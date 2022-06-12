星座／6月12日至6月18日 牡羊諸事順遂 金牛鹹魚翻生

牡羊座

總運指數 ：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你的情緒時常處於高度緊張的狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事都做不好。其實你只要把結果看淡一點，就能夠以平常心應對。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發憤圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★☆☆

等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：日光黃

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

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