人物╱活久見的梁阿姨

北京國家大劇院的建築外湖水環繞，被戲稱為「水煮蛋」。(Getty Images)

新冠疫情 在美國爆發後，梁阿姨居住的新澤西州毗鄰紐約，一度是疫情最嚴重的地區。梁阿姨生性好動，喜歡熱鬧，每天去去圖書館的老年人活動中心和健身中心，但這兩個地方都是老年人聚集的地方，風險不小。新州一家養老中心還發生一周內死亡50多人的事件，上了新聞。她說，女兒給她下了禁足令，除了每天會陪她在家附近散步之外，再不許她外出。

老年人時間寬裕，害怕寂寞，打電話聊天他們自然會很高興。梁阿姨待得悶了，帶著幾分玩笑的口氣，在電話中和我說，這是在坐牢呀。

我趕緊安慰她，這段時間大家都是在坐牢呀，都沒區別。

她接著說道：這真是，活得久了，什麼事情都能看到。

梁阿姨不懂網路語言，卻隨口說出了「活久見」這個時髦的詞。

人類的語言有時很神奇，有些詞語在使用過程中會變了用途，離開了本來的字面意思。當在某個場合原本的意思被表達出來時，會有一種「啊哈」的驚奇。

是的，「活久見」對梁阿姨來說，不是網路用語，不是形容詞，是她的真實經歷。

她，民國走來的人

梁阿姨是從民國走過來的人，她的父親在華北開銀行辦實業，也在政府任過職，是第一屆國大代表。梁是她夫家的姓，先生梁伯伯的家世更為顯赫：梁伯伯的祖父梁士詒先生，是晚清到北洋時期政商界的一位要角，也是北洋政府期間重要派系「交通系」的魁首，上世紀20年代出任過國務總理。

梁阿姨講一口好聽的老北京 話，和現在的北京話相比，清脆，語速稍慢，兒化音也少一些。我對語言敏感，第一次聽到梁阿姨講話，就在腦海裡尋找歸類。搜尋的結果是這種北京話似乎在台灣更多一些，郎雄先生，李敖先生，甚至是眷村二代的王偉忠先生都講這種老北京話，老舍先生留下的錄音也是這個味道。後來我知道語言大師趙元任先生在哈佛編過一套中文教材，教的就是這種國語。即便在那個和中國大陸對立不來往的年代，語言天賦好的外國人學這套教材也說得一口好國語，比如漢學家林培瑞先生。

梁阿姨和梁伯伯語言的另一個特點是用詞，工作說做事，比如過去你在哪裡做事，現在想找什麼事做；上學說念書，保母說傭人，司機說車夫，園丁是花工，老撾是寮國，北京是北平。說到北平她現在也都說北京了，但有的時候「北平」還是會不由自主地冒出來。

語言附著在歷史上，在特定的條件下經歷著演變，一些本來中性的詞彙，變成了褒義或貶義。1949年以後，梁阿姨離開了中國大陸，沒有了相關的經歷，她也不明白這些變化。比如說，「傭人」這個稱呼，在今天的中國大陸帶著貶義，早已不用。

台灣歌星費翔在80年代登上中央電視台春晚舞台，紅極一時，成為無數中國少男少女心中的偶像。(Getty Images)

她，與費翔家有交情

我讀到的有些民國歷史，對梁阿姨來說是她的生活。比如她年少時的同學中，有孫連仲的女兒、傅作義的兒子。和她聊天，常常會在不經意間，聽到一些讓我驚掉下巴的資訊。以至於有過幾次經歷後，在梁阿姨聊起舊事時，我會有一種「前方高能預警」的感覺。

還在上學時，有一日我和同學馮君夫妻在梁阿姨家中閒聊。梁阿姨突然問起，說她過去在台灣時有一個朋友，孩子是唱歌的，後來好像還去了中國大陸發展，問我們聽過他的名字沒有。

我們沒有太在意，問：「他叫什麼？」

「費翔。」

我們都張大了嘴巴，1987年費翔登上中央電視台的春節聯歡晚會時，我們都是十四、五歲正追星的年紀，誰會不認得費翔？尤其小女孩更甚，馮君的太太小王的神情比我們更激動。再說，春晚在80年代是全民關注的活動。從那個年代走過來的人，即便不是追星的青少年，不認識費翔的人估計也不多。

這已經是十幾年前的事，當時還沒有視頻網站。我們找出費翔的《冬天裡的一把火》mp3給梁阿姨聽，她沒有太多感覺，覺得唱得不好也不壞。只是看到費翔照片時，說很像他爸爸。

