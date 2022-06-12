醫藥短波／免疫療法和化學療法 有什麼不同？

目前，免疫療法和化學療法都是常見的癌症 治療方式，兩者都是使用藥物來阻止癌症的生長。

到底有什麼不同呢？

化療說起來比較簡單易懂，就是將藥物直接作用於癌細胞 ，殺死不同階段分裂的癌細胞，阻止腫瘤 的生長和複製。

免疫療法比較複雜，早在19世紀末，一位骨科醫生兼癌症科學家發現，手術過後的癌症病人若是出現細菌感染的情況，癌症復發的機率竟然變小了。當時這位科學家相信，在細菌感染後，會啓動病患體內某種免疫機制，增強了免疫力，幫助了病患對抗癌細胞。可惜因缺乏明確的學理根據，一直到近十年來，才再度被重視。

原來免疫系統在病菌入侵的時候被激活，但是也需要有一套調節的機制，來避免系統過度活化而傷及健康的細胞和組織。這一套調節機制就稱為免疫檢查點或者是Treg細胞。換句話說這種類型的免疫細胞，能夠關閉免疫系統攻擊腫瘤細胞的能力。令人驚訝的是，許多癌細胞已經演化出能夠促進T調節細胞的蛋白質，而能蒙蔽和麻痺免疫細胞，使病人的免疫系統喪失了對這些癌症細胞應有的截殺能力。

而免疫療法就是運用特殊的抗體以阻斷癌細胞對免疫系統的抑制作用。目前運用在黑色素瘤、肺癌、乳腺癌和肝癌上，拯救了許多的生命，效果斐然。