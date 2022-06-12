我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

醫藥／血友病 預防性治療有效

／陳玫伶
男童被診斷為重度血友病，經預防性治療，受傷不再血流不止，只會像一般孩子一樣有輕微瘀青。（記者陳玫伶／攝影）
男童被診斷為重度血友病，經預防性治療，受傷不再血流不止，只會像一般孩子一樣有輕微瘀青。（記者陳玫伶／攝影）

一名四歲男童在六個月大施打預防針時，因注射部位出現異常瘀青腫脹，經醫師診斷為重度血友病，三歲時又莫名出現抽搐、發燒、嘔吐、嗜睡等異常症狀，一度被誤診為腦膜炎，後來腦部斷層發現，男童可能是騎腳踏車時碰撞造成腦內出血，緊急手術移除腦中血塊後，改以長效型凝血因子搭配預防性治療，現在只要每周固定回醫院打針即可。

台灣高雄長庚紀念醫院血友病中心主任蕭志誠表示，血友病是罕見的遺傳性基因缺陷疾病，分為A型與B型，其中多數為男性，因血液中凝血因子濃度不足，造成凝血功能異常，病人常在受傷、拔牙或手術後時發生血流不止，甚至因自發性出血而關節腫脹、變形等，因此在日常活動受到局限。

蕭志誠表示，過去凝血因子時效性可能只有12小時，近年血友病的治療技術大幅進步，其中A型患者只要每7天回醫院施打長效型凝血因子，B型患者也只要每14天回診一次，治療觀念從傳統的需求性治療轉變為預防性治療，再搭配科技輔助即時掌握自身狀況。

男童母親表示，知道兒子是血友病時家人很擔心，但並不會特別限制他不能玩什麼，只要求他戴上頭套、護膝，幸好男童願意配合醫師治療，目前男童每周都固定到社區醫院打凝血因子，平時他最喜歡騎腳踏車，因良好的預防性治療，即使跌倒受傷，也像一般孩子一樣只會有輕微瘀青，家人不必再擔心傷口會血流不止。

手術 關節

上一則

醫藥／老花、乾眼症 年輕人難逃

下一則

醫藥／洗腎新技術 降低疲憊感

延伸閱讀

法國逾300人通報莫名遭針刺 英國荷蘭也有案例

法國逾300人通報莫名遭針刺 英國荷蘭也有案例
醫藥／高燒、骨頭疼 小心血癌

醫藥／高燒、骨頭疼 小心血癌
皮膚出現紫斑、月經流不停？年輕女性該注意的血小板減少症

皮膚出現紫斑、月經流不停？年輕女性該注意的血小板減少症
626黃金街道日回歸 民眾重享騎行之樂

626黃金街道日回歸 民眾重享騎行之樂

熱門新聞

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為紐約市街頭示威活動，舉出六名保守派大法官牌像 ，表示抗議。(Getty Images)

封面故事／在美墮胎…華女分享經歷引共鳴

2022-06-05 13:49
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）

娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

2022-06-05 02:02
美國最高法院擬推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

封面故事／爭墮胎權 與華人無關？

2022-06-05 16:11
支持墮胎和反對墮胎的人士在最高法院門前辯論。（美聯社）

封面故事／「羅訴韋德案」判例若被推翻 美國恐大亂

2022-06-05 02:26
鳥飯

料理功夫／貓飯和鳥飯

2022-06-05 02:22
夜色中的阿肯色州政府。（圖皆由作者提供）

旅遊／在阿肯色百年國家公園泡溫泉 身心皆舒活

2022-06-05 02:02

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望