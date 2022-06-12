移民專頁／EB-1申請卡太久 可試行政催辦令

讀者問：

我的移民申請（EB-1）的RD是2020年11月中，PD是2018年5月，就是經歷了史上最長排期的EB-1，沒想到隨後的I-485也掉進了黑洞。去年4月打的指紋，8月收到Combo卡，之前的速度雖然不算快，但是還算正常，但之後就沒有任何消息了。我至今沒有面試 通知，體檢跟I-485申請一起交的，所以也沒有RFE問題。

去年12月底聯繫了州參議員，1月下旬填完他們發來privacy release form，然後就沒有下文了。1月時候，也找過USCIS詢問，收到回信說並沒有超過normal processing time（實際上已經超了一個多月了）。剛才又試著填了一次Inquire about a case outside normal processing time申請，不知道會不會有用。議員也聯繫了，USCIS也聯繫了，現在除了繼續等，請教還有什麼辦法可以催一催綠卡 嗎？

答：

一般情況下，對於已提交給移民局 的申請，可以通過移民局官網的鏈接隨時查詢案件是否超過了正常審理期限（normal processing time）。如果超過了正常審理期限，可以撥打1-800-375-5283聯繫全國客戶服務中心（National Customer Service Center），或者在移民局官網上的鏈接發送催問查詢（inquiry），通常會在30天內收到回覆。即使回覆是類似於「該案件正在審理當中」這種無實質性信息的詞語，實踐中通常也會對案件的審理進程起到積極的推進作用。如果以上方式仍然無效，也可嘗試通過當地議員幫助向移民局發催問函。大多數情況下，相較於個人發送inquiry，移民局對議員的介入的反應會更迅速、更積極一些。

如果以上正常渠道的催問方式沒有什麼作用，你也可以嘗試採用行政催辦令（Writ of Mandamus）的方式，向有管轄權的聯邦法院遞交訴狀告移民局行政不作為，由法官判定移民局的行為是否屬於行政不作為。如果屬於，那麼法官一般會限令移民局必須在規定的時間內審結案件。通常情況下，這類案件的勝訴需要原告能夠出示已經通過正常渠道聯繫移民局催辦但都沒有結果的證據。這類案件大多數情況下會在開庭前和解，代表移民局的政府律師一般會催促移民局在一定時間內審結案件，一旦移民局做出初步決定（發出面談通知、要求補件、或者批准）就會要求原告撤訴。具體如何辦理建議諮詢有經驗的移民律師。