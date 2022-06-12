我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

醫藥／洗腎新技術 降低疲憊感

／吳貞瑩
洗腎容易疲倦，嚴重影響生活、工作。（Getty Images）
洗腎容易疲倦，嚴重影響生活、工作。（Getty Images）

「先前洗腎完就像被強迫關機，疲倦到斷電、打瞌睡，開車常出車禍」，一名48歲男子兩年多前開始血液透析治療，每到洗腎日除了透析四小時，其餘的時間只能用來補眠，一周等於有三天的時間都被蒸發，嚴重影響生活、工作。

一年後，經調整治療模式，採用延展性血液透析術至今一年多，每次在診所洗腎時都用筆記型電腦遠距工作，透析後可以立即上工，透析不再是時間小偷，翻轉他的洗腎人生。

台灣台北透析診所院長李孟鴻表示，深受透析後疲憊之苦的患者不少。英國腎臟協會（RA, The Renal Association）在2019的一項調查報告顯示，對腎友最困擾的透析症狀，排名第一就是虛弱疲憊，接續是活動力喪失、疼痛、失眠、搔癢、食欲不振等症狀。

李孟鴻說，這項調查顯示了長期血液透析的腎友心聲，真正困擾腎友的不只是醫師眼中的血液檢查數據、透析共病症、住院率等，腎友更在乎的是疾病對生活中帶來的限制或影響，例如透析後的體力恢復、精神狀態，體力能否獨立生活、實現家庭生活、工作能力、移動旅行等，而腎友的透析生活品質QoL(Quality of Life)測量是重要指標，當腎友的活力愈好，長期存活率亦有正向相關。

李孟鴻說，2021年一項最新科學報告顯示，使用新一代延展性血液透析術，對透析後恢復時間有顯著的幫助。李孟鴻解釋，此種治療術可以提升血液中大的中分子毒素清除率，除有助於縮短透析後恢復時間，對減少皮膚搔癢、不寧腿等症狀有明顯助益，改善洗腎共病症，亦能降低住院率，減少後續醫療負擔。無論腎友是中壯年或是高齡，對增進透析生活品質、縮短疲勞恢復時間，都有正向幫助的連鎖反應。

李孟鴻說，血液透析腎友的症狀困擾，常常會依個人感受而有所不同，文獻統計，超過80%以上的病患都深受三個甚至更多的症狀困擾，因此最佳治療模式都必須透過醫病間良好的互動，深入了解再規畫個人化治療。

以李孟鴻的腎臟照護團隊來說，除了透析時的各項專業醫療配備，還搭配數位醫療科技，即時追蹤腎友居家生理參數，快速調整治療計畫，「我們照顧的不只是洗腎當下的四個小時，還有腎友透析外的生活日常」。

新一代延展性血液透析術，對腎友透析後恢復時間有顯著的幫助，改善疲憊感，縮短透析後...
新一代延展性血液透析術，對腎友透析後恢復時間有顯著的幫助，改善疲憊感，縮短透析後恢復時間。（記者吳貞瑩／攝影）

車禍 失眠 英國

上一則

醫藥／血友病 預防性治療有效

下一則

養生／吃彩虹飲食 增強免疫力

延伸閱讀

微溫、吐瀉、譫妄、跌倒 長者染疫注意4大非典症狀

微溫、吐瀉、譫妄、跌倒 長者染疫注意4大非典症狀
別再怕血液透析…腎友告別暗沉 洗出亮麗人生

別再怕血液透析…腎友告別暗沉 洗出亮麗人生
腰痛找出8cm脂肪瘤 微創切除 降低洗腎風險

腰痛找出8cm脂肪瘤 微創切除 降低洗腎風險
腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

熱門新聞

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為紐約市街頭示威活動，舉出六名保守派大法官牌像 ，表示抗議。(Getty Images)

封面故事／在美墮胎…華女分享經歷引共鳴

2022-06-05 13:49
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）

娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

2022-06-05 02:02
美國最高法院擬推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

封面故事／爭墮胎權 與華人無關？

2022-06-05 16:11
支持墮胎和反對墮胎的人士在最高法院門前辯論。（美聯社）

封面故事／「羅訴韋德案」判例若被推翻 美國恐大亂

2022-06-05 02:26
鳥飯

料理功夫／貓飯和鳥飯

2022-06-05 02:22
夜色中的阿肯色州政府。（圖皆由作者提供）

旅遊／在阿肯色百年國家公園泡溫泉 身心皆舒活

2022-06-05 02:02

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望