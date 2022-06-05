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旅遊／訪半月灣 逛老城、賞壁畫、品美食

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半月灣是位於北加州的一座海灣小城，地形就如一彎半月，圖為半月灣一角。（圖皆由作者提供）
半月灣是位於北加州的一座海灣小城，地形就如一彎半月，圖為半月灣一角。（圖皆由作者提供）

半月灣是位於北加州的一座海灣小城，顧名思義，地形就如一彎半月。從凸出海中的小半島馬維瑞克海灘（Mavericks Beach）經過老漁港（Pillar Point Harbor）到最南端的麗池酒店（The Ritz-Carlton），這座海灣在地圖上看來正像半個月亮。

多族裔移入 建築多元化

無論從舊金山或聖荷西到半月灣，大約都是40分鐘的車程。從280高速公路轉92號公路往西，大約開七英里就到達半月灣的老城區，沿途經過苗圃、聖誕樹農場、蘭花養殖園、南瓜田，一路上的農村田園風光美好又恬靜，還未到半月灣就已令人有欣欣然之感。

半月灣原稱西班牙城，由此可知這裡原是西班牙殖民區，直到1874年才正名為半月灣。20世紀初太平洋鐵路通到了半月灣，城市開始迅速發展，不同族裔的移民湧進了半月灣，包括華人、英國人、德國人、愛爾蘭、義大利、葡萄牙等各國人士。因此城市中的建築也開始多元化，西班牙風、新英格蘭移民風、葡萄牙風格的建築，散落在城市的各個角落。

老街口商場上的咖啡店。（圖皆由作者提供）
老街口商場上的咖啡店。（圖皆由作者提供）

由於海邊霧多風大，100多年來半月灣的成長不如預期，至今只有1萬3000左右的居民，經濟主要靠農業與畜牧養殖，洋薊、迷你包心菜、南瓜是主要農作物。海邊風景優美，小城古樸浪漫，逐漸發展為北加州頗受歡迎的觀光勝地。

漫步老城區 悠閒啜飲咖啡

從92號公路轉入主街，就進入半月灣的老城區。老城入口有一片商場，西班牙式的建築以橘紅色為主，間或有幾家漆著綠色門廊的商店，紅綠相間色彩鮮豔。轉角咖啡店外的廣場上設有許多露天座椅，遊人那裡喝咖啡滑手機，一派悠閒。

商場對著半月灣最大的一條河Pilarcitos Creek，全長13.5英里，自聖塔克魯茲山上流下來，貫穿半月灣流入太平洋。加州在夏秋兩季有半年的乾旱，小河居然在夏天仍有潺潺流水。這條河是半月灣的主要水源，自古以來灌溉著此地的農田，與供應居民的飲用清水，堪稱是半月灣的母親河。河上的大橋特別建有一條鋪著木板的人行道，讓行人在橋上觀賞風景。  

半月灣老城一角。（圖皆由作者提供）
半月灣老城一角。（圖皆由作者提供）

過了橋往老城中心走去，迎面看到一片樓房，標示著建於1859年，放眼望去城裡的建築都很古老，樓房少有超過兩層樓。許多建築物上都繪有壁畫，一座建於1922年的白色建築上畫著半月灣的開拓史，題材有花卉、衝浪、沿海風光或原野騎馬等，多是描繪當地特色與風光；還有一幅巨型的馬賽克壁畫，繪著大海青山古樹黃花，似乎要將半月灣的各色風景盡收於壁上。

街上有家花園式的墨西哥餐廳，園中不但花開燦爛，並擺有多件木雕藝品等，最引人注目的是一棵枯木上塑有不同顏色的鸚鵡彩雕。我們被吸引著入內用餐，喝瑪格麗特雞尾酒，吃碎肉奶酪玉米片、塔可、墨西哥蝦仁捲餅等，雖都是尋常墨西哥食物，或許因為環境怡人，感覺特別美味，十分享受。

花園式的墨西哥餐廳。（圖皆由作者提供）
花園式的墨西哥餐廳。（圖皆由作者提供）

餐後繼續往前走經過凱莉街（Kelly Ave），即見到小巧玲瓏的半月灣市政廳。小城人口不多，市政廳很不起眼，但對街的街角有座小公園，設有桌椅遮陽傘，供市民休閒。公園裡掛著一口自由鐘，造了座精巧的噴水池，看得出市政府發展觀光的用心。

百年糕餅店 洋薊麵包獨特

市政廳的對面有一家從1906年就開張的百年糕餅店HMB Bakery。小店數次易主，始終保持傳統與古早風味。每到半月灣，我們一定去這家店買早餐，他們的甜甜圈綿密鬆軟，非常好吃；各色蛋糕口味都不錯，也不甜膩。店中尚有各種口味的磅蛋糕、迷你披薩、各色三明治等，並有風味獨特的洋薊麵包。選購些喜愛的糕點帶在身上，即使去海邊弄潮、聖塔克魯茲山中登高，午餐也有著落。