費翔的爸爸是駐在台灣的美國大兵，也是一位高爾夫球手，後來在台灣經營一個高爾夫俱樂部，那時梁阿姨和他也很熟。

她，擁溥心畬字畫

幾年前的一天，我去看梁阿姨。她說一個外孫要訂婚，想送他個有中國特色的禮物，從舊物中找出了一對條幅，讓我看看寫的是什麼。

梁阿姨和梁伯伯雖然青少年時在中國長大受教育 ，但解放後大部分時間都在美國生活。那個時候的美國華人很少，和中國大陸又是對立的關係，很少有能用到中文的時候。語言這東西用進廢退，幾十年下來，他們對中文，特別是文字的東西也就感到生疏了。

我展開一看，是一對大約15公分寬，50公分長的條幅。我不懂書法，也不記得條幅寫的什麼內容了，但我落款幾個字我認出來了：溥心畬。

溥心畬先生是恭親王奕訢的次孫。到了大清末期，愛新覺羅家族中政治才能傑出的人才奇缺，藝術造詣超然的名家倒是不少。溥心畬詩、書、畫與張大千齊名，後人曾將兩人並稱為「南張北溥」。解放後，溥心畬去了台灣，與黃君璧、張大千以「渡海三家」齊名。

我問梁阿姨這條幅的來歷，她說應該是五、六十年代在台灣買的，當時沒花多少錢。

我很認真地觀看過馬未都先生關於瓷器、家具鑒賞的節目，對這些器物中包含的文化很感興趣。也偶爾看過一些電視台的鑒寶節目，瞭解近年來收藏熱中的一點知識。我告訴梁阿姨這些背景知識，我覺得據她所述，這個條幅應該是真品，有一定的價值。

梁阿姨的反應很有趣：「那還是我先保管著，暫時不送給他了，給他送一個iPad吧。」

梁阿姨的想法可能是對的，她的兒女們都不懂中文，孫輩和中國文化離得更遠。這個條幅給他不知道珍貴，沒准哪天就弄丟了。

前幾年夏天，梁阿姨和小女兒一起帶兩個外孫女去北京。她說想帶孩子去看看過去在北京的舊居但沒看到，那地方現在變成了一個湖。

梁阿姨過去和我提過她在北京的住家，大概也是像章詒和先生描述的，建國初期他們的住處那樣，是位於皇城周圍的一個幾進幾十間房的大宅，不過我沒有記住她說的地址。

這次梁阿姨說的這個細節，「變成了一個湖」，引起了我的興趣。因為我瞭解的是，建國後圍湖要地，北京城裡一些湖的面積都有縮小。有的湖乾脆就被完全填平了，比如老舍先生生命終點的太平湖。城裡原來是住宅的地方最近變成了一個湖，我沒有聽過，想弄清楚。

梁阿姨告訴了我那個地址：石碑胡同18號。我一看地圖，搞明白了，那裡建起了國家大劇院。梁阿姨說的湖，指的是外形酷似「水煮蛋」的大劇院那溏水。

梁阿姨的民國經歷還有抗戰期間在重慶，跟著媽媽做手工，辦活動賑濟災民；經歷空襲，鑽防空洞躲避大轟炸。

抗戰勝利返回北平後，梁阿姨在貝滿女中(Bridgeman Girl's School)上學。她回憶那時，騎自行車向北穿過長安街，再向東到位於燈市口的學校。貝滿是基督教公理會辦的美式學校，她記得當時的校監Cross女士，會帶她們一起打美式壘球(softball)。

這些年的民國熱中會看到一些老照片，貝滿女中的照片出鏡率奇高。看到這張貝滿女生照時，我有一種奇特的感覺：哈，這中間有我認識的人。

電影「最後的貴族」由白先勇先生的小說《謫仙記》改編，描述了一個國民黨高官的孩子幻滅的悲劇人生，不乏同輩人的真實影子。(取自IMDb)

她，有如最後貴族

梁阿姨開朗樂觀，極少聽到她會怨歎。對於過去的經歷，她說得最悲情的一個字也就是「逃」：1937年從北平逃到重慶；1949年從北平逃到天津，再逃到台灣；1970年代跟著梁伯伯到東南亞工作，越戰失敗後再逃回美國；這次疫情也算逃，只不過是鎖在家裡「逃」，也算逃出了新方式。

