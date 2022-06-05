旅遊／在阿肯色百年國家公園泡溫泉 身心皆舒活

夜色中的阿肯色州政府。（圖皆由作者提供）

「溫泉水滑洗凝脂，皓首沐浴回常春」，泡溫泉具有養生的功效，可消除疲勞，令人身心放鬆。我很喜歡泡溫泉，可惜自移民美國後，很難找到可泡溫泉的地方，多年沒享受泡湯樂趣。前陣子聽說阿肯色州 有個溫泉國家公園，鎮上設有溫泉浴場，是著名度假勝地。趁著接種完三針新冠疫苗後，我便決定前往該地泡溫泉，順便參觀阿肯色州的首府小岩城（Little Rock）。

首府小岩城 非裔 運動重鎮

阿肯色州是美國第29大州，除了棉花，還盛產稻米及大豆；境內青山連綿，溪水潺流，綠野芳菲，適合從事戶外活動，又被稱為「自然之州」。其首府小岩城曾發生著名的「小岩城九人事件」，對美國的非裔人權運動有深遠影響。

開了七個小時的車程，終於抵達小岩城，下榻於市中心位於河畔的旅館，因鄰近各景點，交通相當方便。黃昏時先去探訪河濱公園，園中有許多雕塑，花木扶疏。

街頭供人取水的溫泉。（圖皆由作者提供）

由於河岸市集區的餐廳，大多是做觀光客的生活，所費不貲，且大多客滿，我們便特意選了間位於北城的德國餐廳享用晚餐。我們品嘗了松露魔王蛋、秘製香菇佐半生熟煎蛋、大蒜蝦及雞肝醬佐麵包，都非常精緻美味，搭配德國黑啤酒，吃得非常愜意。

飯後開車夜遊小岩城，白色的州政府建築在夜空中閃亮耀眼。隔日上午，我們前往州政府大廈，剛好趕上了免費的導覽團，深入參觀這棟華美巍峨的建築物。看到彩繪的玻璃天窗、一塵不染的大理石地面、金碧輝煌的議事廳、豪華的水晶吊燈、蒂芙妮珠寶店特製的黃銅門……，著實大開眼界。牆上掛著珍貴的歷史資料和照片，還有一幅前總統柯林頓擔任州長時的肖像。

特別的是，我們進入州政府財務室的保險箱參觀，每人捧著50萬美元現鈔拍照。我也曾參觀過其他州的州政府廳，但只是走馬看花，沒想到這種免費的導覽除了具教育性也非常有趣，讓人不虚此行。

小岩城事件所在地中央高中。（圖皆由作者提供）

接著到訪中央高中（Little Rock Central High School），是當年發生小岩城九人事件的所在地。1957年時，原全是白人學生的中央高中招收了九名非裔學生，但當時的州長因支持種族隔離而阻止這些學生進入學校，引起暴動，後來美國總統艾森豪動用軍隊鎮壓後，這些學生才得以上學。中央中學曾被評為全美最美的高中，雖是重要的歷史遺址，但至今仍在運作。學校旁邊有間小岩城事件訪客中心，陳列許多珍貴的報導及影音史料。

周間的早晨，校園外圍街道十分安靜，60多年前在此地為爭教育平等而發生的動亂如黃粱一夢；然而經過了那麼多年民權運動者的努力，美國各種族之間真的平等了嗎？想想近幾年來因警察誤殺黑人而發生的「黑命貴」（Black Lives Matter）運動，以及最近在紐約地鐵，也接連發生亞裔被推下鐵軌的慘事。這些長久以來種族歧視的歷史傷痕和偏見，其實很難輕易化解。

溫泉一條街 最小國家公園

午後我們前往此次旅行的另一重點——溫泉鎮，報名參加落日時刻的鴨子巴士旅遊。鴨子巴士是水陸兩用的交通工具，既可在陸地上行駛，也可入水中航行。我坐在司機後面第一排的位置，車一啟動，迎面而來的涼風吹亂髮絲，心情也隨之飛揚。司機介紹著小鎮歷史及知名建築物和地標，然後將車子駛入漢密爾頓湖（Lake Hamilton），化身為船，讓大家欣賞著湖面上的紅霞餘暉。一個多小時的行程，待回到溫泉鎮市中心，天色已黑。

