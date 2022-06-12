醫藥／血友病 預防性治療有效

男童被診斷為重度血友病，經預防性治療，受傷不再血流不止，只會像一般孩子一樣有輕微瘀青。（記者陳玫伶／攝影）

一名四歲男童在六個月大施打預防針時，因注射部位出現異常瘀青腫脹，經醫師診斷為重度血友病，三歲時又莫名出現抽搐、發燒、嘔吐、嗜睡等異常症狀，一度被誤診為腦膜炎，後來腦部斷層發現，男童可能是騎腳踏車時碰撞造成腦內出血，緊急手術 移除腦中血塊後，改以長效型凝血因子搭配預防性治療，現在只要每周固定回醫院打針即可。

台灣高雄長庚紀念醫院血友病中心主任蕭志誠表示，血友病是罕見的遺傳性基因缺陷疾病，分為A型與B型，其中多數為男性，因血液中凝血因子濃度不足，造成凝血功能異常，病人常在受傷、拔牙或手術後時發生血流不止，甚至因自發性出血而關節 腫脹、變形等，因此在日常活動受到局限。

蕭志誠表示，過去凝血因子時效性可能只有12小時，近年血友病的治療技術大幅進步，其中A型患者只要每7天回醫院施打長效型凝血因子，B型患者也只要每14天回診一次，治療觀念從傳統的需求性治療轉變為預防性治療，再搭配科技輔助即時掌握自身狀況。

男童母親表示，知道兒子是血友病時家人很擔心，但並不會特別限制他不能玩什麼，只要求他戴上頭套、護膝，幸好男童願意配合醫師治療，目前男童每周都固定到社區醫院打凝血因子，平時他最喜歡騎腳踏車，因良好的預防性治療，即使跌倒受傷，也像一般孩子一樣只會有輕微瘀青，家人不必再擔心傷口會血流不止。