娛樂／Disney+英雄影集「律師女浩克」帶腦出任務

女浩克擁有神力期間,仍保有原本的智慧,也懂得自行掌控情緒。(取材自IMDb)

漫威電影 工作室(Marvel Studios)5月下旬揭曉全新英雄影集「律師女浩克」(She-Hulk: Attorney at Law)完整預告片,以喜劇基調交代女浩克從平凡律師獲得超能力的原委,描述她如何在律師與英雄身分之間調適和平衡,以及未來是否加入復仇者聯盟(The Avengers)的行列,正片8月17日在迪士尼串流平台「Disney+」獨家上線。

「律師女浩克」根據「漫威之父」史丹李(Stan Lee)和漫畫家約翰巴斯馬(John Buscema)共同創作的同名原著改編,加拿大影星塔提亞娜馬斯蘭妮(Tatiana Maslany)領銜主演主角女浩克珍妮佛華特斯(Jennifer Walters),帶領觀眾進入漫威女英雄的世界。36歲的塔提亞娜馬斯蘭妮過去參與演出劇情類科幻驚悚電視劇「黑色孤兒」(Orphan Black),獲封電視劇類最高殊榮「艾美獎」(Emmy Award)最佳女主角頭銜。

浩克教導女浩克變身技巧。(取材自IMDb)

不同男浩克 靠輸血變身

在「律師女浩克」中,珍妮佛是影迷熟悉的「浩克」(Hulk)布魯斯班納(Bruce Banner)的表妹。不同於馬克盧法洛(Mark Ruffalo)主演的浩克,因為受到伽瑪輻射線(Gamma Ray)汙染,才意外獲得力大無比的超能力;珍妮佛經由輸血獲得超能力,並透過憤怒與恐懼誘發變身機制,成為身高約200公分、身材比例凹凸有致的「女浩克」。

在獲得超能力之前,珍妮佛原本是一位專門負責處理超人案件的律師,擁有超強能力之後,她在布魯斯的教導和訓練下,掌握變身的主動權。在預告片中,布魯斯引導珍妮佛變身浩克的機制,他說道:「憤怒和恐懼會讓妳變身」。珍妮佛聽到這個建議後,不以為然的聳肩說道:「女人本來就活在憤怒和恐懼中。」

布魯斯不理睬她,逕自啟動裝滿鋸齒刀的機關,朝珍妮佛一步步進逼。珍妮佛驚恐高喊呼救,「我不像要變身了,根本快要掛了」。在憤怒、恐懼和腎上腺素的交錯作用之下,珍妮佛果然激發了體內潛能,成功變身女浩克。女浩克現身後,只見她憤恨不平的走向站在實驗包廂外興高采烈比讚,高喊「太棒了」的布魯斯,接著用力大無窮的雙手,輕鬆拆下實驗包廂的門,準備找布魯斯算帳。這下變成布魯斯驚恐說「不」,接著落荒而逃。

預告片中,女浩克對於是否加入復仇者聯盟風趣地回應說「我不是超級英雄,他們都是億萬富翁、自戀狂」。(取材自IMDb)

擁肌肉線條 懂掌控情緒

布魯斯與珍妮佛和她變身的歷程,帶出「律師女浩克」將在英雄故事中穿插喜劇與搞笑情節的元素,讓觀眾相當期待正片會如何帶領大家進入女浩克的世界,以及她如何調適和平衡律師及女浩克的身分與生活。

男女浩克從外型看來都是全身肌肉,但浩克的肌肉更壯碩,女浩克除了身高200公分外,更強調肌肉線條,但兩人都擁有驚人力量和強韌的身體素質。就心理層面而言,布魯斯變身後就會憤怒無比,然而,珍妮佛在擁有神力期間仍保有她原本的絕大多數特質、智慧,也懂得自行掌控情緒。

粉絲呼籲漫威推出以黃凱旋主演「王」為故事主軸的影集。(路透)

大反派「惡煞」 隔13年回歸

在Dinsey+的「律師女浩克」劇情中,除了女浩克的死對頭「泰坦妮亞」(Titania)之外,珍妮佛因為在法務公司領導「超人類法律部門」接觸到潛在客戶「惡煞」(Abomination),繼而開啟她在人類法律職業生涯之餘,利用超能力打擊犯罪的雙面人生,讓影集增添話題之餘也更加精彩。

漫威超級反派角色「惡煞」本名為艾米爾布朗斯基(Emil Blonsky),他首度於2008年動作科幻電影「無敵浩克」(The Incredible Hulk)登場,原本隸屬於英國皇家陸戰隊(British Royal Marines)的成員,後來被美國特種作戰司令部(United States Special Operations Command)吸收,奉派抓拿浩克的任務,繼而成為浩克故事中鼎鼎大名的反派角色。

「律師女浩克」中的「惡煞」艾米爾布朗斯基由英國老牌影星提姆羅斯(Tim Roth)飾演,提姆羅斯1995年以愛情喜劇電影「赤膽豪情」(Rob Roy)入圍奧斯卡(Oscar)最佳男配角獎,可惜成為遺珠,未能把獎杯帶回家。

「惡煞」在「無敵浩克」現身後,2021年也曾短暫出現在講述中國功夫的漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)之中。

「惡煞」在片中與「奇異 博士」(Doctor Strange)的華裔貼身搭檔「王」(Wong)打擂台,讓漫威影迷驚喜歡呼:「睽違13年,惡煞再度回歸漫威宇宙!」

至於珍妮佛會不會和其他漫威的超級英雄一樣,加入復仇者聯盟( The Avengers)的行列。從「律師女浩克」預告片中可見,珍妮佛對朋友的提問風趣地回應說道:「我不是超級英雄,他們都是億萬富翁、自戀狂,不然就是無家可歸的大人。」

「王」這個角色讓黃凱旋穩定維持在漫威宇宙主要角色的位置,陸續出現在功夫電影「尚氣與十環傳奇」、「蜘蛛人:無家日」。(取材自IMDb)

「王」頻頻客串 盼個人影集

英國籍華裔影星黃凱旋(Benedict Wong)2016年首次在「奇異博士」中亮相,擔任奇異博士的貼身男僕與最佳搭檔;這個角色讓黃凱旋穩定維持在漫威宇宙主要角色的位置,陸續出現在功夫電影「尚氣與十環傳奇」、「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home),以及今年5月上映的「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)。

黃凱旋受到大批漫威粉絲愛戴,影迷紛紛呼籲製片公司為黃凱旋量身打造以「王」為主角的系列影集,在Disney+串流平台上播映。

對於粉絲的熱情建議,黃凱旋接受「今夜秀」(The Tonight Show)訪問時表示,他「當然樂意、非常願意」投入漫威的王影集(Marvel's Wong TV series)拍攝與製作,期待不久的未來夢想成真。

黃凱旋說:「你知道的,王在2018年電影『復仇者聯盟3:無限之戰』(Infinity War)所經歷的一切,我們有五年的時間,讓我們可以慢慢講述他的故事。」

黃凱旋舉例說,「他可能深呼吸,因為他可能經神緊繃,對吧?他有可能在(漫威電影中的聖殿)卡瑪泰姬(Kamar-Taj)訓練學生。」

在另一段「綜藝」(Variety)雜誌的專訪中,黃凱旋也被問到王系列影集的問題。他開玩笑說:「我已經被問了不下100萬次,我可能要讓他們去連名簽署了。」

「我感到非常榮幸,我們已經五年沒看到王通過傳送門,我們可以填補一些故事軸。」黃凱旋說:「讓我們靜待漫威的回應,我總是這麼說的:『有傳送門,就去旅行』。」