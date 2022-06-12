談藝／公子賈寶玉與晴雯 有情無緣

「霽月難逢，彩雲易散。心比天高，身為下賤。風流靈巧招人怨。壽夭多因譭謗生，多情公子空牽念。」這是《紅樓夢》對「金陵十二釵又副冊」之首晴雯的判詞。判詞判定了作為公子賈寶玉二號大丫鬟晴雯與公子有情無緣的悲劇命運。

★幼失雙親 悲劇命運

幼年逝去雙親的晴雯被賣給賈府的僕人賴大家為奴。賴嬤嬤到賈府時常帶著她，賈母喜歡漂亮的女孩子，見了相貌標致，心靈活潑的晴雯，就收留身邊當小丫鬟。

後來晴雯長到十歲時，賈母讓針線活尤好的晴雯到孫子寶玉身邊當丫鬟，使晴雯小丫鬟的地位有所提升。晴雯的名字如她容貌清澈美麗，如她品性不染纖塵，如她氣質光彩奪人。晴雯心地純潔，聰明伶俐，針線巧手，是賈府裡拔尖的女孩子。雖是奴婢，但她從不自輕自賤去巴結誰，奉承誰；相反性格剛烈，疾惡如仇，有話直說，而且是一針見血，也因此得罪了賈府裡有權勢的人。

寶玉與晴雯是主僕關係，寶玉待下人寬厚。晴雯大寶玉兩歲，她喜歡這個少年公子，對他有好感。倆人的情感畫分可分為兩個階段：一是盡到了丫鬟職責，恪盡職守侍奉公子近六年。二是臨死前，又以奴婢昇華到普通少女對寶玉釋放出內心愛的情感。

王夫人在晴雯病得懨懨弱息的情況下，命下人把她從炕上拉下來，攆出大觀園，臥病她姑舅哥哥家。寶玉心有不捨，懷著情意，背著家人，前去探望。重病不起，無人照護的晴雯在乾渴之際，寶玉給晴雯斟了一杯茶，自己嘗了嘗，並無茶味，鹹澀不堪，但晴雯痛飲如甘泉。晴雯為寶玉的到來又驚喜又悲痛，她剪下自己紅色長指甲，脫去貼身的紅綾襖交給寶玉，並讓寶玉脫下襖兒與她，就算是交換了愛的「定情」信物。

★定情信物 真摯情意

古代男女的定情信物很多，如同心結、金簪、香囊、玉佩、紅豆、束髮、手鐲等。而被賈府趕出來，一貧如洗的晴雯身無有價值的東西，她把紅襖和紅指甲給寶玉，是因為她知道寶玉喜歡紅色，在自己生命垂危時刻，傳達出她把寶玉當成唯一的貼心人兒，表示出女兒的真摯情意，並期望公子不要忘記自己，她會帶著公子的襖兒去往天界。

晴雯之舉是對寶玉表示，「我曾是你的丫鬟、身微下賤，但此時我已脫離賈府，已不是女婢。我把身上心愛之物送給你，留個牽記，記住我們六年的情分。」

作為奴婢的主人，又是尊貴的公子為何屈身來探望一個被家母趕走，身患癆病的丫鬟呢？一個字，就是為了「情」。

賈寶玉長到十來歲，他說：「女兒是水作的骨肉，男子是泥作的骨肉。我見了女兒便清爽。」可見他對女兒「情有獨鍾」。他關愛過晴雯，在冬天，當她手凍的僵冷時，寶玉替她暖著。愛博而勞心的寶玉，可說是一個暖男。

人非草木，心懷情愫。貴為公子的寶玉關切晴雯，他私下問前去探望晴雯回來的小丫頭，晴雯臨終前說了什麼？小丫頭說：「晴雯姐姐直著脖子叫了一夜，今日早起，就閉了眼住了口，世事不知，只有倒氣的分兒了。」寶玉忙道：「一夜叫的是誰？」小丫頭道：「一夜叫的是娘。」寶玉拭淚道：「還叫誰？」小丫頭說：「沒有聽見叫別人了。」寶玉道：「你胡塗。想必沒有聽真。」

★臨死之前 呼喚母親

寶玉如此這樣問，有兩個原因：一是晴雯自幼父母雙亡，對母親沒有印象；二是對晴雯而言，她長在賈府，朝夕相處絳紅軒和怡紅院，自己才是她生命中最重要的人。晴雯在寶玉面前「撕扇撒嬌」的少女情，燭光下「病補雀金裘」的赤誠心，訣別時剪斷紅指甲和脫下貼身紅綾小襖相送，說明晴雯是用行動證明寶玉是她此生最眷戀，最可依賴的人。所以多情的公子會認為晴雯臨死前呼喚的人應是他，寶玉很在乎這一點。但是，寶玉想錯了，一個養尊處優，不諳世故的世家公子焉能瞭解一個出身卑賤，將離開人世少女的內心。

飽經磨難，深諳人性的曹雪芹筆下滿懷悲憤冤屈的晴雯，之所以在彌留之際呼叫出從未見過的「娘」，是因為「人窮則返本，故勞苦倦極，未嘗不呼天也；疾痛慘怛，未嘗不呼父母也。」晴雯在慘痛的命運面前，呼喚母親，是想在生命的最後一刻，在孤寒無助境地中，從至親至愛的稱謂裡尋求一星慰藉和一絲溫暖。這也是出於人的本能和本性。

雖說「那個少女不懷春？」但晴雯對公子寶玉的情感是清純的，未有貪戀。病危的晴雯對寶玉嗚咽道：「只是一件，我死也不甘心的：我雖生的比別人略好些，並沒有私情密意勾引你怎樣，如何一口死咬定了我是個狐狸精！我太不服。今日既已擔了虛名，而且臨死，不是我說一句後悔的話，早知如此，我當日也另有個道理。」這是晴雯向賈府吐訴的憤懣悲傷之語，也是向那些誣陷她的人，發出的怨憤。

彩雲易散，皓月難圓。哀憐如花似玉16歲的清純少女，含冤離開了人世。升入天界，成為了芙蓉花神。芳菲依舊在，只恨仙界遠。

★人間真情 感動人心

公子寶玉和丫鬟晴雯之間有情意，但他倆之間沒發生過私情，兩人關係在「眷戀」與「疼惜」之間。不過寶玉對晴雯的情感已超越了對其他金釵與丫鬟們很多。當睛雯含恨離世，為祭奠晴雯，寶玉以熾烈的情感，生動的比喻，恰當的用典，形象的敘述寫下1500字的《芙蓉女兒誄》。祭文情重，泣淚悲聲。媖嫻惠德，為婢不平。惓惓之忱，悼念芙蓉。

「癡公子杜撰芙蓉誄」，不僅是《紅樓夢》裡情感真摯深沉的章回，也是古今文學作品裡文采不凡的佳作。晴雯之死是賈府數百名丫鬟中，生離死別最悲情的人物之一。公子寶玉與丫鬟晴雯之間的人間真情與難離捨感動人心的描寫，300年來引起無數讀者的同情與共鳴。