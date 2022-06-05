料理功夫／腐竹香菇拌辣筍
一般看到的腐竹都是用來煮湯，以下介紹這道「腐竹香菇拌辣筍」，可以事先做好，在工作忙碌時當成常備菜，簡單又好吃。
材料：
腐竹6盎司、香菇10～15朵、辣筍適量、蔥1根。
調味料：
滷包1個、醬油、糖、八角、蒜頭、水。
作法：
1.腐竹用乾淨的水泡一晚；香菇加水泡軟，清洗並去蒂。
2.上述調味料倒入滷鍋，將腐竹和香菇用中火滷入味。如果用之前剩餘的滷汁來滷更好。
3.滷好的腐竹和香菇放涼後切絲，和辣筍拌在一起，撒上蔥花，即完成料理。
小叮嚀：
1.辣筍如果太長，用剪刀剪短。辣筍罐內的辣油可酌量加入。
2.辣筍和香菇不要滷太鹹，若是用剩餘滷汁，記得加水。
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