封面故事／紐約慈善義賣展 莫肇生、莫里加父子 畫心中嶺南山水

莫肇生勤於寫生，遍遊中國名山大川。莫肇生提供

出生、成長於廣東肇慶的莫肇生與莫里加父子，是嶺南派畫家中難得一見的父子檔藝術家。2019年曾在紐約舉辦過聯展的莫氏父子，此次響應大紐約區華人教育 基金會慈善義賣展，各捐出一幅實景寫生的山水畫作。

肇慶不僅風景優美，也是嶺南文化的主要發祥地，嶺南畫派代表黎雄才便在這裡出生，「一方土養一方人」，莫肇生說，肇慶靈秀的山水風景、深厚的人文基礎及明晰的文脈傳承，滋養了自己與兒子莫里加的藝術創作。

莫肇生 丹巴美人谷 (41.5X41.5cm)

莫肇生曾長期從事設計藝術的教學與實踐工作，在繁忙的教學工作之餘，從未放下熱愛的中國山水畫藝術。他遍遊中國名山大川，尋求藝術的滋養，利用盡可能的機會走出嶺南，與各地的藝術家相互交流、學習，多年來積累數以千計的寫生作品，從他的畫作中可以感受到他以平靜的心性與大自然的對話。

莫肇生現為中國美術家協會會員、肇慶市美術家協會主席，受到設計概念的啟發與影響，他的畫作常有大塊面的切割對比，以及重視用色的協調；莫肇生常在嶺南一帶寫生，「眼中之竹」已化成「心中之竹」，刻畫心中的風景。

莫里加作品受到國際畫壇關注。莫里加提供

莫里加 觀瀑 (直徑21cm)

莫里加大學就讀於廣州美術學院中國畫學院，研究所畢業於中央美術學院中國畫學院，莫里加說雖然與父親可以算是同宗同源，但父親更像學者，對藝術有系統深入的了解，而自己則更重視當下的感受以及對於感受的流暢表達。

莫里加2014年作品《遊塵》系列，曾入選「愛馬仕藝術基金會．藝術8獎．中國」，受到國際畫壇關注。而作品「山水」系列，抽象、感性、現代，有著濃郁的個人風格；他說他的水墨畫技法，仍然不脫胎於傳統水墨畫的「濃淡乾濕」，但是組織方式卻是全新的；與父親莫肇生一樣，這些作品也是他腦中的產物，強調的是心中的一種意象。