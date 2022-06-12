我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

醫藥短波／流產與得乳腺癌 沒關係

顔世蓮

根據世衛組織的報導，在2020年有68萬5000人死於乳腺癌，230萬件新病例，在過去5年中有780萬名婦女被診斷出患有乳腺癌，成為世界上最普遍的癌症

許多人認為流產會觸發乳腺癌？

雖然目前沒有臨床對照的研究，但是在丹麥有一項包括150萬名婦女大規模的觀察性調查，發現流產與乳腺癌之間沒有任何的聯繫。

做試管嬰兒會增加罹患乳腺癌的風險？

在做試管嬰兒的時候，通常需要服用高劑量刺激卵巢產卵的藥物，擔心這些藥物會促使雌激素受體陽性的乳腺癌的生長。可是根據過去30年許多的觀察性研究的分析，接受試管嬰兒治療的女性，患乳腺癌的風險與一般人相似，沒有增加。

若是家人沒有得過乳腺癌，就不會出現了？

事實上大約只有5%到10%的乳腺癌是與家族史的基因突變有關的，表示大多數的乳腺癌是突發性或者沒有任何遺傳基因的。

只有老年人才需要擔心乳腺癌？

雖然女性得乳腺癌的風險確實是隨著年齡而增加。據調查患者平均年齡為61歲。但是有5%的乳腺癌發生在40歲以下的女性中。

乳房的X光檢查會導致乳腺癌的擴散？

許多人說在X光檢查的時候，通常需要擠壓有癌症的乳房，或者是對癌症進行針刺活檢的時候，會導致癌症的擴散。只是目前並沒有任何研究可以證明。

若是摸不到腫塊，就表示沒有癌症？

可惜這不是真的，否則我們就不需要做乳房X光檢查了。乳房X光檢查可以挽救生命就是因為能夠在癌症變得明顯形成腫塊之前，就早早被發現了。

癌症 世衛 致癌

上一則

醫藥短波／免疫療法和化學療法 有什麼不同？

下一則

醫藥／老花、乾眼症 年輕人難逃

延伸閱讀

輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫嘆：早期治療可少受苦

輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫嘆：早期治療可少受苦
華人健康節 關注疫後心理健康

華人健康節 關注疫後心理健康
佛心來著 輝瑞將以非營利價格銷售Paxlovid給窮國

佛心來著 輝瑞將以非營利價格銷售Paxlovid給窮國
上月初才透露喜訊 布蘭妮心碎宣布流產

上月初才透露喜訊 布蘭妮心碎宣布流產

熱門新聞

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為紐約市街頭示威活動，舉出六名保守派大法官牌像 ，表示抗議。(Getty Images)

封面故事／在美墮胎…華女分享經歷引共鳴

2022-06-05 13:49
尼可拉斯凱吉如今引起外界如此關注，與他的大起大落有關。（路透）

娛樂／一切不算太晚 尼可拉斯凱吉甩掉「爛片之王」

2022-06-05 02:02
美國最高法院擬推翻「羅訴韋德案」，這是一項在美國全國範圍內使墮胎合法化且具有里程碑意義的判決。(歐新社)

封面故事／爭墮胎權 與華人無關？

2022-06-05 16:11
支持墮胎和反對墮胎的人士在最高法院門前辯論。（美聯社）

封面故事／「羅訴韋德案」判例若被推翻 美國恐大亂

2022-06-05 02:26
鳥飯

料理功夫／貓飯和鳥飯

2022-06-05 02:22
夜色中的阿肯色州政府。（圖皆由作者提供）

旅遊／在阿肯色百年國家公園泡溫泉 身心皆舒活

2022-06-05 02:02

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望