每周一書／賈平凹寫山本 為秦嶺立傳

2018年出版的長篇小說 「山本」，根據作者賈平凹的說法是，「山本的故事，正是我的一本秦嶺之志」。賈平凹透過給秦嶺立傳，寫出了一代人的精神風貌，而且將整個的大山深處的悲涼生命意志全部刻畫出來。小說背景是上個世紀二十年代，而小說又完全超越那個時代，成為一個可以忽略背景的「生民多艱」時代。

秦嶺，像一條龍脈，橫亘在那裡，提攜了黃河長江，統領著北方南方。「山本」講述秦嶺大山裡一個叫渦鎮的地方，在軍閥混戰、「城頭變幻大王旗」的亂世裡，其頑強自保卻最終毀滅的命運。它也講述了一個發生在亂世時期的互為知己般的絕美愛情，在那個昏天黑地的時空，就像一輪滿月般迷人，照盡人間糾結苦痛和欲望，有如一部瞻遠未來的現代啟示錄。

賈平凹最早的創作構想，其實是試圖要完成一部以故鄉秦嶺為書寫對象的草木記、動物記。他說，「沒料到在這期間收集到秦嶺二、三十年代的許許多多傳奇。去種麥子，麥子沒結穗，割回來了一大堆麥草，這使我改變了初衷，從此倒興趣了那個年代的傳說……」

賈平凹在2015年開始構思這部小說，他在後記中說：「那是極其糾結的一年，面對著龐雜混亂的素材，我不知怎樣處理。首先是它的內容，和我在課本裡學的，在影視上見的，是那樣不同，這裡就有了太多的疑惑和忌諱。再就是，這些素材如何進入小說，歷史又怎樣成為文學？我想我那時就像一頭獅子在追捕兔子，兔子鑽進偌大的荊棘藤蔓裡，獅子沒了辦法，又不忍離開，就趴在那裡，氣喘吁吁，鼻臉上盡落些蒼蠅。」

賈平凹於1952出生在陝西丹鳳縣，1974年開始發表作品，1975年畢業於西北大學 中文系。出版作品有「賈平凹文集」二十四卷，代表作有「廢都」、「秦腔」、「古爐」、「高興」、「帶燈」、「老生」、「極花」、「山本」等長篇小說16部，中短篇小說「黑氏」、「美穴地」、「五魁」及散文「丑石」、「商州三錄」、「天氣」等。

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