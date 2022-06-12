地產迷思／租屋糾紛法庭 房東缺席

陳艾磐律師站在雷鬥（Radow）律師的旁邊。心裡有一點緊張。地點是在威斯特徹斯特郡(Westchester)的房東 房客法庭上。時間是5月24日上午11：00。今天開庭的法官是一位67歲的白人法官Donald（唐法官）。本案的處理法官一直都是另外一位Chester（則法官）審理，今天則法官有事，由唐法官代理。房東房客法庭裡的出庭分為審判庭和非審判庭，法官開庭的時候一般都是勸房東房客雙方和解。經過幾庭的勸說如果當事人還不能和解，法官助理才會把案件排到候審的案件上去。今天早上的案件總共有75件，其中10件是等待審判的案件，陳律師的案件排在第五件。11：25被告律師到庭，11：30在處理過大約45件非審判案件之後，唐法官接審陳律師的案件。

原告律師變證人

陳律師是這宗案件法院正式的律師，雷鬥律師是他的陪同律師。本來這宗案件只有陳律師一位處理，但是因為他以前到過爭執的房東和房客檢查出租房屋的狀況，所以房客的律師要傳喚陳律師做證人。依照一般的慣例如果一方的律師被另一方的律師傳喚為證人的話，這位被傳喚為證人的律師在自己作證的時候，應該幫自己的客戶另找一位律師，在另一方律師問自己話的時候在庭上發言，保護自己客戶的權利。因此陳律師找了雷鬥律師作為陪同律師，在這一庭陳律師決定讓雷鬥作為發言的律師。

雷鬥律師在威郡開業已經超過25年。他對於這個房東房客法庭非常熟悉，但是陳律師這宗案件卻有兩個因素是他以前沒有遭遇到的。第一、他的客戶，原告房東不能出庭，房東魯先生今天人在新加坡 。一是因為疫情的關係旅行很不方便，二是他以前到新加坡美國領使館去簽證的時候遭到拒絕。第二、房客除了以房屋很多問題拒絕支付房租之外，並且主張他從來沒收到有房東簽名的租約，所以房東律師提出來作為證據的租約沒有法律的效力。雷鬥律師還沒有碰到房客在居住房屋五年之後主張租約無效的。

這位房客從2018年6月便開始積欠房租，房屋坐落在威郡最好的學區裡，租金 是每個月5500元。陳律師在2019年11月起訴房客時，積欠的租金已超過9萬元。房東非常著急，房客卻以房屋有許多有待修理的狀況拒絕支付房租。代收租金的房地產經紀方小姐沒辦法處理這種刁蠻的房客，只好推薦陳律師代理房東，控告房客。由於房東不在紐約，房客是一位原為高級政客提供保鏢服務的特勤人員，代理的方小姐懼怕房客擁槍、蠻橫，沒辦法應付。陳律師只好親自出馬，去察看房屋到底有那些地方需要修理。因為有著一段不平常的背景，房客的律師向法院宣稱陳律師有房屋待修理狀況的第一手資料，向法院要求傳喚陳律師為證人，向法院作證房屋欠修繕的事實。

房客欠租逾16萬

這宗案件從2019年11月成立以後，總共開了八次庭，拖到2021年6月房客才自動搬到佛羅里達州（根據房客自己的說法）。但是房東被積欠的房租已經超過16萬元，房東要求法院判決房客積欠的房租。上一次出庭是2022年1月，房客從佛羅里達飛到法庭來出庭抗辯。房客唯一的抗辯理由是房屋狀況不佳，有待修繕的地方太多，房東沒盡責，房客沒有支付租金的義務。陳律師親自到現場去察看過，他知道房客提出的所謂有待修繕的狀況，絕大部分是誇張其詞，房屋基本上沒有什麼大問題。房客除了以誇大房屋欠修繕作為不付租金的藉口之外，提不出任何其他的抗辯，但是除非經過法院的審判，讓法官聆聽房客的抗辯，並且決定房客的抗辯在法律上有沒有效力，法院決定是不是讓房客減免房租之後，法院才能判決房客積欠房東多少租金。所以經過兩年半之後，房東還是拿不到欠租的判決。

憂直接被判敗訴

這裡面陳律師最擔心的一點是，今天的出庭房東沒有到場。根據他在皇后區的經驗，在房東房客法院的出庭，如果房東沒出席，法院可以以房東缺席為理由，判決房東敗訴。其次雖然方小姐知道租約的簽署始末，但是沒有房東的出席，方小姐雖然可以提出房東一封授權她代為出庭的信，但是法官很有可能不接受這種由律師或是指定的訴訟代理人出庭的作法，為此陳律師忐忑不安。

11：45三位律師站到法官面前，要求法官把他們分配到有法官可以立刻審判的法庭，開始審判。法官問明三位律師是不是所有的證人都到齊，當事人是否可以立即到庭上作證。三位律師都說可以，唐法官便要求房東的律師概要地講述本案的始末。法官說今天待審的案件太多，如果案件不能在一個小時之內審理完畢，審判就必須延期。雷鬥律師於是開口敘述案件的相關內容：「本案的房東在新加坡，但是房東今天提出的證人，方小姐自始都參與租約的簽訂、租金的收取以及房屋修繕的事情，她對本案有第一手的知識與經驗。本案已經開庭八次，其中有兩庭當事人透過律師簽訂和解書，同意積欠的租金。今天的審理只要審查從第二份和解書之後的積欠租金便可，審判的時間應該不會超過一小時。」

當雷鬥律師發言的時候，房客及房客的律師卻拼命地搖頭。輪到被告的律師發言的時候，被告的律師說被告要傳喚兩位證人證明房屋狀況很糟，審判時間需要大約兩個小時。基於需要的審判時間太長，還有他對本案的細節不熟悉，本案應該由則法官審理比較適當，唐法官便把本案延到9月8日去審理。

本案啟示：

1.本文所描寫的場景是一場很普通的房東房客庭。不論法院為這個案件已經開了幾庭，房客已經積欠房東多少租金，只要法院太忙或是主審的法官以任何理由不願意在當天審理該案件，審判都會被延期，一旦延期就是幾個月。房東房客的案件屬於簡易的案件，但是本案從起訴到2022年5月，已經過兩年半，房東還是拿不到欠租的判決，2022年9月能不能拿到法院的判決還在未定之天。要是當事人真的能透過法院實現正義，他們拿到的也是遲來的正義。

2.雷鬥律師到底還是很有經驗的律師，他也知道他的案子的弱點是房東沒出席。他告訴唐法官房東在新加坡，便是要測試法官會不會聽到房東不在場，便判決房東敗訴。唐法官沒有立刻判決房東敗訴，而將本案延期到9月，基本上表示房東在不在場並不是最重要的關鍵。只要證人有第一手的知識與經驗，法院在房東不在場的情況下，還是可以接受證人的證詞審理判決，這對房東可是很有利的。希望9月的時候房東能夠透過法院實現正義，拿到欠租的判決。

3.本案情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。(作者為紐約執業律師)