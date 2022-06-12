醫藥／老花、乾眼症 年輕人難逃

眼睛隨著年齡日漸老化，老花、乾眼、白內障、飛蚊症等現象也一一出現。（本報資料照片）

隨著年齡愈來愈大，身體器官日漸老化，眼睛也不例外，老花、乾眼、白內障、飛蚊症等現象也一一出現。可別小看這些眼睛傷害，嚴重起來也是挺傷腦筋的。

台灣博仁醫院眼科主任楊元凱說，在用眼過度的3C時代下，老花眼、乾眼症都是眼睛老化的警訊，這些症狀司空見慣，甚至有年輕化趨勢，「老化加上用眼過度，會讓眼睛傷害提前發生」。

眼睛老化會有什麼後果？一些嚴重的眼睛疾病如白內障、青光眼、黃斑部病變等都是不可逆的，如果沒有適時做好保養或妥善治療，可能導致失明。

一、飛蚊症 小心玻璃體出血

中老年人或近視族群，眼睛的玻璃體容易發生液化現象，當殘留的玻璃體纖維及細胞脫屑後，就會飄浮在玻璃體腔內，所以只要眼睛注視到白色的背景物或強光時，這些雜質就會投射在視網膜上，在眼前飛來飛去像蚊子般，就是飛蚊症。

飛蚊症也與長期使用3C產品有關，是因為專注用眼過久所導致的自然退化。楊元凱提醒，如果發現眼前的黑點已經呈現一大片或很大量而影響視力，或者視野的周邊有合併斷續的閃光時，就得小心可能是玻璃體出血甚至已經有視網膜剝離，最好盡快尋找眼科醫師檢查治療。

二、乾眼症 狂盯手機 淚液少

乾眼症的症狀如眼皮重、痠麻、又乾又澀甚至有視力模糊現象，這些與眨眼次數脫不了關係。

眨眼這動作看起來毫不起眼，但每次眨眼，其實是把淚液均勻地抹在角膜表面，以維持眼睛的濕潤，同時也會將眼皮周邊皮脂腺的油脂，慢慢擠出來混合淚液形成天然保護膜。但是，當在專注用眼的情況下如看電腦或手機時，往往就會忘了眨眼休息，於是在淚水分泌不足、淚水的品質又不良情況下，再加上長期處於空調環境，就會產生乾眼症。

乾眼症會影響視力品質，如果嚴重時也可能引發頭痛、肩頸痠痛、眼睛對焦能力失常或有雙影等現象。什麼時候應該治療？楊元凱提醒，臨床會進行基本淚液測試，如果測試的數值在10mm以下，就算乾眼症，要進一步檢查並診斷嚴重性，接受治療，以避免眼睛乾澀問題損傷視力。

三、白內障 畏光重影須警覺

白內障可說是眼睛老化中最為普遍的，主要是水晶體混濁導致視力障礙，初期症狀並不明顯，可能只是視力模糊；近視族群可能會有度數快速增加的現象，有時也會發現看東西時有重影、畏光、眼前有遮蔽物等視覺障礙。

雖說白內障通常是50歲以上才有的疾病，但最近發現，年輕族群若長期過度使用眼睛，或者接觸過久的3C產品時，因為光線或紫外線所造成的氧化破壞增加時，也會讓白內障提早報到。

楊元凱表示，現在白內障手術 日益精進，若水晶體混濁到一定程度而影響視力，且讓日常生活受到限制；尤其是發現近視度數增加快速、或兩邊視差太大時，是可以考慮進行手術的時機點。

四、老花眼 手機字體頻放大

老花眼顧名思義與「老」有關，但現代人多數不到40歲就已經開始視茫茫了。老花眼的症狀剛開始是在光線不足的情況下難以閱讀，或者眼睛容易疲勞；尤其是看手機時最為明顯，必須拿遠或把字體放大才能看得清楚。

雖然老花眼不會造成視力實質的傷害，但卻會造成生活上的不便，不過只要及時配戴老花眼鏡，或可經由白內障手術一併處理老花問題，大致來說嚴重性並不大。