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封面故事／紐約慈善義賣展 台灣5位女書法家 揮毫獻愛心

周靜芝
王惠汶 唐詩三首 (甲骨文-中堂-135X69cm)
王惠汶 唐詩三首 (甲骨文-中堂-135X69cm)

由大紐約區華人教育基金會與世界藝廊共同舉辦的「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展，今年邀得五位來自台灣各地的女書法家共襄盛舉。她們利用公餘之暇筆耕墨耘數十年，以恆心、毅力不斷超越自我，展現或剛健蒼勁、或典雅拙樸的翰墨風華。

難得的是，此次參與義賣的五幅書法作品，涵蓋了甲骨文、篆、隸、行草諸體，傳統與創新兼具。「臺灣女書法家學會」成員王惠汶、林麗華、施筱雲、陳素民、黃玲真均表示，希望這些作品能引起紐約書道同好的共鳴，將大愛延伸至華裔清寒學子，以義賣所得幫助他們圓夢。

施筱雲 羅馬昔有東西帝（100X50cm)
施筱雲 羅馬昔有東西帝（100X50cm)

「臺灣女書法家學會」成立於2012年10月，凝聚一群平日喜愛書法藝術的女性，在兼顧家庭與職場之餘，不忘初衷，追尋藝術創作理想。學會在成立之時，即以「立足台灣，放眼天下」為理念，希望以書法讓海內外各界看見臺灣文化底蘊。

成員們在學書之餘，也希望帶動「藝術生活化，生活藝術化」並投身公益，2017年4月曾接受世界日報紐約社之邀，舉辦「大愛無疆」慈善義賣展，仁心善舉獲得紐約僑界熱烈回響，所得善款全數捐助大紐約區華人教育基金會，讓華裔弱勢家庭子女感受來自臺灣書法家的溫暖與愛心。

「臺灣女書法家學會」創會以來，在理事長張松蓮的帶領下，致力於以真心、熱誠與實力推展中華文化、發揚國粹，實踐「神飛御筆墨 翰逸寫春秋」的理念。學會曾舉辦過臺灣-北京「首屆海峽兩岸女書法家作品大展」、臺北-寧波「亞太女書法家作品大展」、「上海漢字藝術節」書法展、兩岸藝術網「繽紛的宴饗」書畫展等多項藝術交流活動。

黃玲真 鳥歌花舞（135X68cm）
黃玲真 鳥歌花舞（135X68cm）

陳素民 遍照（180X48cm）
陳素民 遍照（180X48cm）

林麗華 李白‧菩薩蠻（135X35cm)
林麗華 李白‧菩薩蠻（135X35cm)

書法 教育 華人

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