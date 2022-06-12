封面故事 / 紐約「以墨結緣」慈善義賣展 詹秀蓉 書法公益40年

詹秀蓉在疫情期間埋首抄寫藥師經，為民眾祈福。詹秀蓉提供

「只要美國的民眾喜歡我的書法 作品，願意買下來做公益、幫助清寒華裔學子，多少作品我都願意繼續提供……」越洋電話裡，傳來台灣知名書法家詹秀蓉熱情、懇切的聲音。

歷來只做公益、不賣作品的詹秀蓉，長期支持大紐約區華人教育 基金會的義賣活動，幫助清寒華裔學生一圓求學夢。今年是疫情 以來，基金會與世界藝廊合作，首度舉辦實體的「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展，獲得詹秀蓉、台灣女書法家學會、鼓嘉會、紐約藝廊、莫肇生與莫里加父子等藝術家與團體的傾力支持。

詹秀蓉 心經佛像 (金字 83.5X84.5cm)

抄寫佛經與各界結緣

詹秀蓉表示，自己40多年來靠著抄寫佛經與各界結緣，從2005年起便參與大紐約區華人教育基金會的義賣活動，2017年來紐約舉辦書法個展時，捐出10幅作品義賣，所得也是全數捐給基金會；2018年在深圳展覽義賣，所得同樣捐給千手千眼觀音相關的公益團體。詹秀蓉說，很感謝這些年來世界各地都有人在默默支持她，「一個人有能力付出是最大的福氣，而且要在有影響力的時候去實踐」。

疫情期間，宅在家的詹秀蓉堅持每天十小時的抄經工作，她笑說，「創作時進入忘我狀態，時間過得特別快，一停下來身體就會不舒服」。詹秀蓉日前剛完成《藥師經》，她表示，此刻台灣疫情嚴重，自己在抄經時感應特別深，希望藉此為社會、民眾祈福，讓疫情早日過去。詹秀蓉說，去年爆發上一波疫情時，她感覺身體不適，朋友建議她抄寫《孔雀明王經》，抄完後疫情便趨緩和，雖屬巧合，但詹秀蓉說，「最大受益者是自己，除了忘我投入之外，身體也不藥而癒。」

詹秀蓉 鏤空連花金剛經 (145X100cm)

「書法三絕」備受推祟

詹秀蓉被盛讚的「書法三絕」，第一絕是創作材料多元化，日常生活中的雞蛋、貝殼、牙籤、陶瓷、竹片都可用來書寫；第二絕是用鏤空細字書法勾繪觀音像與經文；第三絕是以芒雕字法在細小物品上書寫，精湛的筆法以及定力、耐力與毅力，讓觀者無不嘖嘖稱奇。詹秀蓉說，在光滑的貝殼上寫字特別困難，每一筆劃往往要寫上十餘遍；有趣的是，許多企業老闆因為喜歡她的貝殼書法，會把他們吃生蠔剩下的殼收集起來，交給她創作。

詹秀蓉書法藝術的啟蒙來自於祖父，出生於台灣新竹傳統客家農村的她，雖家境清寒但從小就喜歡寫毛筆字，每日堅持苦練書法，一個「永」字寫上千遍也不厭倦，稍有進步即雀躍不已。由於字體工整秀麗，祖父常將她的作業拿給堂兄妹作習字範本臨摹。在超人的毅力及潛心苦學下，書藝隨之益臻成熟。

16年前詹秀蓉伏案抄經的畫面。詹秀蓉提供

詹秀蓉的新挑戰，在光滑的貝殼上書寫。詹秀蓉提供

亡夫為幕後最大推手

詹秀蓉書法成就的最大推手，則是來自於相知相愛20餘年、卻不幸因病早逝的丈夫江慶順。詹秀蓉曾噙淚回憶道：「我能成為一名書法家完全是因於對丈夫至深、至誠的愛。我的丈夫從小生活相當貧困，連受教育都是從垃圾堆裡撿出別人丟棄的廢紙和廢報。他在生活上堅韌不拔的毅力讓我折服，當時沒有多少人會理解我們的婚姻，認為我放棄有錢人的追求而嫁給他實在是個錯誤。可是我想說共同的理想和拼搏精神是我們結合的紐帶，這是金錢所無法代替的。」

兩人突破外界阻撓結為夫妻後，組織了幸福美滿家庭，育有女兒美美、兒子有為，並攜手創業經營西藥房。誰知命運弄人，1978年江慶順發現罹患鼻咽癌，但他仍然一邊服藥、一邊畫漫畫，自修學業。在與病魔纏鬥六年、三度進出鬼門關的情況下，江慶順竟能以優異的成績取得空中大學文憑，一圓大學夢。