我認識梁阿姨的時候民國熱剛起，章詒和先生的《往事並不如煙》書中，講述了那一代顯貴人物在建政前後經歷的巨變，令人唏噓感慨。從我的閱讀經驗和與梁阿姨的交往經歷看，他們那一代有幾個不同的類型：

章先生筆下的自己，經歷了天堂、地獄和人間三個階段。天堂太美，地獄太苦，而經歷過了天堂和地獄的人間，寡淡中帶著一種難以名狀的哀傷。而太多的磨難，留給章先生的人生基調，是憤懣多於歡悅，一生難平。

白先勇先生的小說《謫仙記》，80年代末曾由白先生和蔡康永先生改編，謝晉導演拍成了電影《最後的貴族》，潘虹主演。主角李彤，作為國民黨高官的孩子，在國變和家變後流落到美國，頹廢、墮落。她經歷的是一條下墜的道路，一個幻滅的悲劇人生，從天堂到了地獄。雖是文學作品，但據白先生的經歷，不乏同輩人的真實影子。

梁阿姨和梁伯伯，如果說他們的起點和上面的相似，也算舊時貴族的話，他們的經歷是從天堂到了人間。在他們身上，少了父祖輩的風雲際會，留下的都是作為普通人的溫暖點滴，充滿著明亮。就算是從天堂到了人間，回頭看時，也是不悔此生的一番歷程。

梁阿姨說自己的特點就是膽子大，50年代，她自己一人到美國，在中部的堪薩斯州上大學。那個時候，那個地方，用她的話說，還是個看見東方人會圍觀的時代。她什麼都不懼，上台演講，和人交流，和別的美國學生沒有兩樣。時間一長，別人看你的眼光也就沒有異樣了。

梁伯伯也說，50年代，他去租房子，房東看到亞洲面孔，藉口已經租給別人了。後來換了白人朋友去談，才把事情辦成。

60年代民權運動後，平權運動要求在招聘時照顧少數族裔。梁伯伯說，那時用人的單位，會傾向於招教育程度普遍較好的亞裔，來完成這個指標。

美國社會的進步，他們也是親歷歷史的。

「非裔爭取來的權利，我們亞裔是沾了光的」。一生都是保守共和黨人的梁伯伯，並不吝於給民主黨掌聲。

不黨同伐異，不只憑立場說話，這才是光明正派的美國，不是嗎？看看今天美國兩黨的袞袞諸公，我常會有這樣的想法。

梁阿姨大學畢業後，在華爾街開始了職業生涯，做得有聲有色。結婚後，和那個時代多數的美國女性一樣，辭掉工作回歸家庭，相夫教子成了一名主婦。

關於自己的職業生涯中斷，我沒聽梁阿姨沒說過什麼，她只說那個年代大家都會這麼選擇。倒是小女兒常為她抱屈，說媽媽沒趕上好時候。她的意思是如果是現在，梁阿姨能留在職場上會有更好的發展。

她，PTA一展長才

梁阿姨屬於善於和人打交道，並且有領導才能的人。退出了職場，她會找到下一個能夠施展的機會。

PTA(家長教師聯誼會)是美國最大和歷史最悠久的非營利性志願者組織，由家長、教師和其他的學校工作人員組成，旨在促進家長參與到學校的教育工作中來。美國不論公立還是私立學校，絕大部分的初中和小學都有這個組織，很多高中和幼稚園也有。PTA從組織家長配合教學到參與學校管理，有的是幹不完的活。梁阿姨一直是她參與的PTA的領導，在美國國內時是，後來梁伯伯工作到了海外，在香港和泰國的美國學校，梁阿姨的角色都沒變過。

PTA的工作接觸社會面廣泛且深入，在美國，今天相當數量的女性政治人物，特別是民意代表，都曾有參與PTA的經歷。

來到美國的移民，大多數一定都和我一樣，認真想過要盡力融入當地社會這件事。最直接的，就是多參與身邊的公共事務，比如PTA這樣的組織活動。慚愧的是，孩子上學幾年來，我參加的只有數得過來的幾次志願者活動。我想了一下原因，工作忙是一個藉口，主要還是缺乏公共服務的熱情和與不同的人打交道的才能。

梁阿姨在她的鄰里間也是位勇於任事的領頭人，她熟悉她住的街區每家人的情況。每年重要的中國節日，春節或者中秋，她會邀請所有人家到她家開一個大聚會(美國住得分散，她的街區不到20戶人家)，她會做也買一些中國美食和大家分享。

