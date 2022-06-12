親子／孩子疑惑多 全家上博物館裡找答案

美國非裔體育明星。(圖皆由作者提供)

隨著孩子慢慢長大，認知水平也開始增強，最近經常提出很多關於恐龍 的問題。作為家長，我們只能從書本或是網絡上找答案。可是敘述起來顯得很虛無，孩子聽後更加疑惑了。日前非洲裔歷史月時，看著非裔 同事如火如荼地參與和策畫一些活動，我也產生了更想了解非裔美國人歷史和文化的想法。

先生提議乾脆一家人「趁熱打鐵」，每人找到自己想去的一間博物館 進行參觀和學習。我們給這次計畫簡單地取了個名字：一人一館找答案。住家距離華盛頓特區車程不到一個小時，總覺得距離這麼近會有機會去的，但是真正去的次數卻屈指可數。一路駕車，沿途空氣清新，政府建築物莊嚴肅穆，博物館區卻是另一番景象，瞬間被豐富的歷史文化和人類寶藏所包圍。我和先生一邊感嘆一邊惋惜，怎麼平時不多來參觀呢？

★自然科學博物館 最熱門

華盛頓特區的博物館大多由史密森尼學會所擁有，共有19座大型博物館、美術館和研究中心。由於疫情的關係，很多座博物館暫時關閉。我們在為數不多的開放博物館裡又選到了自己想去的一間，感覺非常的幸運。這是孩子上幼兒園以來第一次去博物館，上一次是嬰兒時期，想必什麼也不記得了。我們打趣地問他：「你上次小寶寶的時候來博物館，還記得看了什麼嗎？」他居然一本正經地回答：「我看了很多動物在公園裡行走，我還給一隻羊餵食物呢。」我們笑說：「哈哈，那個是去動物園吧。」

孩子最喜歡的是動物，所以他選擇參觀的是國家自然科學博物館，這也是參觀人數最多和最熱門的一個博物館。博物館的館藏極為豐富，有各式各樣的植物和動物模型、人類起源資料、恐龍化石和礦物石等等。孩子興奮地跑到動物標本前認真打量，問我們這個動物吃什麼食物？住在什麼地方？先生配合著介紹和小遊戲認真地回答問題，孩子依稀記得之前看過一部電影「博物館驚魂夜」，穿梭在不同的動物化石和模型中，似乎有種身歷其境的錯覺。他脫口而出：「呀，這些動物會不會突然逃跑啊？」

最震撼的部分絕對是恐龍化石，用真化石組成的重龍栩栩如生，配合著旁邊的仿真音效，像是回到了原始森林。當日參觀的孩子們也模仿起恐龍的動作和發出陣陣「吼叫」，一個金髮的小男孩模仿得像模像樣，還對他的媽媽介紹著不同的恐龍名稱和習性，看來平時就是一個「狂熱恐龍迷」。或許對於這個年紀的孩子，瀕危動植物的滅絕、沙漠化的危害和生態平衡這些概念都還比較遙遠；更多的是好奇和新鮮，但是博物館裡的藏品一定會給他留下深刻的印象。

★美國非裔博物館 血淚史

天空飄起陣陣細雨，抬頭看灰濛濛的一片，朝著紀念碑方向走去，美國非裔博物館就坐落於不遠處。外觀不華麗但細節設計精緻。查看資料發現，這座建築的外觀由出生在加納的建築師David Adjaye設計，由三層青銅色屏風組成，是向美國南部被奴役的非裔美國人製造的複雜鐵製品而致敬。平時偶爾聽非裔同事講起他的一些經歷和對歷史的見解，想著他的故事，帶著敬畏的心情走進了博物館。

這座2016年才落成的博物館，給我們的第一感覺是寬闊、先進和內斂。對比其他大部分的博物館，館內非常安靜。除了些許不懂世事的小孩啼哭聲，其他遊客基本都是靜靜地走動和默默地觀看藏品。跟隨著非裔美國人用第一人稱講述的複雜故事，了解了15世紀從非洲到歐洲、再到美國內戰時期的奴隸制。我和先生心情越來越沉重，可想當時的人民是在何種無奈和悲哀中頑強地生活著。看到白人和黑人強制分區域的餐廳和火車模型，明白了這段歷史注定把美國奴隸制和渴望自由深深交織在一起了。

越往上的樓層越代表了時代的變革和希望。音樂十字路口展覽，讓我們看到了非裔美國人驚人的創作能力，從爵士樂到嘻哈音樂，都給世界畫上了濃重的一筆絢爛色彩。還有耳熟能詳的體育明星、電影明星和政治人物，心裡默默想著：這是經歷了多少抗爭和努力才走到今天，才在各行各業有這麼多傑出的人物啊！大廳裡播放的音樂時而悠揚、時而奔放，旋律中盡顯非裔美國人捍衛自由和定義自由的心聲。

★「未來」博物館 概念最前衛

史密森尼最近翻修了最老的博物館，裡面展出的卻是最前衛的概念。對工業設計和科技頗有興趣的先生也是因為這個博物館，才促成了我們一家人的博物館之旅。這個展館的名字簡單而直接，就叫做「未來」。在這座工業設計大樓裡，融合了科技、藝術、時尚和人文不同的元素，最抓人眼球的是未來社區的概念。

孩子在虛擬屏幕上設計出心儀的社區模型，先生和機器人來了段幽默的對話。看到未來的概念飛機、火車和其他交通工具，我們大呼過癮。還意外的發現眼前的地下電車，不就是小時候看過的動畫片《哆啦A夢》的片段嘛！主角大雄的爸爸坐在哆啦A夢設計的專屬電車裡，一人一車飛速前往公司，爸爸安靜地坐在電車裡喝咖啡和看報紙，再也不用每天早上坐上擁擠的地鐵。先生點點頭微笑著附和著我，或許覺得又好笑又期待吧。

我們在「未來」博物館裡盡情發揮想像力，天馬行空地做著創造性的白日夢，暢想未來世界的食物、物種、交通工具、自然景觀等；還有超強的循環節能水系統，讓大家驚呼一桶水可以完成洗衣服、澆花、養魚和洗澡這麼多功能啊！原本以為這只是一個腦洞大開的預想世界，但是介紹裡清楚地寫著這些有可能是人類在未來幾年生活的樣子，眾多人工智能團隊正設計和創造著一個可持續發展和包容的社區。

回想起之前幾次參觀華盛頓特區的博物館，幾乎都是帶著家人或朋友走馬觀花地看一下。這次的一人一館找答案，讓全家收穫匪淺。這幾個博物館布展思路清晰，把所有展品串聯起來，讓我們快速的了解了信息，也學習到了更多的知識。