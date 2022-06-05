料理功夫／脆嫩多汁 苤藍2吃

酸辣苤藍

苤藍又稱菜菓、芥蘭頭、大頭菜，是十字花科球莖植物，含豐富的維生素，特別是維他命C。素炒或涼拌都極為脆嫩多汁，吃起來十分爽口，作法簡單，不妨試試。

酸辣苤藍

材料：

苤藍1個、油適量、糖、醋、醬油少量、小紅辣椒2條（切段）。

作法：

1.苤藍洗淨，削皮後切片或條。

2.炒鍋熱油，先下小紅辣椒，炒出辣味後，倒苤藍翻炒數下再起鍋，備用。

3.下糖、醋、醬油煮勻，再將苤藍入鍋，翻炒數下至苤藍入味，不需過度熟，即可起鍋，可口又開胃。

涼拌苤藍

涼拌苤藍

材料：

苤藍1個、鹽少許、糖、醋、醬油、麻油少量。

作法：

1.苤藍洗淨，削皮後切成薄片或細絲，用少許鹽醃漬 約20分鐘後，用冷開水沖洗去鹹味。

2.將糖、醋、麻油調和後淋在苤藍上即可。如鹹味不夠，可加少許淡醬油，拌勻放進冰箱冰鎮半小時，風味特佳。

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