料理功夫／蔥薑炒雙丁

蔥薑炒雙丁

雙丁就是雞肉丁與蝦仁。兩樣食材裹太白粉分開兩次煎，把鮮嫩封在蝦仁、雞丁裡，後用調味料炒出好味道。

材料：

雞大腿肉（chicken thigh）3塊、大蝦半磅、米酒2茶匙、太白粉2湯匙、植物油1大匙、糖少許、醬油1大匙、越南 蒜蓉辣醬1小匙、蔥2根（切滾刀片）、薑少許（切末） 。

作法：

1.超市賣的4入一包雞大腿，取3塊就夠，去皮剔骨取出雞肉後切丁，放入大碗中，加米酒1茶匙、太白粉1湯匙，拌匀備用。

2.大蝦去殼，蝦仁用紙巾吸乾多餘水分，放入大碗中加米酒1茶匙、太白粉1湯匙，拌匀後備用。

3.起鍋開中小火，倒入植物油，略等油熱再放入蝦仁，一個一個攤開在鍋底，蓋鍋蓋，二分鐘後開小火。

4.開鍋蓋，用鍋鏟把蝦翻面後轉中小火，蓋上鍋蓋燜2分鐘後轉小火。

5.開鍋蓋，取出煎好的蝦仁放大碗中，備用。

6.重複以中小火煎鷄肉丁，開關鍋蓋兩次。放入剛才煎好的蝦仁、蔥片、薑末、糖、醬油、越南蒜蓉辣醬，略略翻炒，即可起鍋。

小叮嚀：

1.雞大腿肉比雞胸肉更有味道。

2.喜歡吃辣的，可以酌量加墨西哥 青椒。

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