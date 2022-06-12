大仁說財經／旅遊熱 業者謹慎樂觀

夏季旅遊高潮在即，業者仍面臨諸多困難。（路透）

長期以來，人們一直相信今年夏天是旅遊業全面爆發的繁榮時刻。零售商和經濟學者一直在談論消費者如何開始減少購物，轉而在假期和其他體驗上花費更多。

但這並未反映在旅遊股的表現上。對中國通貨膨脹和新冠病例死灰復燃的擔憂，開始產生影響。

在經歷今年火爆開局之後，包括希爾頓、溫德漢姆(Wyndham)和凱悅在內的主要連鎖酒店股價都因經濟緊張和擔憂旅行放緩而大跌。這三只股票今年來都下跌近20%。

賭場股拉斯維加斯金沙集團、米高梅和永利度假村也紛紛下挫；郵輪 業者嘉年華、皇家加勒比郵輪和挪威郵輪公司的股票也大跌。

今年表現優於大盤的主要航空股最近一直在下跌。美國航空、聯合航空、達美航空和西南航空的股價5月均大跌，2022年全年下挫。

此外，Airbnb的交易價格也接近歷史最低點，較2020年底的IPO價格低了超過50%。Vrbo母公司Expedia在2022年已經流失三分之一以上的市值。

這對夏季旅遊旺季和經濟來說是一個壞兆頭嗎？還很難說。

值得記住的是，由於消費者開始減少對新冠疫情 的擔憂，去年第2季和第3季休閒公司的獲利和營收非常強勁。許多美國人厭倦了在2020年居家避疫，在被稱為「炎熱的疫苗夏天」期間，隨著新冠病例的減少，許多美國人又開始外出旅遊。

因此，旅遊業的公司可能面臨與去年基期進行比較的困難。再加上通膨壓力，每年的對比可能會更加不和諧。

通膨 報復性消費少了

Morning Consult分析師 在5月初的報告中表示，「航空旅遊等服務由於價格令人瞠目結舌，強勁的需求略有下降，因此支出略有下降。」

Morning Consult分析師進一步指出，雖然「被壓抑的需求強勁」，但如果航班和酒店的價格繼續飆升，旅遊業「可能會出現支出回落」。事實上，政府在5月的消費者物價指數(CPI)通膨報告中指出，截至4月底的過去12個月中，機票價格飆升了33.3%，為1980年12月以來的最大年增幅。

今年夏天，勞力短缺也可能損害旅遊業，尤其是航空公司。

Third Bridge資深分析師賴特(Christopher Raite)在最近的報告中表示，「對飛機座位的需求正在增加，但供應受到限制，導致機票上漲。」「如果航空公司能夠更可靠地為飛機配備人員，將會有更多的航班可用，但勞力形勢充滿挑戰，並增加了產業通膨壓力。」

他還指出，「工資和燃料成本壓力」是航空公司面臨的一個主要問題，這可能「即使收入飆升但仍限制整體行業的獲利回升」。

根據產業組織國際航空運輸協會(IATA)的數據，過去一年航空燃油價格上漲了一倍多。

沒有黑天鵝 需求才持續

就旅遊業而言，即使通膨和其他宏觀問題是一個問題，但仍對夏季持謹慎樂觀態度。

Expedia CEO克恩(Peter Kern)與分析師舉行的財報電話會議上表示：「雖然對新冠疫情仍有警示，需要擔心通膨上升，當然還有地緣政治局勢，但被壓抑的旅遊需求似乎超過市場所能提供的任何東西。」

他補充指出，「我們繼續對今牛夏季的復甦感覺非常好，這應該是非常強勁的。」

另一位旅遊公司CEO甚至似乎對不斷上漲的價格感到滿意。

挪威郵輪公司CEO德爾里奧(Frank Del Rio)在與分析師舉行的財報電話會議上表示，「通貨膨脹是一個醜陋的名詞，但它有很好的一面，那就是定價能力。」他表示，郵輪業應該能在不損害需求的情況下提高價格。

他甚至預測，如果趨勢繼續不變，2023年可能是該公司業績創紀錄的一年。

不過，他的確提出警告：只有在「沒有更多黑天鵝事件」的情況下，需求才會保持下去。他指的是高度不可預測的事件。

新冠疫情、供應鏈中斷、烏克蘭戰爭和通貨膨脹達到40年來的最高水平，都可以被視為黑天鵝。這就是為什麼德爾里奧還說，「我們在過去兩年中發生的黑天鵝事件，比我所知的前20年還要多。」