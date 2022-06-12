醫藥短波／流產與得乳腺癌 沒關係

根據世衛 組織的報導，在2020年有68萬5000人死於乳腺癌，230萬件新病例，在過去5年中有780萬名婦女被診斷出患有乳腺癌，成為世界上最普遍的癌症 。

許多人認為流產會觸發乳腺癌？

雖然目前沒有臨床對照的研究，但是在丹麥有一項包括150萬名婦女大規模的觀察性調查，發現流產與乳腺癌之間沒有任何的聯繫。

做試管嬰兒會增加罹患乳腺癌的風險？

在做試管嬰兒的時候，通常需要服用高劑量刺激卵巢產卵的藥物，擔心這些藥物會促使雌激素受體陽性的乳腺癌的生長。可是根據過去30年許多的觀察性研究的分析，接受試管嬰兒治療的女性，患乳腺癌的風險與一般人相似，沒有增加。

若是家人沒有得過乳腺癌，就不會出現了？

事實上大約只有5%到10%的乳腺癌是與家族史的基因突變有關的，表示大多數的乳腺癌是突發性或者沒有任何遺傳基因的。

只有老年人才需要擔心乳腺癌？

雖然女性得乳腺癌的風險確實是隨著年齡而增加。據調查患者平均年齡為61歲。但是有5%的乳腺癌發生在40歲以下的女性中。

乳房的X光檢查會導致乳腺癌的擴散？

許多人說在X光檢查的時候，通常需要擠壓有癌症的乳房，或者是對癌症進行針刺活檢的時候，會導致癌 症的擴散。只是目前並沒有任何研究可以證明。

若是摸不到腫塊，就表示沒有癌症？

可惜這不是真的，否則我們就不需要做乳房X光檢查了。乳房X光檢查可以挽救生命就是因為能夠在癌症變得明顯形成腫塊之前，就早早被發現了。