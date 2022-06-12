新聞眼／烙在心裡的槍傷：集體創傷怎麼化解？

德州烏瓦德鎮上的紀念牌，合成了羅布小學遇難師生的照片。(歐新社)

「這是一個你不能停止思考暴力的時代……。」在一個月之內美國經歷了水牛城槍擊 案、南加州 教會槍擊事件、羅布小學槍擊案等多起大型攻擊事件，造成多人死亡，這些案件不只帶給罹難者與家屬強烈的悲痛，大量的媒體報導與社群 討論，也引發美國社會強烈的不安。近期「洛杉磯時報」等媒體也進行相關報導，討論觀看這些報導可能造成的心理創傷危機，以及該如何緩解。

報導寫道，「每個標題、導言、照片或影片都可能會對讀者們產生身體上的感覺—藉由閱讀新聞上的大型槍擊案，從水牛城、拉古納伍茲、到烏瓦德，我們正在經歷的事情，其實叫做『繼發性創傷』（secondary trauma）與『集體創傷』（collective trauma），」而當我們的身體向我們發出訊號時，就應該要開始注意了。

影響世界觀

臨床心理學家薩馬里帕（Manuel Zamarripa）與佩雷斯（Oscar Fernando Rojas Perez）指出，所謂的「集體創傷」（collective trauma），指的是對遭遇到可怕事件之後的心理反應，並且可能影響整個社群。「集體創傷就是一種心理的反應／回應，來對應一種悲劇或糟糕的事件。舉例來說，在烏瓦德和水牛城事件中，這種創傷的經驗被同一群人所共享，並且會擴大影響到整個社群，例如拉丁裔或其他少數族裔。

此外，集體創傷也與個人創傷（individual trauma）有所不同，因為集體記憶往往會保存的比個別倖存者的生命還要久，也會被這些社群成員持續記得，即使事件發生的當下他們正在遠處、或根本不處於同一個時空當中。」

非裔心理學者森-沃克（Amanda Seon-Walker）表示，當大規模槍擊事件不斷地發生時，真的可以影響一個人的世界觀，「他們會開始思考：『我的世界到底發生了什麼事情？ 』、『世界真的像我想像的這樣安全嗎？』又尤其，「如果攻擊是針對長得像我的人，那麼，『這對我來說代表什麼？那些人對長得像我的人有什麼看法？如果我們總是這樣遭到殺害，代表我們的生命是如此一文不值嗎？」這也會導致這些特定族裔與社群的人對社會充滿疑問，擔憂自己可能就是社會中的「可消耗品」，並強烈感知到自己無法控制自己的生活。

這些事件，當然也對這些治療師們本身造成了影響。臨床心理學家、同時也是亞裔美國心理學協會主席阿敏（Anjuli Amin）回憶，在事件發生當下，和大多數的美國民眾一樣，「我最初感到震驚、悲傷和擔憂。緊接著我開始閱讀各種和槍擊案有關的新聞報導，包括事件細節、網友留言、新聞評論。然後我開始感到麻木，有一段時間我很難感知到其他情緒，我處於一種非常消極的心態。」「後來我發現，那就是一個必須要停下來『檢查引擎燈』的時刻——最有效的就是當下與我自己的社群建立聯繫，回家和父母一起喝茶、跟同事討論我的感受、並為自己的工作設定界限，確保我回到家的時候可以把工作暫時隔離在門外。」

別看新聞媒體

該如何調適集體創傷危機？阿敏給讀者的第一條建議是「遠離新聞媒體。」

她說，「我們的身體不是為了要承接源源不絕的壓力與焦慮而生的，我們的身體與心智還無法承受這些，必須要找時間斷開連結。我總是鼓勵大家從小事開始著手—能不能先從一天關掉兩分鐘的螢幕、通知開始練習？如果你今天能夠維持兩分鐘，下周就可以推進到五分鐘，持續練習，幫助我們建立更常久的習慣。」

第二個建議則是嘗試感知自己的情緒與想法。「寫日記、說出來都是很好的練習方法，或者去運動，這也是避免情緒累積的方式。」因為一旦我們處理了自己的情緒，就可以更容易地進入該如何採取行動的討論中。

第三個建議則是從小處著手，替生活拿回掌控權，「或許我們無法解決世界上更大的問題，但我們依然可以做一些符合我們價值觀並能力所及的事。關心你的鄰居，為同事買咖啡，替某人守門。這些我們能做到的小事，在困難時期卻有可能支撐彼此走很長的一段路。」

第四個建議是如果有任何生理症狀，尋求醫療協助，「當你開始出現『侵入性症狀』（intrusive symptoms），例如無法控制腦中不斷閃回痛苦的圖像、想法或記憶；與創傷內容相關的惡夢；失眠、恐慌症狀或心臟病問題，都應該尋求醫療協助。」

最後薩馬里帕提到，「有時候人們會鼓勵別人『別讓它打敗你、別讓你占你便宜，你應該要持續前進。』但不應該忘記的是，這些傷害是有毀滅性的，尤其當這些傷害連結到龐大的種族歷史。」

「當你感到憤怒或是悲傷，請理解這都是很正常的，這些鮮明的感受，我們不需要總是在當下就徹底了解它們。這本來就是悲傷與創傷的作用。」(取材自聯合新聞網「轉角24小時」)