糕餅店的隔壁有家咖啡店，店中的布置頗有50、60年代的老西部風味。買好早點，到隔壁叫杯咖啡，無論是坐在店中懷古，或是坐在店外的露天雅座看街景，都有浪漫。  

1906年開張的半月灣糕餅店。（圖皆由作者提供）
1906年開張的半月灣糕餅店。（圖皆由作者提供）
半月灣的百年糕餅老店。（圖皆由作者提供）
半月灣的百年糕餅老店。（圖皆由作者提供）

街上不乏畫廊、藝品店與珠寶店。這些店不論新舊，建築本身多在百年以上，因此總讓人覺得它們都是百年以上的老店，賣著帶有半月灣特色的藝品或首飾。倘佯在老街上，輕鬆、悠閒、愉快。

半月灣漁港 看衝浪、捕魚

半月灣漁港在老城區以北五英里的海邊。漁港北依馬維瑞克海灘，此地是半月灣北邊的邊界地帶。馬維瑞克海灘是北加州的衝浪勝地，受太平洋強風吹拂，浪花常高過八公尺，最高可達18公尺，在此衝浪足可享受冒險刺激的效果。

漁港裡停滿了漁船，每排漁船之間有寬廣的水道，一排排的井然有序，有如水上人家。黃昏時漁船歸航，旅客可到港口買新鮮漁獲。據說金山灣區這一帶許多有名的餐館，都直接跟漁家訂貨，有些漁船將捕獲的海產直接送到餐廳，讓客人享受最新鮮的美味。這裡可以租船出海，領受捕魚的樂趣，漁港裡亦規畫了一區海域，供遊人泛舟。

半月灣的漁港。（圖皆由作者提供）
半月灣的漁港。（圖皆由作者提供）

碼頭附近有多家知名餐館，我們多半會找一家能看到海景的餐館，坐在那裡一面用餐一面看港灣中鷗鳥翱翔，並等待落日時分看夕陽。

半月灣從北到南，有四座一彎又一彎的海灘，統稱半月灣州立海灘。夏日，矽谷常高溫到華氏百度以上，半月灣海風吹拂，氣溫相對較低，許多人喜歡來此避暑。州立海灘的公共設施不錯，亦有營地可供人露營。

夏日到海邊露營，白天在沙灘上堆沙堡、拾貝殼、踏浪弄潮；黃昏時看海上落日，欣賞彩霞滿天；夜晚，大海上漆黑一片，此地人煙稀少沒有光害，正是看星星的好地方。海濤聲中，仰頭尋找天上的星座，或許會看到流星畫過天邊。

州立海灘以南兩英里處，是北加州非常有名的旅館──半月灣麗池酒店。酒店建在海邊的懸崖上，花園洋樓環境絕美，是舉辦婚禮的熱門場地。酒店除了有花團錦簇的花園，沿海還有步道通到一座座的海灘，無論賞花散步看海都令人流連忘返。內部裝潢美輪美奐，消費當然頗為昂貴，但下午茶的價格還算公道，若想入內參觀，不如享受回下午茶後再逛花園。

南瓜節時老城的裝飾。（圖皆由作者提供）
南瓜節時老城的裝飾。（圖皆由作者提供）

50年歷史南瓜節 萬人空巷

10月中舉辦的南瓜節是半月灣一年中最大的慶會。半月灣盛產南瓜，自1971開始舉行南瓜節，至今已有50年歷史。節慶除了以農作物為主題慶祝豐收，也必定附帶藝術展覽與品酒。每年在哥倫布紀念日由Safeway超市舉辦的南瓜秤重賽，為南瓜節拉開序幕；很不可思議，每年得獎的南瓜都超過2000磅。

南瓜比賽獎金優厚，得獎的南瓜會放置在超市前展覽。南瓜節將在下一個周末舉行，旅客來看巨型南瓜、到老街參觀藝術展覽、逛街品酒，當日萬人空巷，熱鬧非凡。

10月最後一天是美國的鬼節「萬聖節」，來此遊玩的旅客可順道去附近的南瓜田挑幾個南瓜，回家雕刻南瓜燈放在家門口作裝飾，以迎接鬼節前來搗蛋討糖的小小妖魔鬼怪們。  

春耕秋收，過完南瓜節，時序便進入冬天了。半月灣的遊人雖然開始減少，大海上浪潮依然拍打沙灘，海鳥依然在寒風中盤旋覓食，或見海上「孤帆一片日邊來」，仍有看不完的風景。 

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