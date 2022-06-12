封面故事／紐約慈善義賣展 周芳虎年生肖畫 靈動討喜

周芳目前為北京美術家協會會員。紐約畫廊提供

若說十二生肖，是根植在華人 生活、血液中的傳統文化，那麼生肖畫則是古老而悠久的經典民俗文化符號。由紐約藝廊提供簽約藝術家周芳所繪的一幅靈動討喜的虎年生肖畫，另一幅為福字，將以此參加今年大紐約區華人教育 基金會與世界藝廊共同舉辦的「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展。

1965年生於北京 的周芳，1997年畢業於首都師範大學藝術系，曾任北京航空航太大學教授，目前為北京美術家協會會員。周芳早年師從北京畫院姚曾樸學習國畫工筆人物，之後跟隨閆承鈞教授學習油畫技法，考入首都師範大學油畫系繼續深造，先後結識絲路畫家潘丁丁和趙以雄、耿玉琨夫婦，並接受他們的藝術指導。

周芳所繪的虎年生肖畫。紐約畫廊提供

周芳在上世紀90年代初，再師從著名書法家愛新覺羅毓俊研習書法篆刻，並擅長篆書與行書，學古臨帖修身養性。在東方和西方文化藝術的相互滲透中努力汲取養分，不斷探求適性發展的藝術之路。

周芳在藝術創作上的成就，可從其歷年參展軌跡得見。1998年作品《老區》參加北京美術家協會黃草梁風情作品展，2001年作品《青花瓷》系列參展北京國際藝術博覽會，2002年作品《老北京宅》系列赴日本交流展出，2005年作品《教育情懷一思》參展北京市桃李杯…

代理周芳書畫經紀的紐約畫廊，以促進中西方文化藝術交流、協助中國文化走向世界為己任，以讓世界了解中國、讓中國藝術展現於世人面前為目標，為中國畫家打造一個展現自我藝術創作的平台。

紐約畫廊也為中國畫家提供個性化展覽服務，為有需求的畫家提供各種寫生體驗，舉辦中外藝術家見面活動，以不同的視角與收藏家探討藝術作品的魅力與價值；希望為中國畫家打開一扇與西方藝術家、收藏家交流的窗口。