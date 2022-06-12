移民專頁／B-2延期被拒 就開始算非法居留

非法居留天數的長短會對將來再次來美國產生影響。(Getty Images)

讀者問：

我父母最近收到第四次延期申請的拒絕信，同時收到第五次延期申請打指紋的通知。他們被拒的理由是：雖然他們持有B-2簽證 ，但只在2019年底出去旅遊過一次，其他時間都待在我們家，沒有做B-2簽證應該做的事。我的問題如下。

1.網上看到不少人在被拒後的一個月之內就回國了。我們想遞交I-290B（Notice of Appeal or Motion）提供一些新的信息，同時預訂8月的機票。不過這樣一來，肯定超過一個月了。有什麼負面影響嗎？

2.拒絕信上說的他們unlawful presence有180天。非法停留是從收到拒絕信的那天算起嗎？

3.我們想提交I-290B，解釋一下他們疫情 後就沒出遠門旅行是因為怕在飛機上或旅館裡被感染。他們有在疫情期間於附近公園和海灘拍的照片，並且打算7月疫情好些了坐飛機去遠一些的地方。這個會有幫助嗎？

答：

根據移民法，你父母B-2延期被拒絕的當天（也就是拒絕信上所標的日期，而不是你們收到拒絕信的時間）就會被開始計算非法居留時間（unlawful presence）。若非法居留超過180天的話，就會導致三年內無論以任何理由都不能進入美國；超過一年時間的非法居留，會導致十年內無論以任何理由都不能進入美國。

你父母可以提交I-290B開案動議（Motion to Reopen）要求駁回移民局 的決定。因為上訴（Appeal）不能提供新證據，只能請移民局上訴部門就原有的材料重新衡量之前所做的決定是否正確，所以如果你們希望提供新證據的話，最好是遞交開案動議，而不是上訴申請。

遞交I-290B申請沒有什麼負面影響，但需要考慮兩個因素：一、你父母在美非法居留的時間累計並不會因為遞交了I-290B申請而被中止；二、現階段移民局審理I-290B的時間一般都會超過180天。這就意味著一旦你父母等到I-290B申請被拒再離境，他們在美的非法居留時間很可能會超過180天，因而被限制三年內不能來美。因此，大多數申請人在B-2延期申請被拒後選擇直接回國，因為在美國境內等待上訴結果的風險很大：如果申請被批准還好，如果被拒絕，那麼很有可能三年內、甚至十年內都不能再進入美國。

當然，你父母也可以不等I-290B申請結果出來就離境。這種做法會導致他們的I-290B申請被拒，因為他們的離境說明他們已經不再需要在美國延長B-2身分了，這就意味著開案的訴求已經失去了意義，所以會被移民局拒絕批准。當然，這樣做也有好處，好處是從他們離境之日起就不再累計在美的非法居留時間了。

非法居留天數的長短會對你父母將來再次來美國產生影響，簡單說如果非法居留時間超過30天，就算沒有超過180天，你父母再次來美時，美國海關人員還是可能會對你父母的來美動機及是否會及時離美產生疑問，進而拒絕你父母入境。這也是大多數人會在延期被拒的一個月內離開美國的原因，超過一個月才離美的話，一般需要有合理的原因來解釋為什麼延期申請被拒後沒有及時離美。在上訴期限內遞交了開案或上訴申請，一般是解釋為何沒能及時離境的合理理由。

你可以嘗試在開案動議中提交你所提到的證據和說法，應該會有幫助。但因為沒有看到拒絕信的具體內容，所以無法推斷移民局是否會認為這些理由充分到足以推翻之前的認定。建議你還是拿著拒絕信諮詢有經驗移民律師的意見。