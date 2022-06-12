娛樂／「奇異博士2」大戰緋紅女巫 矛盾中成長

班奈狄克康柏拜區舉例，奇異博士意識到自己不能拿著手術刀，就想掌控一切。（取材自IMDb）

漫威大片「奇異 博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）由班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎白歐森（﻿Elizabeth Olsen）主演、山姆雷米（Samuel Raimi）執導。外界猜測「奇異博士」史蒂芬史傳奇將會成為漫威電影 宇宙的新領導者，不過班奈狄克康柏拜區自認雖然角色很強大，但他性格比較特立獨行，還像個局外人，「他還不能算是一個領袖」。

不拿手術刀想掌控一切

班奈狄克康柏拜區舉例，先前奇異博士在「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）與彼得帕克的互動，就像是「他試著像個大人，但他實際還是個很糟糕的長輩，會跟小孩子生氣，像要把自己的玩具要回來一樣」，但也因為這樣，才讓外界看到「奇異博士」還不夠完美，「這是他身為英雄有趣、矛盾的一面」，史蒂芬也意識到自己不能拿著手術刀，就想掌控一切。

班奈狄克康柏拜區認為，「奇異博士2：失控多重宇宙」講述多重宇宙的概念非常棒，「這次史傳奇會遇到不同宇宙的自己，有些是壞人，這代表宿敵等於是他自己」，他認為史傳奇雖然已經在首集拋棄他的自傲、控制欲，但他仍有很多進步空間，「史傳奇會犯錯，再加上他的性格比較反叛，所以他會不滿一些體制規範，這當然會為他帶來一些麻煩，但幸運的是，他都能用樂觀的態度去面對，才能讓自己更成長」。

「奇異博士2：失控多重宇宙」講述奇異博士會遇到不同宇宙的自己，有些還是壞人，代表宿敵等於是他自己。（取材自IMDb）

外觀到表情 統統分開演

班奈狄克康柏拜區提到，這次必須演出不同版本的「奇異博士」，在外觀、表情以及細節上都要區隔開來，「我很高興能成為你們的奇異博士，我還無法確定這個角色是否改變了我的職涯，但絕對是我的一大步」，也說自己很幸運，「我能演出奇異博士，也能夠演出我欣賞導演 珍康萍（Jane Campion）的『犬山記』（The Power of the Dog），這真的太棒了」。

班奈狄克康柏拜區先前曾說自己不算是超級英雄的粉絲，是在演「奇異博士」的過程中，才更愛這個角色，自從在「復仇者聯盟」與其他英雄並肩作戰之後，未來還有想合作的英雄？他左思右想，突然提到另一方DC影業的當家英雄1989年「蝙蝠俠」（Batman），更說那是影響他最深的超級英雄電影，「主角是超棒的米高基頓（Michael Keaton），有女神金貝辛格（Kim Basinger），還有傑克尼柯遜（Jack Nicholson）飾演的小丑」。

伊莉莎白歐森再度回歸演出「緋紅女巫」汪達，覺得自己與汪達一起經歷許多事。（取材自IMDb）

導演回歸 讚嘆現代特效

伊莉莎白歐森再度回歸演出「緋紅女巫」汪達，她說自己多年詮釋這個角色，覺得自己與汪達一起經歷許多事，「我們能看到她的脆弱，她如何成長以及她如何接受自己」，由於她與奇異博士一樣都是擅長使用魔法的超級英雄，被問到如果兩人對打誰會獲勝？伊莉莎白歐森看著班奈狄克康柏拜區挑釁說，「我想我們都知道誰會贏？如果一拳一拳對打的話」暗指自己絕對會勝出，隨後又大笑說「我不知道啦，我瞎掰的」。

山姆雷米是陶比麥奎爾（Tobey Maguire）版「蜘蛛人」（Spider-Man）三部曲的導演，作為漫威電影最早的開創者之一，被問到相隔多年後再度回來執導超級英雄電影有何感想，他笑答「絕對是特效技術」，也說因為疫情，時常要視訊討論，一口氣開好幾個視窗與上百個特效劇組人員開會討論，也讚嘆現今的電腦特效比起過去，絕對是前所未見。（取材自聯合新聞網）