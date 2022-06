娛樂／「奇異博士2」大戰緋紅女巫 矛盾中成長

班奈狄克康柏拜區舉例,奇異博士意識到自己不能拿著手術刀,就想掌控一切。(取材自IMDb)

漫威大片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)由班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)主演、山姆雷米(Samuel Raimi)執導。外界猜測「奇異博士」史蒂芬史傳奇將會成為漫威電影 宇宙的新領導者,不過班奈狄克康柏拜區自認雖然角色很強大,但他性格比較特立獨行,還像個局外人,「他還不能算是一個領袖」。

不拿手術刀想掌控一切

班奈狄克康柏拜區舉例,先前奇異博士在「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)與彼得帕克的互動,就像是「他試著像個大人,但他實際還是個很糟糕的長輩,會跟小孩子生氣,像要把自己的玩具要回來一樣」,但也因為這樣,才讓外界看到「奇異博士」還不夠完美,「這是他身為英雄有趣、矛盾的一面」,史蒂芬也意識到自己不能拿著手術刀,就想掌控一切。

班奈狄克康柏拜區認為,「奇異博士2:失控多重宇宙」講述多重宇宙的概念非常棒,「這次史傳奇會遇到不同宇宙的自己,有些是壞人,這代表宿敵等於是他自己」,他認為史傳奇雖然已經在首集拋棄他的自傲、控制欲,但他仍有很多進步空間,「史傳奇會犯錯,再加上他的性格比較反叛,所以他會不滿一些體制規範,這當然會為他帶來一些麻煩,但幸運的是,他都能用樂觀的態度去面對,才能讓自己更成長」。

「奇異博士2:失控多重宇宙」講述奇異博士會遇到不同宇宙的自己,有些還是壞人,代表宿敵等於是他自己。(取材自IMDb)

外觀到表情 統統分開演

班奈狄克康柏拜區提到,這次必須演出不同版本的「奇異博士」,在外觀、表情以及細節上都要區隔開來,「我很高興能成為你們的奇異博士,我還無法確定這個角色是否改變了我的職涯,但絕對是我的一大步」,也說自己很幸運,「我能演出奇異博士,也能夠演出我欣賞導演 珍康萍(Jane Campion)的『犬山記』(The Power of the Dog),這真的太棒了」。

班奈狄克康柏拜區先前曾說自己不算是超級英雄的粉絲,是在演「奇異博士」的過程中,才更愛這個角色,自從在「復仇者聯盟」與其他英雄並肩作戰之後,未來還有想合作的英雄?他左思右想,突然提到另一方DC影業的當家英雄1989年「蝙蝠俠」(Batman),更說那是影響他最深的超級英雄電影,「主角是超棒的米高基頓(Michael Keaton),有女神金貝辛格(Kim Basinger),還有傑克尼柯遜(Jack Nicholson)飾演的小丑」。

伊莉莎白歐森再度回歸演出「緋紅女巫」汪達,覺得自己與汪達一起經歷許多事。(取材自IMDb)

導演回歸 讚嘆現代特效

伊莉莎白歐森再度回歸演出「緋紅女巫」汪達,她說自己多年詮釋這個角色,覺得自己與汪達一起經歷許多事,「我們能看到她的脆弱,她如何成長以及她如何接受自己」,由於她與奇異博士一樣都是擅長使用魔法的超級英雄,被問到如果兩人對打誰會獲勝?伊莉莎白歐森看著班奈狄克康柏拜區挑釁說,「我想我們都知道誰會贏?如果一拳一拳對打的話」暗指自己絕對會勝出,隨後又大笑說「我不知道啦,我瞎掰的」。

山姆雷米是陶比麥奎爾(Tobey Maguire)版「蜘蛛人」(Spider-Man)三部曲的導演,作為漫威電影最早的開創者之一,被問到相隔多年後再度回來執導超級英雄電影有何感想,他笑答「絕對是特效技術」,也說因為疫情,時常要視訊討論,一口氣開好幾個視窗與上百個特效劇組人員開會討論,也讚嘆現今的電腦特效比起過去,絕對是前所未見。(取材自聯合新聞網)