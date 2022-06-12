我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

醫藥／老花、乾眼症 年輕人難逃

／鍾碧芳
眼睛隨著年齡日漸老化，老花、乾眼、白內障、飛蚊症等現象也一一出現。（本報資料照片）
眼睛隨著年齡日漸老化，老花、乾眼、白內障、飛蚊症等現象也一一出現。（本報資料照片）

隨著年齡愈來愈大，身體器官日漸老化，眼睛也不例外，老花、乾眼、白內障、飛蚊症等現象也一一出現。可別小看這些眼睛傷害，嚴重起來也是挺傷腦筋的。

台灣博仁醫院眼科主任楊元凱說，在用眼過度的3C時代下，老花眼、乾眼症都是眼睛老化的警訊，這些症狀司空見慣，甚至有年輕化趨勢，「老化加上用眼過度，會讓眼睛傷害提前發生」。

眼睛老化會有什麼後果？一些嚴重的眼睛疾病如白內障、青光眼、黃斑部病變等都是不可逆的，如果沒有適時做好保養或妥善治療，可能導致失明。

一、飛蚊症 小心玻璃體出血

中老年人或近視族群，眼睛的玻璃體容易發生液化現象，當殘留的玻璃體纖維及細胞脫屑後，就會飄浮在玻璃體腔內，所以只要眼睛注視到白色的背景物或強光時，這些雜質就會投射在視網膜上，在眼前飛來飛去像蚊子般，就是飛蚊症。

飛蚊症也與長期使用3C產品有關，是因為專注用眼過久所導致的自然退化。楊元凱提醒，如果發現眼前的黑點已經呈現一大片或很大量而影響視力，或者視野的周邊有合併斷續的閃光時，就得小心可能是玻璃體出血甚至已經有視網膜剝離，最好盡快尋找眼科醫師檢查治療。

二、乾眼症 狂盯手機淚液少

乾眼症的症狀如眼皮重、痠麻、又乾又澀甚至有視力模糊現象，這些與眨眼次數脫不了關係。

眨眼這動作看起來毫不起眼，但每次眨眼，其實是把淚液均勻地抹在角膜表面，以維持眼睛的濕潤，同時也會將眼皮周邊皮脂腺的油脂，慢慢擠出來混合淚液形成天然保護膜。但是，當在專注用眼的情況下如看電腦或手機時，往往就會忘了眨眼休息，於是在淚水分泌不足、淚水的品質又不良情況下，再加上長期處於空調環境，就會產生乾眼症。

乾眼症會影響視力品質，如果嚴重時也可能引發頭痛、肩頸痠痛、眼睛對焦能力失常或有雙影等現象。什麼時候應該治療？楊元凱提醒，臨床會進行基本淚液測試，如果測試的數值在10mm以下，就算乾眼症，要進一步檢查並診斷嚴重性，接受治療，以避免眼睛乾澀問題損傷視力。

三、白內障 畏光重影須警覺

白內障可說是眼睛老化中最為普遍的，主要是水晶體混濁導致視力障礙，初期症狀並不明顯，可能只是視力模糊；近視族群可能會有度數快速增加的現象，有時也會發現看東西時有重影、畏光、眼前有遮蔽物等視覺障礙。

雖說白內障通常是50歲以上才有的疾病，但最近發現，年輕族群若長期過度使用眼睛，或者接觸過久的3C產品時，因為光線或紫外線所造成的氧化破壞增加時，也會讓白內障提早報到。

楊元凱表示，現在白內障手術日益精進，若水晶體混濁到一定程度而影響視力，且讓日常生活受到限制；尤其是發現近視度數增加快速、或兩邊視差太大時，是可以考慮進行手術的時機點。

四、老花眼 手機字體頻放大

老花眼顧名思義與「老」有關，但現代人多數不到40歲就已經開始視茫茫了。老花眼的症狀剛開始是在光線不足的情況下難以閱讀，或者眼睛容易疲勞；尤其是看手機時最為明顯，必須拿遠或把字體放大才能看得清楚。

雖然老花眼不會造成視力實質的傷害，但卻會造成生活上的不便，不過只要及時配戴老花眼鏡，或可經由白內障手術一併處理老花問題，大致來說嚴重性並不大。

在3C時代下，老花眼、乾眼症等眼睛老化的警訊，有年輕化趨勢。（本報資料照片）
在3C時代下，老花眼、乾眼症等眼睛老化的警訊，有年輕化趨勢。（本報資料照片）

手機 手術

上一則

醫藥短波／流產與得乳腺癌 沒關係

下一則

醫藥／血友病 預防性治療有效

延伸閱讀

英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關

英女王盛大慶祝白金禧 年輕人卻避開 又與哈梅有關
要求年輕人對長者有禮貌 男竟遭槍擊

要求年輕人對長者有禮貌 男竟遭槍擊
9起重大槍擊 6案年輕人幹的 心理健康曝危機

9起重大槍擊 6案年輕人幹的 心理健康曝危機
警匪追逐 2年輕人枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

警匪追逐 2年輕人枉死 家屬提告加州公路巡警局和嫌犯

熱門新聞

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為紐約市街頭示威活動，舉出六名保守派大法官牌像 ，表示抗議。(Getty Images)

封面故事／在美墮胎…華女分享經歷引共鳴

2022-06-05 13:49
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）

娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

2022-06-05 02:02
美國最高法院擬推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

封面故事／爭墮胎權 與華人無關？

2022-06-05 16:11
支持墮胎和反對墮胎的人士在最高法院門前辯論。（美聯社）

封面故事／「羅訴韋德案」判例若被推翻 美國恐大亂

2022-06-05 02:26
鳥飯

料理功夫／貓飯和鳥飯

2022-06-05 02:22
夜色中的阿肯色州政府。（圖皆由作者提供）

旅遊／在阿肯色百年國家公園泡溫泉 身心皆舒活

2022-06-05 02:02

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望