封面故事／紐約「以墨結緣」慈善義賣展 董幟強 畫出山情水性

董幟強 賞瀑

成立已12年的鼓嘉會（CUCA），是華人 在紐約建構的一個在地文化藝術交流平臺，平時積極參與社區事務的鼓嘉會，熱心響應大紐約區華人教育基金會的「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展，希望能為下一代盡心盡力。此次捐贈的兩幅畫作為廣州知名水墨畫家董幟強作品；董幟強2002年被中國文聯授予「新世紀中國山水畫2000家」稱號，代表作《大黃河》亦為聯合國總部所收藏。

1958年出生的董幟強，畢業於廣州美術學院，作品曾入選第八屆全國美展，出版過《董幟強畫集》、《董幟強山水畫集》、《董幟強作品集》。在一篇名為「淺讀『野人』」的文章中，作者陳揚形容董幟強「怎麼看怎麼不像個畫家。沒有光頭，沒有長髮，也沒有飄飄揚揚的鬍鬚。好普通，一頂棒球帽，一條牛仔褲。」

畫作大氣而不乏細膩

陳揚說，「董幟強的山水畫，讀不出半點失意遁世的宦官消極，也讀不出半點自戀酸腐的文人氣味。雄渾大氣而不乏細膩纏綿，虛實繁簡出神入化。他的山雖巍峨不動然充滿生命的細節，他的樹莫說生機勃勃者溢出生命的靈動，就算是枯藤老樹亦秀盡生命的倔強。他的水翻江倒海聽得出咆哮沸騰的聲音，而他山水樹木之間的人物雖渺小而僅著寥寥數筆，卻是洋溢著無限激情和生趣，令我歎為觀止。」

董幟強的作品重視構圖的完整性，整體感強，這顯然是他在創作時深思熟慮的結果。他喜歡恢宏、廣闊、大氣魄的意境，在畫作中則盡可能避免傳統山水中「三高」、「三遠」之類程序性手法，注重表現真實的山情水性和自然界的生命律動。董幟強筆下的山野草澤、雲彩浪濤、平畦淺汀，雖已經過概括化的處理，卻更加突出他們的自然形質。它們是真實可信的，自然的性質神韻折射的是人情味。

董幟強曾在中國藝術研究院、廣州美術學院研究生課程班深造，擔任廣東省美術家協會常務理事、廣州民盟畫院副院長。陳揚在文章中也提到，「在廣州這個文化性格溫吞得給人以說不清、道不明的感覺的城市，居然生出這樣的一個畫家，這樣的一幅幅的山水畫，除了驚呼一聲『野人』之外，已經難做任何別的反應。我不懂畫，只能夠如實記敘一個門外漢讀畫之後的真實感覺。」

董幟強 春水流香

高手如雲中另闢天地

董幟強作品多大山大水，但也有靜謐優美的愜意景致，一些如詩如畫的作品抒情秀麗，體現了嶺南人多情的一面。中國美術館 常務副館長、中國藝術研究院博士生導師梁江評說，董幟強「不是按照從科班畢業的一般模式走上藝術之路的，勤奮只是董幟強的一方面。他還有過人的聰穎和悟性，善於汲納別人的長處，轉益多師而能融會貫通，進而在名手如林的山水畫領域中小心地開闢出一塊屬於自己的天地。對於一個尚屬年輕的畫家，要再說一次真屬難得。」

董幟強的《黃河放歌》被人民大會堂收藏，《黃河雄千古》被廣東省博物館收藏，《黃河》、《婁山關》被中國保利集團收藏，《黃河之水天上來》被長江美術館收藏，《荒原》被廣州美術館收藏。美術評論家季文認為，觀賞董幟強的山水畫，不但使人有置身於大自然的美妙感覺，而且還感覺出其對創造意境的強烈追求。如黃河系列：用渾融的筆法寫黃河的景象，將水、雲、石融為一體，生動地描寫出「黃河之水天上來，奔流到海不復回」的大氣勢。

董幟強所畫的《樹》，發揮筆墨趣味，繪寫了樹的形態、質感、景象空間感，表現出了樹的堅強而柔韌、曲折而挺拔的風格，這種有意味的形式，也是他借繪畫宣洩胸中塊壘，抒寫其高情逸致，給觀畫者以豐富的聯想。董幟強歷年的創作分別在第八屆全國美術展覽、第十八屆亞細亞現代美術展、第八屆全國「群星獎」、中國當代山水畫展 、全國「隔山」大獎賽中獲獎或入選；至今已在美國、澳大利亞、新加坡、韓國、台灣、香港、廣州等地區舉辦十多次個人畫展，「我以我墨寫河山」個人藝術電視專輯分別在中央電視台、廣東電視台播出。

鼓嘉會小檔案

鼓嘉會立足紐約，致力文化藝術交流，希望提供不局限於任何一個地區、充滿創造力和正能量的溝通渠道，促進中華文化藝術在海外的傳承，煥發中華文化藝術的新魅力。

鼓嘉會在美國、加拿大、中國、香港、澳門、臺灣及東南亞擁有眾多出版及媒體資源，曾在紐約公共圖書館等場地舉辦過畫展、藝術作品展及新書推廣活動，廣受好評。

2015年，鼓嘉會在廣州創辦「海峽美術館」，至今舉辦了近30場各類藝術展覽活動，與臺灣《聯合報》成功合作開設「兩岸藝術名家推介」專欄，廣泛報導兩岸傑出藝術家。

鼓嘉會未來計畫携手「世界藝廊」在世界日報推出「世界華人藝術名家」系列報導，將全球各地傑出的華人藝術家推介給廣大讀者。