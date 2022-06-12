藥草養生術／藥草芳療 縮短新冠病程

紫錐花做為輔助療法，能夠減少感染症狀。（作者提供）

近幾周台灣新冠肺炎病例，每日都高達數萬人，甚至有幼兒因感染導致嚴重併發症 ，送醫轉診不及而死亡，令人心痛不捨。

元月在某雜誌專欄中，說明了我與二名孩子今年在美國染疫後，如何使用藥草與芳療自癒。有很多研究證實藥草及芳療改善新冠不適症狀及減少併發症，最近從讀者身上也有很多證實，藥草及芳療可以縮短病程及減少新冠後遺症，例如台南蔡姓讀者的九歲孩子發燒至攝氏39.7度，但一天就退燒；另有桃園陳姓老太太及早準備藥草及芳療，所以孫女從學校染疫後，其他三名孫子都沒有被感染。以下為最近讀者常見的問題：

哪些香藥草有效？

抗微生物：這些藥草能夠幫助身體對抗外來的病毒、細菌，強化我們的免疫系統，比較不會被感染，包括紫錐花、大蒜（藥草界俗稱便宜的紫錐花）、接骨木、百里香及Osha（奧沙根）。

一項德、英、瑞等跨國研究發現紫錐花在流感 初期症狀前兩天(剛有流鼻水、鼻塞，未發燒時)飲用10天，發現紫錐花的效力甚至高於「克流感」。留意紫錐花純露無助提升免疫力，因為其有效成分的分子過大，無法透過蒸餾萃取，使用花草精及濃茶是最有效的吸收方式。同時最近一些研究也認為使用紫錐花做為輔助療法，能夠減少感染症狀。

還有研究蜂蜜及黑種草籽（不是油）可能有助減少得到新冠，而德國研究，蒲公英葉能夠抑制新冠病毒與人體ACE2受體結合，減少其在心臟、肺臟及全身血管的發炎反應。

抗痙攣：這類藥草可以放鬆氣管及肺部的平滑肌，減少劇咳帶來的疼痛，平常也可以用於氣喘，包括野生櫻桃皮、半邊蓮、接骨木都屬於這類。這波感染初期症狀，很多人都喉嚨乾刺痛，有如魚刺在喉嚨，同時猛咳乾咳不停，這類藥草能夠紓解這種咳到痛徹心扉。

心臟功能：心臟功能不好，氧氣不足會影響肺功能，這類香草包括山楂、益母草及菩提花。新冠患者易有心肺衰竭，這個植物可以支持其心臟功能。有些得病後，會覺得體力虛弱，走路會喘，甚至有只吃西藥退燒的人，要一個月才能體力恢復，此時可以用這類藥草。

排痰：這些藥草幫助將過多的分泌物（對抗病菌而戰亡的細胞、白血球），同時並有化痰的作用，讓痰液變稀才能咳出，舒緩乾咳及敏感性咳嗽，這類藥草有土木香、毛蕊花葉、藥蜀葵、半邊蓮、款冬、甘草、歐夏至草、北美聖草。

神經緩和：重病時，會有焦慮及壓力情況，同時也能幫助緩和呼吸道的神經功能，這類藥草如半邊蓮、牛膝草、刺毛萵苣。

強化肺功能：強化與重建肺部功能，如排除異物，這類藥草有毛蕊花葉及土木香。有些人肺炎後或肺部開刀後，走路會喘，即可以用這類藥草。接骨木花及藥蜀葵能夠幫助肺部功能恢復。尤其是痊癒後已退燒，強烈建議使用數周，幫助體內所有的黏膜修復。

有些人在得到新冠後，造成血糖 升高，可以使用肉糖、蒲公英、苦瓜萃取物、葫蘆芭籽及武靴葉，有助血糖穩定。