減免有關。

國稅局5月12日發表聲明表示，「我們在2020年處理了32億信息申報表，信息申報表不是納稅申報表，是由第三方付款人而非納稅人提交給國稅局的文件」，信息申報表中有99%與相應的納稅申報表匹配並進行了處理，由於軟件限制，其餘1%的文件被銷毀，並為今年提交的2021稅年相關的申報新文件騰出空間。這一行動沒有對納稅人造成負面影響，納稅人或付款人沒有也不會因此受到處罰。

歸咎技術過時

國稅局將此問題歸咎於其過時的技術。「總的來說，這種情況反映了過時的國稅局技術帶來的重大問題。」2020 年，國稅局優先處理積壓的納稅申報表，以使納稅人獲得退款並支持其他與疫情相關的救濟，而不是不到1%的輸入紙質提交的信息文件（主要是1099表格）。

該系統要求國稅局 在收到紙質信息申報表的日曆年年底之前處理它們。「這意味著一旦2021稅年的申報表遞交過來，這些過時的申報表將無法再處理。」國稅局處理了2021年收到的所有紙質信息申報表，並計畫處理2022年收到的信息。」

近幾個月來，國稅局因積壓未處理的納稅申報表而受到抨擊，其中數以百萬計的納稅申報表可以追溯到去年。TIGTA最近的另一份報告指出，截至2021年底，超過1640萬件個人納稅申報表、交易和帳戶管理案件仍在庫存中。不過，在最近的參議院監督聽證會上，國稅局局長雷蒂格作證說，截至4月21日，自2021年未處理的稅表數量已減少至180萬。（作者為註冊會計師）