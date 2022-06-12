娛樂／Disney+英雄影集「律師女浩克」帶腦出任務

女浩克擁有神力期間，仍保有原本的智慧，也懂得自行掌控情緒。（取材自IMDb）

漫威電影 工作室（Marvel Studios）5月下旬揭曉全新英雄影集「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law）完整預告片，以喜劇基調交代女浩克從平凡律師獲得超能力的原委，描述她如何在律師與英雄身分之間調適和平衡，以及未來是否加入復仇者聯盟（The Avengers）的行列，正片8月17日在迪士尼串流平台「Disney+」獨家上線。

「律師女浩克」根據「漫威之父」史丹李（Stan Lee）和漫畫家約翰巴斯馬（John Buscema）共同創作的同名原著改編，加拿大影星塔提亞娜馬斯蘭妮（Tatiana Maslany）領銜主演主角女浩克珍妮佛華特斯（Jennifer Walters），帶領觀眾進入漫威女英雄的世界。36歲的塔提亞娜馬斯蘭妮過去參與演出劇情類科幻驚悚電視劇「黑色孤兒」（Orphan Black），獲封電視劇類最高殊榮「艾美獎」（Emmy Award）最佳女主角頭銜。

浩克教導女浩克變身技巧。（取材自IMDb）

不同男浩克 靠輸血變身

在「律師女浩克」中，珍妮佛是影迷熟悉的「浩克」（Hulk）布魯斯班納（Bruce Banner）的表妹。不同於馬克盧法洛（Mark Ruffalo）主演的浩克，因為受到伽瑪輻射線（Gamma Ray）汙染，才意外獲得力大無比的超能力；珍妮佛經由輸血獲得超能力，並透過憤怒與恐懼誘發變身機制，成為身高約200公分、身材比例凹凸有致的「女浩克」。

在獲得超能力之前，珍妮佛原本是一位專門負責處理超人案件的律師，擁有超強能力之後，她在布魯斯的教導和訓練下，掌握變身的主動權。在預告片中，布魯斯引導珍妮佛變身浩克的機制，他說道：「憤怒和恐懼會讓妳變身」。珍妮佛聽到這個建議後，不以為然的聳肩說道：「女人本來就活在憤怒和恐懼中。」

布魯斯不理睬她，逕自啟動裝滿鋸齒刀的機關，朝珍妮佛一步步進逼。珍妮佛驚恐高喊呼救，「我不像要變身了，根本快要掛了」。在憤怒、恐懼和腎上腺素的交錯作用之下，珍妮佛果然激發了體內潛能，成功變身女浩克。女浩克現身後，只見她憤恨不平的走向站在實驗包廂外興高采烈比讚，高喊「太棒了」的布魯斯，接著用力大無窮的雙手，輕鬆拆下實驗包廂的門，準備找布魯斯算帳。這下變成布魯斯驚恐說「不」，接著落荒而逃。

預告片中，女浩克對於是否加入復仇者聯盟風趣地回應說「我不是超級英雄，他們都是億萬富翁、自戀狂」。（取材自IMDb）

擁肌肉線條 懂掌控情緒

布魯斯與珍妮佛和她變身的歷程，帶出「律師女浩克」將在英雄故事中穿插喜劇與搞笑情節的元素，讓觀眾相當期待正片會如何帶領大家進入女浩克的世界，以及她如何調適和平衡律師及女浩克的身分與生活。

男女浩克從外型看來都是全身肌肉，但浩克的肌肉更壯碩，女浩克除了身高200公分外，更強調肌肉線條，但兩人都擁有驚人力量和強韌的身體素質。就心理層面而言，布魯斯變身後就會憤怒無比，然而，珍妮佛在擁有神力期間仍保有她原本的絕大多數特質、智慧，也懂得自行掌控情緒。

粉絲呼籲漫威推出以黃凱旋主演「王」為故事主軸的影集。（路透）

大反派「惡煞」 隔13年回歸

在Dinsey+的「律師女浩克」劇情中，除了女浩克的死對頭「泰坦妮亞」（Titania）之外，珍妮佛因為在法務公司領導「超人類法律部門」接觸到潛在客戶「惡煞」（Abomination），繼而開啟她在人類法律職業生涯之餘，利用超能力打擊犯罪的雙面人生，讓影集增添話題之餘也更加精彩。

漫威超級反派角色「惡煞」本名為艾米爾布朗斯基（Emil Blonsky），他首度於2008年動作科幻電影「無敵浩克」（The Incredible Hulk）登場，原本隸屬於英國皇家陸戰隊（British Royal Marines）的成員，後來被美國特種作戰司令部（United States Special Operations Command）吸收，奉派抓拿浩克的任務，繼而成為浩克故事中鼎鼎大名的反派角色。

「律師女浩克」中的「惡煞」艾米爾布朗斯基由英國老牌影星提姆羅斯（Tim Roth）飾演，提姆羅斯1995年以愛情喜劇電影「赤膽豪情」（Rob Roy）入圍奧斯卡（Oscar）最佳男配角獎，可惜成為遺珠，未能把獎杯帶回家。

「惡煞」在「無敵浩克」現身後，2021年也曾短暫出現在講述中國功夫的漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）之中。

「惡煞」在片中與「奇異 博士」（Doctor Strange）的華裔貼身搭檔「王」（Wong）打擂台，讓漫威影迷驚喜歡呼：「睽違13年，惡煞再度回歸漫威宇宙！」

至於珍妮佛會不會和其他漫威的超級英雄一樣，加入復仇者聯盟（ The Avengers）的行列。從「律師女浩克」預告片中可見，珍妮佛對朋友的提問風趣地回應說道：「我不是超級英雄，他們都是億萬富翁、自戀狂，不然就是無家可歸的大人。」

「王」這個角色讓黃凱旋穩定維持在漫威宇宙主要角色的位置，陸續出現在功夫電影「尚氣與十環傳奇」、「蜘蛛人：無家日」。（取材自IMDb）

「王」頻頻客串 盼個人影集

英國籍華裔影星黃凱旋（Benedict Wong）2016年首次在「奇異博士」中亮相，擔任奇異博士的貼身男僕與最佳搭檔；這個角色讓黃凱旋穩定維持在漫威宇宙主要角色的位置，陸續出現在功夫電影「尚氣與十環傳奇」、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），以及今年5月上映的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）。

黃凱旋受到大批漫威粉絲愛戴，影迷紛紛呼籲製片公司為黃凱旋量身打造以「王」為主角的系列影集，在Disney+串流平台上播映。

對於粉絲的熱情建議，黃凱旋接受「今夜秀」（The Tonight Show）訪問時表示，他「當然樂意、非常願意」投入漫威的王影集（Marvel's Wong TV series）拍攝與製作，期待不久的未來夢想成真。

黃凱旋說：「你知道的，王在2018年電影『復仇者聯盟3：無限之戰』（Infinity War）所經歷的一切，我們有五年的時間，讓我們可以慢慢講述他的故事。」

黃凱旋舉例說，「他可能深呼吸，因為他可能經神緊繃，對吧？他有可能在（漫威電影中的聖殿）卡瑪泰姬（Kamar-Taj）訓練學生。」

在另一段「綜藝」（Variety）雜誌的專訪中，黃凱旋也被問到王系列影集的問題。他開玩笑說：「我已經被問了不下100萬次，我可能要讓他們去連名簽署了。」

「我感到非常榮幸，我們已經五年沒看到王通過傳送門，我們可以填補一些故事軸。」黃凱旋說：「讓我們靜待漫威的回應，我總是這麼說的：『有傳送門，就去旅行』。」