我們去位於漢密爾頓湖畔的一家海鮮餐廳用餐。這家的招牌菜是烤石斑魚，魚片上放著蝦子、螃蟹肉及蘆筍，搭配卷心菜沙拉，滿合我們的口味。

巴克斯塔夫澡堂提供傳統的個人浴療程。（圖皆由作者提供）

為避開人潮，我們決定隔天一早就去泡溫泉，下午再去附近景點。溫泉一條街（Bathhouse Row）位於市中心，共有八間古老的溫泉浴所，但目前仍可泡澡的只有兩間。1912年開幕的巴克斯塔夫（Buckstaff）沐浴所，提供的是傳統的個人泡澡項目，沐浴療程包括於按摩浴缸中泡澡、熱敷、用鹽巴去角質、以針孔水柱淋浴，最後進行蒸氣浴。我本來想體驗一下這種古早的歐式泡湯療程，但之前打電話預約都沒人接聽，今早前往一看，居然這兩天全部客滿。據說該澡堂生意很好，三周前就要預約。

於是我們只好到隔壁不必預約的夸保浴所（Quapaw Baths and Spa）碰運氣。10時開始營業，但才9時20分，澡堂外面已大排長龍，私人浴室及按摩等水療已全被預約，只能使用限定40人、男女混合的公共浴池。我們很幸運的買到入場卷，換了泳衣，戴上口罩 ，入池泡湯。裡面有四個冷熱不同溫度的溫泉池，蒸氣洞穴因疫情不對外開放。

夸保浴所有公共浴池。（圖皆由作者提供）

泡著熱水，血管舒張，整個人格外放鬆。在氤氳水氣中，我非常睏倦，居然在浴池裡昏睡兩小時，只有頭部浮出水面，幸好口罩沒濕。終於體會到白居易以「侍兒扶起嬌無力」來形容泡溫泉後身體的鬆軟無力，真是毫不誇張。

中午梳洗完出來，看到浴所外面仍有許多人在排隊等候入場，真慶幸我們一早就來泡湯，不然來到溫泉鎮若沒泡到溫泉，豈不令人扼腕？我們也參觀了其他幾間已改建成釀酒廠、餐廳及紀念品店的浴所。在福代斯浴所（Fordyce Bathhouse）改建的國家公園遊客中心和博物館內，見識到古早的浴場設施和健身房。本以為溫泉國家公園如同其他的美國國家公園，位於荒野，有高山溪流溫泉，及許多野生動物。沒想到這整個溫泉一條街區就是所謂的溫泉國家公園，難怪它曾是美國最小的國家公園。

嘉文林地花園除了花卉樹木及全美排名第五的日本花園，還有美麗的安東尼教堂。（圖皆由作者提供）

嘉文林地花園 玻璃教堂華美

接著我們前往凱瑟琳湖州立公園（Lake Catherine State Park），這個隱匿在深山裡的湖泊，靜謐幽逸，令人心境安寧。我們還參加騎馬活動，雖然只是在林間穿梭，沒有躍馬奔騰的快感，但陽光和煦，呼吸山野清新的空氣，倍感心曠神怡。

下山之後，來到嘉文林地花園（Garvan Woodland Gardens），其中除了花卉樹木，及全美排名第五的日本花園，園外還有間仙氣飄飄的玻璃建物「安東尼教堂」（Anthony Chapel）。該堂以玻璃和木材建構，地上鋪著石板，坐落於松林之間，為美國最美的教堂之一，是熱門的婚禮場地，得提前一年預約。坐在教堂裡面，聽著聖樂，透過環繞的玻璃窗看到外面的綠樹，天光雲影投射在放著十字架的神壇上，如夢似幻，幾似天上人間，難怪愛侶們樂於在此締結盟誓。

美麗的安東尼教堂。（圖皆由作者提供）

旅遊歸來，心中仍覺意猶未盡，阿肯色自然之州，仍有許多地方留待我日後繼續探索。