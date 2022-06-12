我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

移民專頁／EB-1申請卡太久 可試行政催辦令

耿婷律師主答

讀者問：

我的移民申請（EB-1）的RD是2020年11月中，PD是2018年5月，就是經歷了史上最長排期的EB-1，沒想到隨後的I-485也掉進了黑洞。去年4月打的指紋，8月收到Combo卡，之前的速度雖然不算快，但是還算正常，但之後就沒有任何消息了。我至今沒有面試通知，體檢跟I-485申請一起交的，所以也沒有RFE問題。

去年12月底聯繫了州參議員，1月下旬填完他們發來privacy release form，然後就沒有下文了。1月時候，也找過USCIS詢問，收到回信說並沒有超過normal processing time（實際上已經超了一個多月了）。剛才又試著填了一次Inquire about a case outside normal processing time申請，不知道會不會有用。議員也聯繫了，USCIS也聯繫了，現在除了繼續等，請教還有什麼辦法可以催一催綠卡嗎？

答：

一般情況下，對於已提交給移民局的申請，可以通過移民局官網的鏈接隨時查詢案件是否超過了正常審理期限（normal processing time）。如果超過了正常審理期限，可以撥打1-800-375-5283聯繫全國客戶服務中心（National Customer Service Center），或者在移民局官網上的鏈接發送催問查詢（inquiry），通常會在30天內收到回覆。即使回覆是類似於「該案件正在審理當中」這種無實質性信息的詞語，實踐中通常也會對案件的審理進程起到積極的推進作用。如果以上方式仍然無效，也可嘗試通過當地議員幫助向移民局發催問函。大多數情況下，相較於個人發送inquiry，移民局對議員的介入的反應會更迅速、更積極一些。

如果以上正常渠道的催問方式沒有什麼作用，你也可以嘗試採用行政催辦令（Writ of Mandamus）的方式，向有管轄權的聯邦法院遞交訴狀告移民局行政不作為，由法官判定移民局的行為是否屬於行政不作為。如果屬於，那麼法官一般會限令移民局必須在規定的時間內審結案件。通常情況下，這類案件的勝訴需要原告能夠出示已經通過正常渠道聯繫移民局催辦但都沒有結果的證據。這類案件大多數情況下會在開庭前和解，代表移民局的政府律師一般會催促移民局在一定時間內審結案件，一旦移民局做出初步決定（發出面談通知、要求補件、或者批准）就會要求原告撤訴。具體如何辦理建議諮詢有經驗的移民律師。

移民局 綠卡 面試

上一則

地產迷思／租屋糾紛法庭 房東缺席

下一則

移民專頁／B-2延期被拒 就開始算非法居留

延伸閱讀

移民信箱／H-1B換雇主 H-4需提交I-539表

移民信箱／H-1B換雇主 H-4需提交I-539表
移民信箱／綠卡父親成公民 同住孩子或可自動成公民

移民信箱／綠卡父親成公民 同住孩子或可自動成公民
移民信箱／NIW若有雇主擔保 更易獲准

移民信箱／NIW若有雇主擔保 更易獲准
移民信箱／重新遞交申請時沒有附上綠色紙 對有的申請有影響

移民信箱／重新遞交申請時沒有附上綠色紙 對有的申請有影響

熱門新聞

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為紐約市街頭示威活動，舉出六名保守派大法官牌像 ，表示抗議。(Getty Images)

封面故事／在美墮胎…華女分享經歷引共鳴

2022-06-05 13:49
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）

娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

2022-06-05 02:02
美國最高法院擬推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

封面故事／爭墮胎權 與華人無關？

2022-06-05 16:11
支持墮胎和反對墮胎的人士在最高法院門前辯論。（美聯社）

封面故事／「羅訴韋德案」判例若被推翻 美國恐大亂

2022-06-05 02:26
鳥飯

料理功夫／貓飯和鳥飯

2022-06-05 02:22
夜色中的阿肯色州政府。（圖皆由作者提供）

旅遊／在阿肯色百年國家公園泡溫泉 身心皆舒活

2022-06-05 02:02

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望