丈夫罹癌期間，詹秀蓉除了照料丈夫，還要承擔撫養孩子的重擔。她聽從親友的勸慰，開始接觸佛法，日夜勤念經文，一字一聲佛抄寫經文，為丈夫祈福延壽，也為自己紓解煩憂。詹秀蓉從《心經》開始，陸續寫了《大悲咒》、《觀世音菩薩普門品》、《藥師經》和《白衣神咒》組合而成的丈夫所繪的「觀世音菩薩像」。她還和病中的丈夫一起出版《唐詩三百首》，夫畫妻寫，這也是兩人攜手共創的最美好回憶。

即使江慶順的身體因被癌細胞腐蝕而逐漸半身癱瘓，詹秀蓉也絲毫不放棄，只要丈夫有一線生機，再昂貴的藥都在所不惜，造成家中一度債台高築。在她愛的呵護下，丈夫比醫生判斷的多活了六年；1995年，江慶順帶著安詳的微笑離開了人世，詹秀蓉的愛讓他此生無憾。

身為虔誠的佛教徒，詹秀蓉抄寫經書，不僅成為修行的法門之一，更從不停的抄寫中，不自覺的汲取佛經真諦和智慧；她也在世界各地每一回的作品展示中「用書法弘揚佛法」，讓芸芸眾生均霑雨露、成就功德。雖然作品內容多來自佛經，但詹秀蓉說，所有宗教都是發揮愛心、勸人行善，她也常會抄寫聖經裡的話。

詹秀蓉 福中生福 (硃砂墨 61x94cm)

「牙籤書法」獲獎無數

1993年起，詹秀蓉的書法開始獲得國際矚目，特別是她的超小楷書法，如在細小的牙籤上創作的「牙籤書法」，在易碎的瓷瓶上書寫金剛經，以及在易破的磁盤上書寫著名的文章作品，被形容為「創文化記錄」。除了在台灣舉辦過多次個展外，她的書法先後入選美、日、韓、菲律賓及中國等國際書法聯展數十次之多，參展的作品也先後獲得獎牌、獎狀、獎杯等不計其數的榮譽。

成名後的詹秀蓉，至今仍住在20餘年的舊居裡，過著簡單、無欲無求的生活，饅頭、白煮蛋及朋友贈送的保健食品，就是支撐她每日持續書寫的主要食糧。她說，自己把每一天都當作第一天，也把每一天都當作最後一天；只要有佛經可抄，現在對她來說，最重要的就是「把身體保持在最佳狀態，行有餘力去幫助需要的人」。

詹秀蓉 大悲咒 (金字 50.5X93.5cm)

感謝世報副董李厚維

詹秀蓉十分感恩一路以來成就她的每一個人，1994年遵照先夫遺囑，成立了「慈航藝術中心」，除了宣揚中華傳統文化，還把所得款項捐給慈善機構。在詹秀蓉的心中，要感謝的名單有長長一大串，例如她永遠感激世界日報副董事長李厚維的知遇，兩人在她二哥的引介下成為忘年之交，這份情誼持續了近20年。

另外，台灣霹靂集團對詹秀蓉長達20餘年的支持，總是把她的作品掛在集團總部辦公室最顯眼的地方。威剛集團董事長陳立白不但自願當詹秀蓉的「經紀人」，還稱自己是她的「大伯樂」，因為他認為詹秀蓉「不是千里馬，而是萬里馬」。最近，陳立白正規劃在台北內湖剛落成的集團大樓內，撥出300坪的空間，為詹秀蓉成立一座書法博物館，讓更多人可以認識到她書法創作的精髓。其他諸如前國民黨主席連戰、世界客屬總會長吳伯雄、二哥國際烹飪大師詹煌君，甚至兒子江有為、女兒江美美和眾多親友、義工，她都時刻把「感恩」掛在嘴上。

「一個人只要開心，動力自然會源源不斷而來」，即使近年身體不如以往，長年久坐抄經，讓詹秀蓉血液循環不良、腳板容易發麻，但 是她依然期待疫情緩和之後，能帶新的作品再度來到紐約舉辦個展，和一直支持她的華人朋友「再結善緣」。

詹秀蓉 心經 (49x48cm)

心經盤 (藍色)

「以墨結緣 用愛圓夢」慈善義賣展

時間：6月13日至6月20日 (10:00-17:00)

地址：世界日報大樓三樓世界畫廊 (141-07 20th Ave, Whitestone, NY 11357)

電話：718-746-8889轉6213