這個我很羡慕但也做不來，我估計也很少有人做得來。因為我成家後自己買了房子，也換了幾個住處，鄰里間也沒有誰來組織過這樣的活動。

梁伯伯退休後，他們搬到了維吉尼亞南部的小城威廉斯堡定居，這是一個美國的歷史名城，也是一座大學城。我們也因為在這裡上學得以結識梁阿姨和梁伯伯。「我的這些孩子們」，是梁阿姨對我們的親切稱呼。

她，重規則交往隨緣

梁阿姨其實有很嚴厲的一面，而且就發生在和她剛相識的時候，嚴厲到有的人受不了就沒再和她往來。

從90年代末開始，梁阿姨每年開學時，會邀請商學院的中國新生去她家裡做客。她會請一位老生去邀請新生，但有一個嚴格的規定，必須按報名時的名單赴約。發生過有的同學沒在意，帶了事先沒登記的家人前來。梁阿姨不給面子，沒登記的人不予接待硬讓人家回去了，很尷尬，所以有的人也就斷了和她的往來。

這件事上梁阿姨有她的堅持和坦然。她堅持的是，入鄉隨俗，做事要懂人家的規矩。在美國，正式請客時會要求客人RSVP(敬請回覆)，應邀赴約是小事也是大事，別人會通過一些細節來決定對你的觀感。中國孩子智力、專業不輸別人，吃虧往往在不懂規則上。梁阿姨的認知都來自她的人生經歷，她說早年在華爾街工作時，餐會赴約不只不能帶事先沒登記的人，沒按要求著裝都會被擋在門外。梁阿姨的堅持有她的道理，一些具體的做法會變，但要遵守規則這個基本沒有變。

她覺得坦然的是，人與人的交往都是緣分，世界之大，不能要求人人都一樣，別人不願意和她往來也沒有什麼。

有點像下馬威，過了這一關，我再沒見到過梁阿姨有這麼嚴厲的時候；相反，我們在美國的生活從開始時，大到適應新的學習環境、畢業找工作，小到日常生活的小事，都得到了他們熱心又貼心的幫助。

有個女生上學路上汽車拋錨求救，他們趕到幫她處理。她急著上課讓梁阿姨送她去學校，留下梁伯伯在那裡幫她找人拖車修車。

「這個當年的傻大姐」，梁阿姨當著我們的面，稱呼回來看她的師姐。口氣中沒有責備，帶著一種看到膝下孩子撒嬌時的憐愛。

小孩生病發燒，幫著照看的爺爺奶奶聯繫不上正在上課的孩子父母，梁阿姨梁伯伯又成了急救隊，帶著他們去就醫看疹。很多年裡，梁阿姨也是我自己在重要文件上，所留的緊急狀況下的第一聯絡人。

對畢業生，聯繫校友和其它熟人網路，推薦機會，説明準備面試，梁阿姨樂此不疲。

畢業生離校，一些還可以使用的物品，如簡單的傢俱、餐具廚具，更早的時候甚至還有衣物，會留存在梁阿姨家裡。等新生來時，又轉給需要的人，這時候他們家裡又成了一個儲物中心。

她，樂牽線當紅娘

工作以後，梁阿姨也是熱線。她一步步看著我們紮下根來，在職場裡成長，我們也都樂於和她分享求教工作中的大小事。

認識的年輕人多了，她又是一個資訊中心。她樂於牽線當紅娘，更願意出面去操持婚禮。她有一摞相冊，滿是這些年裡在各地參加的孩子們的婚禮照。

婚禮她愛參加，葬禮她也辦過。有一年，一個已經工作的孩子，家長來探親時不幸去世。她第二天就從東岸飛到洛杉磯，前後一個禮拜，操持辦完了葬禮。遭遇不幸的家庭，在異國他鄉的驚變之後，也感受到些許安慰。

梁阿姨說，她喜歡和年輕人打交道。自己把生活安排得忙忙碌碌，充實，不知老之將至。

梁阿姨對「我的這些孩子們」的年齡也沒有概念，從80年代初中國開放後來的第一批學生，到2018年她離開威廉斯堡時還在上學的孩子，年齡差了快一代半，在她眼裡都是一樣的孩子。

梁阿姨也在學生身上感受著中國的變化。她說，過去學生存放在她那裡的舊物品，漸漸大家都不需要了；過去留學生攢幾年獎學金買輛舊車，現在的孩子一來就買新車買好車；過去學生剛來對美國知之甚少，還需要她給他們取英文名字，現在的孩子對美國的瞭解不比她少。她也覺得能幫上忙的地方越來越少了。

不過梁阿姨的態度也很樂觀，她說這是中國在進步，她很高興看到這樣。