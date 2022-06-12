醫藥／洗腎新技術 降低疲憊感

洗腎容易疲倦，嚴重影響生活、工作。（Getty Images）

「先前洗腎完就像被強迫關機，疲倦到斷電、打瞌睡，開車常出車禍 」，一名48歲男子兩年多前開始血液透析治療，每到洗腎日除了透析四小時，其餘的時間只能用來補眠，一周等於有三天的時間都被蒸發，嚴重影響生活、工作。

一年後，經調整治療模式，採用延展性血液透析術至今一年多，每次在診所洗腎時都用筆記型電腦遠距工作，透析後可以立即上工，透析不再是時間小偷，翻轉他的洗腎人生。

台灣台北透析診所院長李孟鴻表示，深受透析後疲憊之苦的患者不少。英國 腎臟協會（RA, The Renal Association）在2019的一項調查報告顯示，對腎友最困擾的透析症狀，排名第一就是虛弱疲憊，接續是活動力喪失、疼痛、失眠 、搔癢、食欲不振等症狀。

李孟鴻說，這項調查顯示了長期血液透析的腎友心聲，真正困擾腎友的不只是醫師眼中的血液檢查數據、透析共病症、住院率等，腎友更在乎的是疾病對生活中帶來的限制或影響，例如透析後的體力恢復、精神狀態，體力能否獨立生活、實現家庭生活、工作能力、移動旅行等，而腎友的透析生活品質QoL(Quality of Life)測量是重要指標，當腎友的活力愈好，長期存活率亦有正向相關。

李孟鴻說，2021年一項最新科學報告顯示，使用新一代延展性血液透析術，對透析後恢復時間有顯著的幫助。李孟鴻解釋，此種治療術可以提升血液中大的中分子毒素清除率，除有助於縮短透析後恢復時間，對減少皮膚搔癢、不寧腿等症狀有明顯助益，改善洗腎共病症，亦能降低住院率，減少後續醫療負擔。無論腎友是中壯年或是高齡，對增進透析生活品質、縮短疲勞恢復時間，都有正向幫助的連鎖反應。

李孟鴻說，血液透析腎友的症狀困擾，常常會依個人感受而有所不同，文獻統計，超過80%以上的病患都深受三個甚至更多的症狀困擾，因此最佳治療模式都必須透過醫病間良好的互動，深入了解再規畫個人化治療。

以李孟鴻的腎臟照護團隊來說，除了透析時的各項專業醫療配備，還搭配數位醫療科技，即時追蹤腎友居家生理參數，快速調整治療計畫，「我們照顧的不只是洗腎當下的四個小時，還有腎友透析外的生活日常」。